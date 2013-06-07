myspace祸不单行 遭默多克贱卖后面临裁员

默多克一度要将Myspace打造成全新音乐、社交、约会、流行文化网站，然而如今的Myspace却被网友戏称“死马一匹”，不仅很多用户的页面长久不更新，甚至成为不良小广告的阵地。默多克对社交网站的憧憬难道就此告吹吗?

移动风潮卷走Myspace当年豪气

现在看起来，2006-2007年是IT界的一个重要分水岭，无论电脑商惠普、服务器大王英特尔、操作系统霸主微软还是手机大佬诺基亚几乎都在这一两年间达到发展顶峰，随即便被“随风潜入夜”的移动风潮(Mobile Boom)悄悄刮走曾经的领地。一时间，苹果凭借i系列、谷歌依靠安卓系统、facebook则通过社交网络概念先后攻城略地，打得IT元老们丢盔缷甲。而默多克曾雄心勃勃的Myspace社交网站也在facebook三四年的打压下，损失惨重，甚至连“贱卖”都找不到合适机会。

根据美国ComScore公司数据，2008年12月Myspace达到发展顶峰，当时全美月度单一访客数就高达7590万，而到了2009年中，这一数字骤减为3480万，2010-2011这两年间，Myspace月平均减少用户都在100万以上。其广告投入与网站收益更不成正比，2009年该网站砸下4.7亿美元用于广告，却在2011年仅收回1.84亿美元。

昔日宠儿渐成“眼中钉”

更为不幸的是，据知情人透露，2月新闻集团开始正式为Myspace寻找买主，而当年它收购Myspace花去5.8亿美元，如今却只敢开价1亿美元。与其形成鲜明对比的是，IT新军团宝网(Groupon )即使面对谷歌60亿美元的收购价，也一口回绝。在新闻集团看来，曾经的宠儿MYSPACE如今已成“眼中钉”。

而市场人士更称，对于用户来说，Myspace也是“眼中钉”，因现在它的页面充斥各式各样不良广告，甚至攻击了很多用户的空间。

Myspace的衰落，主因还在于管理不善， 其他原因还有并购有缺陷，战略决策失误等。这些都加剧了Myspace走下坡路。其本身的“杯具”也揭示出在高速发展的科技界，无论用户习惯还是公众认知都在飞速转换，如若揣摩不到这一市场发展趋势，本身又总囿于惯有模式，甚至自以为是，势必在这股变革洪流中卷入旋涡。

衰亡在所难免

据新闻集团内部人士透露，默多克如今已把关注点转移到日报上来，Myspace早已是明日黄花。对于新闻集团来讲，报纸的广告比其他业务更为重要。Myspace今后会怎样，对于新闻集团几乎没有什么意义。

而从这一透露出来的消息可见，默多克很可能又出现新的决策失误，当全球纸媒都在遭受网媒冲击时，他仍然将重心放在纸媒广告上，或许会出现新问题。而Myspace这一老问题显然只能任由其自生自灭。

不过对于Myspace曾经的忠实用户来说，Myspace若走向衰亡，恐怕对他们是重大打击。但美国一位当年的童星、Myspace忠实用户杰瑞米-杰克逊的一席话倒很具代表性：“爱过然后失去总比没爱过强。”