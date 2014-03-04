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【两会沙龙】陈爱莲：此前两个月的行政审批现在1天就能办完

2014-03-04 08:07 | 作者： 陈爱莲 来源：中国企业家网 陈爱莲

【中国企业家网】进入变革时代，企业面临诸多变量影响，商业生态已截然不同。面对剧烈变动的环境，处于市场最前沿的企业家代表委员们聚在一起，“风口”自然成为他们最关心的话题。“创业，就是要做一头站在风口上的猪，风口站对了，猪也可以飞起来。”这句话在2013年成为流行语。对企业来说，“风口”其实就是方向、是定位，是突破口。

面对增速变缓与技术变革的双重挑战，中国企业家怎样才能战胜压力，找到当下最强劲的风口？找到风口后怎样才能飞起来？怎样才能飞得更高，飞得更久？

数十位来自企业界的代表委员齐聚民族饭店，参加由《中国企业家》杂志社主办的“两会”沙龙。这些企业界大佬此行的主题，正是“捕风”——集体寻找变革时代的“风口”。

“两会”沙龙上，全国人大代表、万丰奥特控股集团董事长陈爱莲表示，自己的两会提案主要有两方面，一是深化行政改革，二是要发展先进制造业。


以下为全国人大代表、万丰奥特控股集团董事长陈爱莲讲话：

这次两会最重要的就是深化改革。中国改革开放30多年以来，一直在坚实往前推进。我觉得有两个，一个是要改革，首先是政治、体制行政上的改革，这是很重要的。那么，行政上的力度，我们是来自一线的企业经营者，感受到现在政府深化改革的力度是非常大的，行政的放权，单凭我们自己看就有554项，李克强总理上任以后，短短一年时间就有这么多的行政放权。

行政放权以后，作为企业家我们的体会比较深。比如国际化的收购兼并的问题，原来像发改委、商务部可能审批要5、6个月。现在就是一个星期，非常快，这个行政审批，我觉得力度是非常大的。商务部（审批项目）本来要两个月，现在上午9：00进去，到下午17：00就批完了。

另一方面我们要做强、做大还是要企业来做，我觉得国家与国家之间竞争的焦点就是先进制造业。企业在推进先进制造业的过程当中，先是被动的走出去，现在是主动的走出去了。这是企业本身在一线的经营的变革。

刚才何社长讲到一个问题，之前我们GDP都是10%的增长，今年我们国家增长为7%，是不是形势不好了呢？我是这么认为的。有三个方面，第一，我刚才说从美国的情况来看，经济开始复苏了，从欧洲的情况来看，还在逐步爬，中国目前是7%的增长，国家是这么定的，我对未来是充满信心的。不管从政府的角度看也好，从企业变革的角度看也好，改革都存在难点。但是，中国面临的大的形势，我还是看好的。

第二，作为企业，不是说大的形势背景不好了，这个企业就不好了，不同的行业情况不同。比如房地产行业，制造业，服务业，金融业……不同的行业，不同的时期，它就不一样。有的企业可能很好，有的企业可能不好，这个根据它的产业特性和企业特性以及行业特性来定的。像我们是属于制造业的，我觉得目前的情况来看，从经营的反馈来讲，像银行，不管是国有银行，民营银行，还是外资银行，都是等着找上门来。那么，关键是什么？企业的自身要做好，作为企业的经营者，你首先把自己的事情做好，那么在做的过程当中，有些企业一下做很大，可能今天大了，明天关掉了。你要有战略规划，每个企业要做好，没有战略就没有方向。

第三、企业自身的革新，我们刚才讲到变革，变革的过程当中怎么样变革，你的资源要素又是怎么考虑的，内部怎么去定位，包括市场定位、技术定位、产业定位、以及管理定位。在定位的过程当中，这些资源要素要综合运用，只有这样才能在变革当中不被淘汰，在变革当中前进，在变革当中使能力顺利发展。

外部环境变革，内部变革要综合考虑、调整。例如外面下雪了，你穿着一点单衣肯定要冻死，怎么调，那就是能力问题、水平问题，也是调整过程当中度的问题。总体来讲，我们中国目前的形势，以及未来的形势我觉得我还是看好的。我们先进制造业企业70%还是能生存和发展。

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