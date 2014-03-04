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【两会沙龙】马蔚华：银行该给老百姓的没给，支付宝6%利率，谁都不傻！

2014-03-04 08:08 | 作者： 马蔚华 来源：中国企业家网 马蔚华

【中国企业家网】进入变革时代，企业面临诸多变量影响，商业生态已截然不同。面对剧烈变动的环境，处于市场最前沿的企业家代表委员们聚在一起，“风口”自然成为他们最关心的话题。“创业，就是要做一头站在风口上的猪，风口站对了，猪也可以飞起来。”这句话在2013年成为流行语。对企业来说，“风口”其实就是方向、是定位，是突破口。

面对增速变缓与技术变革的双重挑战，中国企业家怎样才能战胜压力，找到当下最强劲的风口？找到风口后怎样才能飞起来？怎样才能飞得更高，飞得更久？

数十位来自企业界的代表委员齐聚民族饭店，参加由《中国企业家》杂志社主办的“两会”沙龙。这些企业界大佬此行的主题，正是“捕风”——集体寻找变革时代的“风口”。

全国政协委员、招商银行前行长马蔚华表示，传统银行面临两个挑战，这表现为两个脱媒，一是资本性的脱媒，二是技术性的脱媒资本性的脱媒就是资本市场直接融资挑战银行间接融资，而且随着利率市场化，银行的高收入，高利率肯定不复存在。技术性的脱媒，是指随着第三方支付迅速崛起，银行在支付领域受到前所未有的挑战。

马蔚华：我先做个开场白，每年都参加中国企业家的“两会”沙龙，大家一起探讨。今天我到政协的会上，被一大帮媒体围住提问，这些问题基本这两个，一个是互联网金融和余额宝这个事，问我怎么看。第二件事就是银行怎么应对利率市场化。这两件事实际上折射了中国近几年现在面临的两大挑战。实际上去年和今年这两个问题比较突出，但我们在本世纪初的时候已经预见到了。这两个挑战表现为两个脱媒，一个是资本性的脱媒，一个是技术性的脱媒。过去传统银行一统天下，所谓资本性的脱媒就是资本市场直接融资挑战银行间接融资，而且随着利率市场化，银行的高收入，高利率肯定不复存在，这是一个挑战。第二个挑战就是技术性的脱媒所谓技术性的脱媒，银行过去支付的功能也是银行主办的，有了支付宝以后，第三方支付迅速崛起，银行也在支付领域受到前所未有的挑战，这个也是必然的。因为过去传统金融服务的都是高大上，那些草根的都是传统银行不愿意服务的，他们也服务不了，例如一块钱理财，银行肯定做不了。而互联网金融正是在传统银行过去忽略的领域崛起，他们正好填补了银行覆盖面的缺口，对社会也是有益的。

事实上，这两个方面都对银行构成现实的挑战。这是银行的挑战也好，机遇也好，都是传统银行没法选择的。一因为是银行利润来自经济的需求，二是因为利率过去比较高。所以，那几年都是30%的利率增长，现在需求也在减少，经济放缓，过去30年高速增长，那些条件也不复存在了。你第一年的劳动力没有了，土地越来越少，能源都越来越不堪重负。再加上出口在金融危机中的逆转，所以经济放缓。

但我觉得经济放缓也是应该的，我们觉得在世界这个范围内，GDP是一个方面，更重要的是GDP的技术含量是多少？有没有质量？有没有挑战性。我经常用新加坡副总理兼财政部长及人力部长尚达曼的一句话，他说中国过去30年经济增长对我们没有什么挑战，因为你们的优势会转瞬即逝。所以，我们现在要考虑怎么样增加GDP的技术含量，怎么样使GDP更有挑战性，当然这肯定是对银行的需求肯定会减少的一个因素。

然后利率市场化也是，我刚才说为什么钱会跑到余额宝那儿去，因为传统银行利率低，管制，该给老百姓的没给，而余额宝是6%，这是谁也不傻的事。跑到那儿以后了，买了货币基金，银行又用同业存款的形式吸进去了，同业存款不要求20%法律准备金。所以，这样就出现了在互联网企业之间的需求。将来如果利率放开，根据金融机构的需求情况，你可以给老百姓6%的利率。所以，我觉得利率市场化这也是银行必须面对的。这和互联网金融也是连在一起，另外互联网金融不光是过去的支付领域，在信贷领域，P2P的领域也有这个挑战。在财富管理的领域因为网上卖保险，卖理财产品，这也是非常时尚的，非常有效益的，这些都会是银行面临的问题

银行将来怎么办？刚才说风口，离国外的银行还差一步，你能够风险定价的情况下，1.2的利差，我们要换成1.2还能不能盈利？风险定价不能专挑那些好企业。所以，我建议修改《商业银行法》，因为过去《商业银行法》规定必须分业管理，这样银行利差越来越小，不能可持续增长。但是，银行面临最大的挑战就是银行的管理水平，这是银行的本性问题。所以，我觉得要能过这一关，你就能够降低成本，适应利率市场化，互联网领域和现实经济领域面临的挑战都会小一点。另外，银行和互联网是相互切合的，这些都是金融机构必须面对的一个风口。谢谢！

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