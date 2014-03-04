【两会沙龙】马蔚华：银行该给老百姓的没给，支付宝6%利率，谁都不傻！

【中国企业家网】进入变革时代，企业面临诸多变量影响，商业生态已截然不同。面对剧烈变动的环境，处于市场最前沿的企业家代表委员们聚在一起，“风口”自然成为他们最关心的话题。“创业，就是要做一头站在风口上的猪，风口站对了，猪也可以飞起来。”这句话在2013年成为流行语。对企业来说，“风口”其实就是方向、是定位，是突破口。

面对增速变缓与技术变革的双重挑战，中国企业家怎样才能战胜压力，找到当下最强劲的风口？找到风口后怎样才能飞起来？怎样才能飞得更高，飞得更久？

数十位来自企业界的代表委员齐聚民族饭店，参加由《中国企业家》杂志社主办的“两会”沙龙。这些企业界大佬此行的主题，正是“捕风”——集体寻找变革时代的“风口”。

全国政协委员、招商银行前行长马蔚华表示，传统银行面临两个挑战，这表现为两个脱媒，一是资本性的脱媒，二是技术性的脱媒。资本性的脱媒就是资本市场直接融资挑战银行间接融资，而且随着利率市场化，银行的高收入，高利率肯定不复存在。技术性的脱媒，是指随着第三方支付迅速崛起，银行在支付领域受到前所未有的挑战。

马蔚华：我先做个开场白，每年都参加中国企业家的“两会”沙龙，大家一起探讨。今天我到政协的会上，被一大帮媒体围住提问，这些问题基本这两个，一个是互联网金融和余额宝这个事，问我怎么看。第二件事就是银行怎么应对利率市场化。这两件事实际上折射了中国近几年现在面临的两大挑战。实际上去年和今年这两个问题比较突出，但我们在本世纪初的时候已经预见到了。这两个挑战表现为两个脱媒，一个是资本性的脱媒，一个是技术性的脱媒。过去传统银行一统天下，所谓资本性的脱媒就是资本市场直接融资挑战银行间接融资，而且随着利率市场化，银行的高收入，高利率肯定不复存在，这是一个挑战。第二个挑战就是技术性的脱媒，所谓技术性的脱媒，银行过去支付的功能也是银行主办的，有了支付宝以后，第三方支付迅速崛起，银行也在支付领域受到前所未有的挑战，这个也是必然的。因为过去传统金融服务的都是高大上，那些草根的都是传统银行不愿意服务的，他们也服务不了，例如一块钱理财，银行肯定做不了。而互联网金融正是在传统银行过去忽略的领域崛起，他们正好填补了银行覆盖面的缺口，对社会也是有益的。

事实上，这两个方面都对银行构成现实的挑战。这是银行的挑战也好，机遇也好，都是传统银行没法选择的。一因为是银行利润来自经济的需求，二是因为利率过去比较高。所以，那几年都是30%的利率增长，现在需求也在减少，经济放缓，过去30年高速增长，那些条件也不复存在了。你第一年的劳动力没有了，土地越来越少，能源都越来越不堪重负。再加上出口在金融危机中的逆转，所以经济放缓。

但我觉得经济放缓也是应该的，我们觉得在世界这个范围内，GDP是一个方面，更重要的是GDP的技术含量是多少？有没有质量？有没有挑战性。我经常用新加坡副总理兼财政部长及人力部长尚达曼的一句话，他说中国过去30年经济增长对我们没有什么挑战，因为你们的优势会转瞬即逝。所以，我们现在要考虑怎么样增加GDP的技术含量，怎么样使GDP更有挑战性，当然这肯定是对银行的需求肯定会减少的一个因素。

然后利率市场化也是，我刚才说为什么钱会跑到余额宝那儿去，因为传统银行利率低，管制，该给老百姓的没给，而余额宝是6%，这是谁也不傻的事。跑到那儿以后了，买了货币基金，银行又用同业存款的形式吸进去了，同业存款不要求20%法律准备金。所以，这样就出现了在互联网企业之间的需求。将来如果利率放开，根据金融机构的需求情况，你可以给老百姓6%的利率。所以，我觉得利率市场化这也是银行必须面对的。这和互联网金融也是连在一起，另外互联网金融不光是过去的支付领域，在信贷领域，P2P的领域也有这个挑战。在财富管理的领域，因为网上卖保险，卖理财产品，这也是非常时尚的，非常有效益的，这些都会是银行面临的问题。

银行将来怎么办？刚才说风口，离国外的银行还差一步，你能够风险定价的情况下，1.2的利差，我们要换成1.2还能不能盈利？风险定价不能专挑那些好企业。所以，我建议修改《商业银行法》，因为过去《商业银行法》规定必须分业管理，这样银行利差越来越小，不能可持续增长。但是，银行面临最大的挑战就是银行的管理水平，这是银行的本性问题。所以，我觉得要能过这一关，你就能够降低成本，适应利率市场化，互联网领域和现实经济领域面临的挑战都会小一点。另外，银行和互联网是相互切合的，这些都是金融机构必须面对的一个风口。谢谢！