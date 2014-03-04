【两会沙龙】柏广新：我要追求李彦宏

【中国企业家网】进入变革时代，企业面临诸多变量影响，商业生态已截然不同。面对剧烈变动的环境，处于市场最前沿的企业家代表委员们聚在一起，“风口”自然成为他们最关心的话题。“创业，就是要做一头站在风口上的猪，风口站对了，猪也可以飞起来。”这句话在2013年成为流行语。对企业来说，“风口”其实就是方向、是定位，是突破口。

面对增速变缓与技术变革的双重挑战，中国企业家怎样才能战胜压力，找到当下最强劲的风口？找到风口后怎样才能飞起来？怎样才能飞得更高，飞得更久？

数十位来自企业界的代表委员齐聚民族饭店，参加由《中国企业家》杂志社主办的“两会”沙龙。这些企业界大佬此行的主题，正是“捕风”——集体寻找变革时代的“风口”。

吉林森工集团董事长柏广新表示，让工人阶级参股或者入股是我们国有企业体制、资本转型的突破口。

以下是柏广新的精彩演讲：

我们是传统的一个石林采伐企业，我们的企业可以追溯到1946年，日本投降之后，我们党成立了林木所。后来组建采伐公司，采伐公司分有四个分公司，分别位于内蒙、黑龙江、伊春，大兴安岭。

建国初期的木材是一个非常重要的物资，可以说从建国到2000年末，或者上世纪八九十年代，木材是一个重要的物资。特别在60年代，那时候没有石油，中国人活命靠三个东西，一个是煤炭，一个是木材，一个是棉花，后来搞石油。但到了90年代，国家开始给林木补贴，但现在国家不发补贴了。

今天我为什么要来，是因为我想见李彦宏，想听听互联网思维。我们现在主要产业是人造板，产能在200多万立方米，全国最大。人造板是做家具的材料，我们的特点是环保指标好，衡量人造板的好坏，就是看甲醛释放量。世界甲醛释放量的标准是不同的，最苛刻的是日本，其次是欧盟。在中国有标准没有人执行，中国还没有考虑到甲醛对家庭有害。比如我们住的招待所，我一进去就马上把窗户开开，因为甲醛的味非常大。

我们的人造板生产线是中国第一条人造板线，其中有四条是苏联援助的，到1960年中苏撕破脸皮以后，带走图纸，当时我们在自己没有图纸的情况下，用了三年时间安装投产，这就是历史了。现在我们用德国、丹麦的这些世界最先进的设备，我们这个特点主要是，它的甲醛释放量，超过日本的标准，甲醛释放量有一个国际的测算标准，每100克释放的甲醛量欧盟标准0.05毫克，日本是0.035毫克，我们达到0.03毫克。所以，人民大会堂更换地板的时候都是我们的，十八大召开之前，主席台要求更换，也是中央办公厅找的我们。现在全国人大的办公室，委员长、副委员的门、地板都是我们的。

从环保来看，过去中国人穷的时候不装修房子，现在装修房子，但没有注意到甲醛释放量的问题，甲醛有防腐功能，但它能杀死人的白细胞。据医学专家透露，一个新的夫妇，在甲醛释放量超标的环境下，如果孩子从受孕到出生，如果一直在这个环境里，那么到18岁的时候，这个孩子必然得白血病。我还记的一个电视剧，忘了什么名字，电视剧中的主人公是二婚，男方带了一个女孩，这个二婚的老婆总想害死这个女孩，所以她给这个女孩装修房子的时候专门选甲醛释放量高的材料，结果这个孩子到十几岁死了，后来死的时候，他舅舅发现这个问题，要求解剖尸体，最后就把这个后妈告上法庭，最后判故意杀人罪。所以，要环保，控制甲醛量很重要。

其次，我们现在把林区资源进行开发，成为三大矿泉水富裕区。真正的矿泉水必须在火山爆发以后，长白山是一个活火山，现在距今已经4000年没有爆发。由于火山喷发，把水压到火山里面，长期在岩石里面浸泡，岩石含有元素，通过几百年的溶解，人体能吸收，所以我们现在开发更多的资源。

所以，要找到变革的时代风口，国有企业来怎么改？我想主要是在体制上进行改革。对国有企业我也有一个想法，就是要实行国家控股，全体员工参股这样一个方式，就是混合经济。现在我们国家重视“三农”问题，重视农民，固然是非常重要。现在产业工人也是一个弱势群体，比如说钢铁工人，煤炭工人，林业工人，都是这个群体。我想我们能否探索国家控股，工人参股，使每个工人都成为这个企业的股东，这很可能成为工人阶级主人翁地位的根本的实现形式。这样它会以厂为家，才能感到和企业有关系，热爱这样一个企业。当然，这对企业发展的战略、管理，包括对企业领导的监督都会有帮助。农民可以分田到户，工人阶级可不可以分股到人，或者持股到人。这样，我们工人阶级就能占有企业资本，占有企业股份，成为企业的主人，进而才能成为国家的主人。能不能进行国有企业改革，能不能让工人阶级参股或者入股，这就成了我们体制、资本转型的突破口。

何振红：你刚才说特别想问百度的李总，你想问他什么问题？

柏广新：我们传统企业如何进行网上销售，我们的仓储、物流怎么结合？我想借助百度进行变革？

何振红：你也想和百度合作？

柏广新：对，有这个意思，看到李彦宏，我觉得我们整个行业有救了。

李彦宏：谢谢，我觉得确实能够帮到你一些，互联网，尤其对于百度来说，可以说是一个最佳的营销平台，任何一个业务都可以通过互联网精准的找到你的客户，这是过去的传统媒体不能够做到的。

柏广新：比较悲哀，我们刚刚才认识到，刚刚才来追求你。

李彦宏：不晚。

何振红：你们接下来可以私下“谈恋爱”。