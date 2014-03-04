辜胜阻：中国楼市要实行差别化调节

【中国企业家网】进入变革时代，企业面临诸多变量影响，商业生态已截然不同。面对剧烈变动的环境，处于市场最前沿的企业家代表委员们聚在一起，“风口”自然成为他们最关心的话题。“创业，就是要做一头站在风口上的猪，风口站对了，猪也可以飞起来。”这句话在2013年成为流行语。对企业来说，“风口”其实就是方向、是定位，是突破口。

面对增速变缓与技术变革的双重挑战，中国企业家怎样才能战胜压力，找到当下最强劲的风口？找到风口后怎样才能飞起来？怎样才能飞得更高，飞得更久？

数十位来自企业界的代表委员齐聚民族饭店，参加由《中国企业家》杂志社主办的“两会”沙龙。这些企业界大佬此行的主题，正是“捕风”——集体寻找变革时代的“风口”。

全国人大财经委员会副主任委员、民建中央副主席辜胜阻表示，中国的楼市严重分化，在分化的状况下我们必须实行差别化的调节，根据病因制定适用于全国各地的措施，因城而异。

辜胜阻：我觉得今年两会最为关注的问题就是城镇化和市民化的问题。“两会”前中共中央召开了建国以来的第一次城镇化工作会议，在十八届三中全会的决定的基础上对城镇化问题进行了非常全面和广泛的论述。在“两会”前的中央农村工作会议上也提出了城镇化的时间表和三个“一亿人”的目标，就是要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造、约1亿人口在中西部地区的城镇化。据统计，大概有2.7亿农民工实现了地域的转移，从农村到城市，实现了职业的转换，从农业到非农产业，但是，他们没有实现身份和地位的转换，最大的问题是不能享受和市民一样的公共服务。所以中央农村工作会议提出的城镇化三个“一亿人”的目标可能是“两会”高度关注的，因为这个涉及的人口的量太大了，如何稳步实施推进，这是关键。人为核心的城镇化可采取四种不同路径：一是城市常住人口持有居住证享有城镇基本公共服务；二是改变户籍、落户城镇；三是就地就近城镇化；四是在城中村改造过程中，村民变市民。

我有一份建议，就是在城镇化中间如何发挥民间资本的作用。我总结出来有九条。因为过去的城镇化是有代价的，一个是卖地，一个是负债，所以，我除了城镇化建议以外还有一个如何控制和化解地方政府性债务风险的建议。现在有很多唱衰中国的论调，其中一个就是拿债务来说事。但是，我们不仅要看债，还要看资产。从资产负债表的角度来看，现在我们的债和西方国家的债不一样，部分西方国家通过举债维持高福利，我国大量债务资金投向了基础设施建设，债务规模增加的同时资产项也在增加。那么，要这种资产进行有效的管理，比如一些基础设施项目，我们可以通过和民间资本联手来做，就是国外讲的PPP，还可以通过资产证券化等方式。

我今年还有一个建议，关于大气污染的防治问题。大气污染治理，表面上看是生态环境问题，从深层次的原因来看又是经济问题，是由于粗放的工业化、失衡的城镇化和不合理的能源结构造成的。像北京，我们政协开幕式在深度的“雾霾”中，大家心情一定很压抑。

最后我的提案还涉及到金融的结构失衡问题，人口老龄化和养老产业发展的问题，楼市调控等问题。现在关于楼市调控大家也有不同的的观点。现在的房地产市场，是“十年九调，屡调屡涨”，调控的效果不太理想。中国现在面临的房地产形势是严重分化，在分化的状况下面我们必须实行差别化的调控，根据病因制定适用于全国的措施，因城而异。具体而言，一要从应急式短期调控转向用长效机制实现有效管理；二要从单边需求调控转向供给与需求平衡、以供给管理为主的调节方式；三要从偏重行政调控转向综合市场调节，发挥市场在商品房资源配置中的决定性作用；四要从单一的“增量”调控转向“增量”与“存量”调节并重；五要从针对一线城市病因形成的大一统调控“药方”转向对不同地域、不同城市的差别调节；六要构建起住房买卖市场与住房租赁市场互为补充的住房市场结构。

我今年有五六个建议，可能都跟城镇化有关联，但是最关键的是大气污染的治理。我认为这次“两会”高度关注的问题是城镇化和市民化的问题。