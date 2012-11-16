【CEO来信】周鸿祎：民企最大的挑战是做创新

病毒木马都很容易对付，最大的挑战其实是在中国作为一个民营企业做创新

奇虎360董事长周鸿祎（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】 近日，奇虎360董事长周鸿祎在“2012(第十届)中国企业竞争力年会”上发表演讲，周鸿祎指出，在中国作为一个民营企业最大的挑战其实是做创新。

周鸿祎认为，现在国内企业的价值观比较单一，更多的可能是一种成王败寇。但是，做创新的企业如果不去追随他人，或者抄袭别人，做创新的失败率会非常高。而创新很多时候会通过对产业的格局进行颠覆和改变来推动创新，即破坏式创新，是在照顾用户利益的前提下，可能对市场已有垄断巨头的商业模式进行颠覆和进行破坏。

在周鸿祎看来，中国如果形成一个真正的鼓励创新、支持创新，甚至对失败的宽容，还有对小企业起来挑战大企业的这种宽容，才能让更多的新兴企业起来。否则，比如在互联网企业里面已经形成了巨头的格局的情况下，“如果没有像360这样的企业敢于起来改变既也的格局，那么整个企业的创新和价值我觉得是不存在的。”

以下为演讲实录：

周鸿祎：

其实我觉得病毒木马都很容易对付，最大的挑战我其实觉得在中国作为一个民营企业做创新，虽然是我们从上到下都在努力的一个事情，但是真正的创新其实我觉得是蛮大的挑战。因为在中国我们现在的企业的价值观比较单一，更多的可能是一种成王败寇。但是，做创新的企业如果不去追随他人，或者抄袭别人，做创新的失败率会非常高。所以，做创新的企业就会有这种遭受失败的很多的这种心理准备。第二、创新很多时候它会通过对产业的格局来进行颠覆，进行改变，比如美国就认为整个商业文明推动的力量就是靠颠覆来创新，或者叫破坏式创新，是在照顾用户利益的前提下，可能对市场已有垄断巨头的商业模式进行颠覆和进行破坏。但是，在我们国家，颠覆和破坏这两个词都是及其负面的词。

所以，当你真的要做这种创新的时候，比如当我们做免费杀毒，我们可能会破坏这些卖杀毒软件的公司的商业模式，当我们做出我们的安全搜索，我们可能会破坏那些在搜索里有广告的那些公司。所以，我只想呼吁一下，其实在中国我觉得如果能形成一个真正的鼓励创新，支持创新，甚至说对失败的这种宽容，还有对小企业起来挑战大企业的这种宽容，我觉得才能让更多的新兴企业起来。否则，比如在互联网企业里面已经形成了巨头的格局的情况下，如果没有像360这样的企业敢于起来改变既也的格局，那么整个企业的创新和价值我觉得是不存在的。