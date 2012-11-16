【CEO来信】张宏江：“中庸”的民企无法生存

一个公司的生死存亡甚至在一瞬间，你错过了一个技术的改变关键点或是商业模式上转变的稍微慢一点，可能就会淘汰。民企更应该把握孙子兵法里的一些思想和战略，坚持“中庸”则无法生存

金山软件CEO张宏江(资料图)

【中国企业家网】 近日，金山软件CEO张宏江在“2012财富CEO峰会”发表演讲，指出“中庸”的民企无法生存，因为一个公司的生死存亡甚至在一瞬间，错过了一个技术的改变关键点或是商业模式上转变的稍微慢一点可能就会被淘汰。

张宏江指出，民企应该把握大的方向，在乱象中看到一些趋势，有很强的执行力并且把握住。要有孙子兵法里的一些思想和战略的把握，而不是坚守“中庸”。

以下为演讲实录：

张宏江：

金山是一个民企，而且是一个IT企业，IT行业竞争非常激烈，技术转移非常快，竞争非常无序。因为我们直接面对的是用户是消费者，而且是大量的消费者，不同的年龄，不同的区域，所以从某种意义上来说比国企更加接地气。

一个公司的生死存亡甚至在一瞬间，你错过了一个技术的改变关键点可能就会淘汰。你的商业模式上转变的稍微慢一点可能就会被淘汰。所以对于我们来说，我们所强调的，第一就是怎么能够时刻把握住甚至引导用户的需求，怎么能把一个技术的趋势很快转变成一个商业模式？

这点上，我觉得从中国文化来看，我觉得中庸在这儿是没法用的。更多的是我们怎么能够把握这些大的方向，怎么能在乱象中看到一些趋势，必须要求有很强的执行力并且把握住。金山20多年的历史我们有几个关键点金山可以消失掉，无论从WPS成为全国第一，到被冲的一塌糊涂，最后只有再另外找的新的增长点，我们进入了网络游戏，然后进入了网络安全。就是当用户需求开始呈现的时候我们怎么抓住这个点。所以从中国文化来说，我觉得我们更应该把握的是孙子兵法里的一些思想和战略的把握。

从中庸这块，我觉得对于民企来说我们很难做到这点。