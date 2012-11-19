【来信】柳传志谈创业：将5%的希望变成100%的现实

要把5%的希望变成100%的现实，因为是5%而不是1%，说明还是有一定希望的，那么就要坚定不移地把它做成功。我觉得坚定不移是最为重要的

联想控股董事长、联想集团创始人/名誉董事长 柳传志

【中国企业家网】（编者按） 28年前，柳传志带领10个科研人员，在一间不足10平方米的小平房开始走上创业之路，那一年他40岁。至今，柳传志对当年的创业坎坷仍历历在目，“原来总是被人骗，刚开始是被骗了14万元，后来差点被人骗走了300万元，两个礼拜之后把钱追回来了，心还继续狂跳不止。联想年年都是要死要活的，我们当时不仅仅是伤筋动骨，而是已经到了生死边缘，弄不好摔一跤就死了。”

如今这位68岁的中国企业“教父级”人物，在带领联想集团走出困境、收购了IBM的全球PC业务，目前近乎登顶全球最大PC厂商之后，又有了人生创业的新目标，即将资产超过1500亿元的联想控股在2014-2016年成功整体上市，“希望上市以后每年都能保证利润有两位数的增长，能够给中国股市带来一股清新的风。”打造一个值得信赖、受人尊敬的有国际影响力的投资控股公司。

回顾28年的创业经历，柳传志说，在中国做企业要有理想，但是不能理想化，在中国的具体情况下要生存就不能理想化，而是把二者结合起来，“好好想一想如何在允许的红线范围之内，形势好的话就多做，形势不好的话就少做，我们没有和大形势抗争的能力。要尽量从自己身上找原因，不要去怨天尤人。”

一个创业企业要想暂时能够成功，柳传志指出两条必要条件，一是要有意志力，要能顶住，能不能创业还得看能不能熬得住，熬得住就能成功；二是学习能力，那些运动员能奋斗成世界冠军都是因为他们有学习能力，意志品质只能说是必要条件，自身条件就是要有学习能力。

暂时的成功靠的是意志坚定，要想基业常青的话，柳传志认为还要再加上几个必要条件：首先目标需要不断提高，因为环境在不停地变成，行业也在不停地变化，要想吃这碗饭就得适应这个环境和行业。另外，学习能力有些人能获得，有些人没法获得，要想把企业做大就要有能力领导更多的人，怎么才能成为他们的核心。

对于当下想创业的年轻人，柳传志建议，在创业之前首先要考虑资金的问题，如果是拿父母钱或者是借的债，要慎重考虑，哪怕是合伙先给人家合作打工，有了一定的经验再来考虑。想清楚以后做起来就要坚定，有些事情就是眼看走不通，拼命地去研究，最后就能走通了。“要把5%的希望变成100%的现实，因为是5%而不是1%，说明还是有一定希望的，那么就要坚定不移地把它做成功。我觉得坚定不移是最为重要的。”

以下为观点原文：

柳传志：

各位领导，各位准备创业和正在创业的朋友们，今天我想简单介绍一下联想创业的过程，把我所做的一些经验教训总结跟大家交流一下。

首先把联想的基本情况介绍一下，这是我们在1984年和另外10个同事开始创业，当时是筹集到了20万元人民币，而且后面还没有继续追加。这是今天联想控股的基本状况，去年年底员工接近5万人，总资产营业额大概就是这样一个规模。再具体地说，我们联想这些年来在中国做了四件有特殊意义的事儿：第一，我们走出了一条在中国高科技创业化的道路，中国在八十年代没有想过要把科技成果产业化，我们把这条路走出来了，把这个企业办成功了；第二，在国际企业的竞争中抢占到了领先地位；第三，高科技企业股份制改造之路，由于我们坚定不移地进行产能改造的愿望，通过漫长的努力，今天的联想已经不是一个被国家控股的公司，而是一个完全的股份制公司了，其中科学院占了36%，剩下的就是员工和其它民营企业所占的股份，我觉得这在中国也是具有特殊意义的，因为很多科技企业想要做到这一点也不是很容易；第四，后来我们走了一条非相关多元化的路。相关多元化就是研究电脑以及互联网的多元化，如果进入方总所说的金融领域、食品领域和房地产领域、这就是非相关多元化了，目前我们也把这个非相关多元化做得相当成功。

过去中国为了保护自己的民族工业，主要是由国家投资。当时投资了一家叫长城的电脑公司，他们也是我们行业的老大哥，当时外国电脑进口必须要有批文，还要报关税，只有达到200%才能让你进来，保护的结果就是电脑的价格非常昂贵，严重地影响到了各行各业信息化的过程，这时国家认识到原来电脑不是一个消费类的产品，而是一个生产设备，所以当时采取措施在两三年之内把批文取消，也把关税大幅度降低，这时像IBM这样的外国大企业就进入到了中国，电脑市场有了重大改观，特别是各行各业，比如银行和政府机构都开始信息化改革，对中国的信息化建设起到了很大作用，但是对我们的电脑厂家就是致命打击了，像我们的老大哥长城在1993年1年就完全消失了，如果拿当时的IBM和长城相比，那时一个小船和航空母舰的对比，联想无论从资金上、从技术上、从管理上就是一个两个人划的小舢板，在这种情况下，我们到底是打还是不打？我们经过研究彻底把自己的公司架构和业务模式进行了改造，后来我们到了2000年前后已经是在中国的绝对领先了，第二第三第四加起来都不如我们。

今天不是要跟大家讲我们是怎么做的，因为大家都是创业人士，我只是想说小企业是能够做到这么大的，而且还能做得更大。这是我们在2004年12月8日召开的大型发布会，宣布并购IBM的PC业务，当时发布会的召开引起了很大轰动，因为IBM是美国文化、美国财富、美国精神的象征，他们竟然不做PC了，交给中国人做了，能成吗？当时的争论极其热烈，行业的朋友、媒体的朋友都非常赞叹，后来我才知道都是赞叹于我们的勇气，但是当时没有人认为我们能成功，当时有人说“柳总，您干得好，就是死了也值了”。当时我到北大光华管理学院，他们两个班合起来九十多个人，我当时说认为我们并购成功的请举手，当时只有两个人举手了，事实就是这样。在并购之前的2004年我们在中国也就是29亿美元的营业额，但是到了2011年我们做到了296亿美元的营业额，今年第三季度报表发布之后肯定还有更大幅度的增长。我们在2004年的时候占全球市场份额的2.4%，尽管在中国是很大，我们在2012年占到全球PC市场份额的15.7%，相信这个季度之后还会有进步。当然，这里还有很多故事，大家都知道在2009年联想曾经一路退到悬崖的边上，1个季度亏损2.7亿美元，现在只能说并购是暂时成功了，希望在座的各位朋友将来远远超过联想。刚才方主任说联想是在世界上有影响力的企业，其实你到美国大街上问问，你知道中国联想公司吗？我想十个人里有一个人知道就不错了，所以说我们中国企业还有漫长的路要走。

到了2011年，我们几个年轻的同事接过了我的业务，我又去接新的房地产业务，应该说投资领域的业务是很成功的，弘毅基金无论在吨位还是在回报上都是在中国排名前列的。在达沃斯的会议上外国的经济学家曾经问过我一个问题，你们为什么这么强调多元化？我就把我们的情况介绍了一下，后来知道他们的问题是你们为什么能够把多元化做得这么成功。