【CEO来信】袁岳：和李开复聊点业务

谈起目前在美国股市、中国香港股市上的中国大陆概念股出现的退市与私有化现象，李开复的看法是，如果出于对于自己企业未来市场发展空间的判断发生了重大变化，相信在中国本土市场未来有更大发展空间而进行的战略调整考虑，这样的退市是合理的

零点研究咨询集团董事长兼总裁袁岳（配图：中国企业家网）

10月10日上午去拜访李开复。谈起目前在美国股市、中国香港股市上的中国大陆概念股出现的退市与私有化现象，李开复的看法是，如果出于对于自己企业未来市场发展空间的判断发生了重大变化，相信在中国本土市场未来有更大发展空间而进行的战略调整考虑，这样的退市是合理的，但是如果退市是出于对于不同股市短期市盈率差距的考虑，或者是因为遭遇国际做空机构阻击而离开这些股市，虽然短期来看对于这些公司本身也许不乏利益，但从整体来看对于未来中概股在这些故事上的发展空间有影响，如果真的好的公司腾挪了，一些不好的公司趴下了，会影响到投资者对于其他中国概念股的看法。

我提出，由于美国股市与香港股市对于前沿一些的企业模式与新技术企业比较能认同，而由于境外投资者对于中国市场的了解有限，有的时候不太能真正分清想象力与被忽悠了，至少一些新兴概念企业更容易在境外上市，会不会形成一种模式，就是先去境外上市，然后再私有化，寻机再在国内股市上市。李开复觉得，国内股市与境外股市是有这样的距离，所以未来创新工场的创业项目90%以上应该是去境外上市的，但是他也不希望形成这样一种模式，就是在股市上也要有充分的预前估计，同时有长远的专注与坚持。至少在我看来，李开复并不简单赞同现在每一个境外退市与私有化的案例。