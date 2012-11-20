【来信】马蔚华：金融业的互联网创新变革

互联网这件事对传统的银行金融业有革命性的意义

招行行长马蔚华（配图：中国企业家网）

马蔚华：

银行也是IT属性的企业

讲到光棍节那天，淘宝支付宝网上销售量将近200亿，去年是13亿到14亿，这是巨大的变化。这件事说明两个问题。一个说明传统银行的支付方式，靠转帐可能受到了很大的挑战。新的支付方式现在非常的兴旺。第二个就是这个时代越来越网络化，这是对所有人正在改变着生活，改变需求的一种变化。

实际上成就伟大的企业，其实很多伟大企业都是从小企业开始的。小企业都是从创新开始的。我们也走过了这样一个路程。十年前的时候，刚才讲到我们那时候才200人，我们想做零售业，别人说你异想天开，做零售业没有网点是不可思议的。

但是当时我们看到了一个机会，这个机会就是互联网。往往世界的一场技术革命会改变命运。当时招行确实很小，那时候很多人比我们大，但是我们觉得互联网的出现对我们来说是千载难逢的机会，因为面对互联网所有人都是新的，它是一个新的事物，在新事物面前大的小的、老的、少的同样。而且完全可以缩短或者超越。而互联网这件事又对传统的银行金融业有革命性的意义。

某种意义上说银行也是IT属性的企业，因为许多业务线索都是IT。抓住这点，我们网上银行到今天已经占全部零售业务的89%。我们的网点现在还不到1000个和大银行比是凤毛麟角了。但是渠道销售能力几乎可以和大银行平行的。所以这应该是一个时代的机会的造就。

金融业的创新变革

讲到创新和创意，实际上是创意酝酿创新。创意往往是创新的源泉。现在思考一个创新首先要研究世界谁已经走过的道路，第二个是谁将引领变革的技术，和未来行业的变化。金融业也是服务业，金融业首先是有需求，是客户对你的银行有什么需求？而这个需求往往是随着经济、社会的变革产生的变化。我们这个世界进入了一个移动互联网时代。这个事情是刚刚兴起的，创新应该在这个时候发生，等到它变化一种全社会的共同的现实的时候，创新就没有意义了。所以这时候要早一点，快一点。

我们觉得移动支付，去年全球是2000多亿美元。每年以40%的速度增长，到2015年可以突破1万亿美元。而中国去年是500亿人民币，今年可以达到8、9百亿人民币，发展很快，移动互联网正在影响人们的生活方式，这种生活方式一定会形成新的产业，新的需求。

比如个去我在网点办业务，后来可以在电脑上办业务，现在有了移动互联网我可以随时随地的在智能终端手持的手机上办业务。这也和计算机的过程从大型机到小型机到互联网到移动互联网一样。移动支付肯定是一个潮流，银行一定会在这个问题上受到挑战，也产生各方面的需求。可能现在条件不是那么充分，标准可能都不统一，但是这个时候往往是你有创意的时候。比如近场支付，我刚才说了，现在一个银行必须不能光靠自己，我们要和手机制造商、电信运营商和网络运营商通通的合作，这个上大家利益是共同的。

比如说我们研究在手机上安装一个支付软件，这是一种模式。而且现在近场支付传输技术和智能终端解决了，但是要刷卡，所谓的散付，现在银联已经在中国布了将近100万家了，但是现在发展环境可能不是那么理想。但是这个事情在发展，特别是年轻人已经在做这个事了，那么你可以跟电信运营商和手机制造商合作，跟银联合作，这样相辅相成，这件事就会有一个结果。

银行“脱媒”

还有一个中国现在银行业不可回避的，而且是关系到生存的，一个是“脱媒”。过去银行在融资领域是间接融资，现在越来越多的直接融资，包括股票、债券、信托等都是对银行的“脱媒”。刚才我讲到光棍节200亿的销售额，对银行是非常大的触动，现在分工越来越细，对于小的便捷的银行做不了，对银行来说也是一种“脱媒”。过去中国银行利润很好，那时候是受保护的，今年银行面临一个很大的问题，就是利率市场化和脱媒结合起来资金成本上来了。那么还能不能保持那么高的利差，利差缩小的时候能不能保持市场？所以对招行来说也同样面临这些挑战。

将来应对这些挑战，我们想银行很重要的一项工作就是财富管理。过去大家可能都愿意把钱存在银行，大家现在觉得存在银行没有什么意思，很多人不再把钱存在银行了。去买理财产品，更有钱的人做私募资金，那么银行从传统的简单存贷业务，转向如何给客户提供更多的理财产品、财富管理的方案？私人银行的服务。我们搞私人银行只有五年，现在连续三年被评为最好的私人银行，主要需求太旺盛。

另外大家都说大企业融资，现在越来越多的银行盯着小企业融资，因为谁消耗资本少就能做出什么，大企业风险是100%，小企业风险是75%，小企业它有规律，把握住了这个规律，不同的商圈和产业链都有规律，简单几个指标就可以填表，既能节约成本又能掌握结果。掌握这个规律我们的中小企业就能更多的资金的支持。

还有一个，科技是一个趋势。信用卡招商搞的最早，随着移动支付的发展信用卡完全可以发挥作用，现在电子钱包是近场支付，以后要发展到移动支付。现在移动支付比重已经占20%，这是巨大的变化。我想在这些领域，都是银行可以创新的点。

最重要的是我们的客户，广大消费者他们的需求每天都在变。特别是年轻人，必须要黏住他们。他们的需求变化每一种倾向就可能是未来的一个大的思想，是一个好的创意。