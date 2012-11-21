【来信】柳传志：幸福就是挨过饿的人吃红烧肉的感觉

挨过饿的人吃红烧肉，跟没挨过饿的人吃红烧肉的感觉不一样，所以说幸福本身实际是一种感觉，看你自己怎么去品评它

联想控股董事长、联想集团创始人/名誉董事长 柳传志

【中国企业家网】（编者按） “你幸福吗?”注定是今年的关键词。对于这个问题，中国企业“教父级”人物——联想控股董事长柳传志先生给出了自己的答案。“挨过饿的人吃红烧肉，跟没挨过饿的人吃红烧肉的感觉不一样，所以说幸福本身实际是一种感觉，看你自己怎么去品评它。”

“在人生存的基本条件满足以后，不断设立新的追求目标，这个追求的过程和达到目标后的愉快，都会让我感到幸福。”从一间不足10平方米的小平房开始白手起家，一手打造出近乎登顶全球最大PC厂商，柳传志表示这里的每一步过程，都有很多的故事，每一个故事形成的时候，都会给带来一份特殊的欢悦。

“我们种了一棵树，费尽了千辛万苦，树长大了结了果，这应该说达到了我们的预定目标，但是并不是所有的人都会把果子全摇下来的。” 柳传志以 树上的果子为例，认为摇果子的过程就像每达到一个阶段目标以后，会开庆功会，让员工能够提升士气，会对外开发布会，提高企业的声望，因为是大家实实在在自己做的，应该让大家知道是怎么做的，这个过程本身其实是一个全体团队的享受。

“当初定这个目标定得高不高，做的时候跟预设的环境一样不一样？当时我们怎么做的？”对于内部的复盘，柳传志认为则是更大的享受，不管是公司的高层复盘，每个具体部门复盘，复盘的结果使每个人都感到，不但是提高了自己的工作能力，而且很有成就感，因为每个人在这里面都起了作用，这种一种特别强烈的幸福感觉。

而在中国能让企业家们感到不愉快的事情，柳传志指出有两种：第一种，做完了事儿以后自己的产权得不到保护的时候，这个肯定会不愉快；第二种，另外更不愉快是不按规矩来、不按秩序办，这种时候人们会感到不愉快。

以下为观点原文：

柳传志：

让我谈谈我对幸福的感觉，跟经济改革没什么实际关系，所以说我因为一个做具体企业工作的人，比较能谈的事儿主要还是企业的微观管理，那么今天我就想就这个问题谈谈我自己的看法。

我们每个人由于年龄、性格、我们阅历的深浅、处于的环境的不同，对幸福的理解肯定是不一样的，我自己作为一个白手起家的创业者，然后后来变成了一个企业家，那么什么事儿能让我觉得幸福呢？

我谈两点吧，第一点就是对我来说，在人生存的基本条件满足以后，不断设立新的追求目标，这个追求的过程和达到目标后的愉快，都会让我感到幸福，就是不断地设立新的目标，这个追求目标的过程和实现目标后的愉快都会让我感到幸福。我们联想在1984年成立的时候，是在一间小平房里成立的，出来的时候真的什么都不懂，完全不知道应该怎么做，用我们自己的讲话是属于一个叫做蒙着打的阶段。

在这个蒙着打的过程中，我们先发明了，先就是卖过电子手表，也卖过旱冰鞋，被人骗走了很多钱。后来我们发明了联想汉卡，装在了电脑上来促销电脑，结果发现促销电脑的利润比卖联想汉卡的利润还高得多，于是我们就走到了代理的队伍里面去。当我们逐渐地熟悉了代理的这个业务以后，我们就下决心想自己能不能成为有自己品牌的电脑。前面那一段比如说卖旱冰鞋、电子表、怎么去给人当代理，那个时候是所谓蒙着打的。但是到后来要树立自己品牌的过程，这个里面就开始有瞄着打、想着打的过程，这里面就有一个不断设立目标的过程。

在八十年代的时候，想设立一个自己品牌的电脑，实际上是非常不容易的，我们在做代理的过程之中，逐渐摸索了什么是市场，怎么去做促销、做经营等等，觉得我自己又是计算所出来的，觉得我们有能力做自己品牌的时候，其实会遇到了很多的困难。

第一个困难就是国家当时不给我们生产批文，因为在计划经济的年代，那时候你是要想做生产厂家的话，需要拿到国家的批文的，当时有关部门的领导同志跟我们科学院的副院长讲，说我们国家已经引进了80多条生产线了，所有的生产线都是亏本的，为什么还要再给你们引进呢？因此就拿不到这个生产批文，拿不到生产批文于是我们就要想很多办法，比如说绕道在香港，在香港成立了一家小的企业，在那儿开了一个作坊可以能够生产主机板的，然后我们主机板在拉斯维加斯展览的时候，被国内有关部门的领导同志发现了，那么多外国企业里面还有一家中国的公司在那儿卖主机板，于是我们就得到了生产批文。

后来我们在香港由一个小的作坊，逐渐地生产出了产品质量合格的主机板，但是香港那个地方的成本越来越高，我们又把作坊搬到了深圳逐渐变成一家工厂，然后质量又如何不好，怎么样去调整质量、改进性能，怎么样用高价外汇买回来合适的元器件等等。当时能形成一个自己品牌的电脑，是非常不容易的，要做很多的工作。但是这确确实实每做一步的时候，离我们的目标逼近一步的时候，那真的是一种非常愉快的感觉。

到了1990年、1991年的时候，我们有了自己品牌的电脑。但是到了1994年前后的时候，我们国家以前是保护所谓民族品牌的，这种保护当然实际是不可取的，因为怕这个外国的电脑进来以后冲击了中国的民族品牌，当然不是主要冲击我们这样的，主要是冲击我们国家投资的像长城这样的大的国有企业，因为国家投了很多的资，希望我们自己的这个品牌能够健康生长。谁知道由于你一保护的结果，结果电脑的价格又贵、质量又差，影响了各行各业对电脑的使用，因此国家后来就放开了，就把这个批文取消了，进口过去是要批文的，把批文一取消，把进口的关税一降低，这时候外国的电脑就大批量地引进了中国。这时候我们刚刚有了自己的品牌，马上就会被人家湮灭，在当时是在1994年前后的时候，我们占中国市场一个非常非常小的比例，IBM、康柏等等进入到中国来以后，我们就会受到非常大的冲击了，我们应该讲无论从技术、资金这些角度上，跟这些外国的大企业比，真的是小舢板和航空母舰这样的比例，这么比真的不为过，差得太远了，但是我们竟然就从占整个市场的2%一直打到了2001年的时候，我们占了中国市场的27%，占了一个绝对第一的位置。