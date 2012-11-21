【来信】任志强：房地产调控影响幸福

调控措施不让你幸福，比如说农村人想买房子，他告诉你不能买。对吧？你想买第二套告诉你不能买，你想买第三套，告诉你更不能买。换句话说，就是我们的政策调控目的就是让大家不幸福

知名地产商任志强（配图：中国企业家网）

任志强：

调控措施不是不管用。调控措施是不让你幸福，比如说农村人想买房子，他告诉你不能买。对吧？你想买第二套告诉你不能买，你想买第三套，告诉你更不能买。换句话说，就是我们的政策调控目的就是让大家不幸福。

十七大里头一个很重要的条款是说要增压居民财产性收入，公民财产性收入。即不许投资，又不许投机，那拿什么增加财产性收入啊？明显的调控措施是违反十七大党的工作精神的，所以好像没人把这个调控看成一个好东西。

我觉得我们从2003年开始调控政策，似乎没有一条是符合十四大、十五大、十六大精神的。十四大提出的是建立市场经济框架，朱镕基实行中央制度改革是希望市场化，结果是哪个都被十七大否决了。那肯定是政策上有点问题，从现在看调控到现在开始，大家都喊，2010年就喊史上最严厉的调控政策，2011年又喊史上最严厉的，2012年还喊史上最严厉的，什么时候叫最严厉呢？严厉了半天，我们看销售还是增长的。

调控和经济没什么关系，调控是告诉你，不能让你幸福了，和别的都没什么太多关系。所以你要把这个东西搞清楚，比如说调控是以住宅价格为主要目标，你就不能说他和全部房地产有关系，因为他没管商业，也没管写字楼。对吧？那么他说这个市场经济，如果没有了价格的发现或者说价格的指导性因素，那怎么去调节供求关系呢？换句话说到底我们还要不要市场经济？我们说十七大开过了，十八大就告诉你，胡主席的讲话里又再一次说了，要把市场和保障两个分开，不能把市场弄没了。意思就是说前头的政策看来不太对，要对的话我们的部长不会说不得以而为之，全世界有没有哪个政府官员会说他实行了一个极好的政策，这个政策是不得以而为之的政策呢？中国的理论逻辑和世界的理论逻辑好像都不是这样的。