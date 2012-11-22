【来信】张亚勤：下个五年谁将主导IT产业

未来若干年，五年、十年这三大平台的竞争会愈演愈烈，谁赢得这个平台的竞争，谁就会有下一代IT产业的主导权

微软全球资深副总裁，微软（中国）有限公司董事长张亚勤(配图：中国企业家网)

【中国企业家网】（编者按）近日，微软全球资深副总裁张亚勤在 “2012中国技术商业领袖峰会”发表演讲，数据越来越重要，就像黄金货币一样，是一种新的资源，任何的企业和个人都要有一种大数据的战略和方案。拥抱大数据，企业才更有大的竞争力。

张亚勤指出，在接下来的若干年，IT产业已由一个云+端的时代，进入三个平台的竞争，即第一个是终端的平台，包括PC、平板、手机、电视等各种终端的操作系统的平台；第二个是云的平台；第三个则是更加重要的介于云和端之上的商务和社交的平台。

未来若干年，张亚勤认为这三大平台的竞争会愈演愈烈，“谁赢得这个平台的竞争，谁就会有下一代IT产业的主导权。”

以下为演讲实录：

张亚勤：

我记得3、4年前我在会议上谈到一些想法，当时谈到了三个平台，当时的观点说IT产业进入一个云+端的时代，在下面的若干年将会有三个平台的竞争。第一个是终端的平台，包括PC、平板、手机、电视等各种终端的操作系统的平台。大家可以看到过去的几年，不管是谷歌、Android，或者是苹果、IOS还是微软的Windows都有很激烈的竞争。特别是最近Windows8的推出第一次有了一个跨平台，跨装备，跨设备的这么一个操作系统，推出刚刚三个星期左右得到了可以说很强烈的反响。第二个，我一直在讲，我比较直率，可能端方面的操作系统在下面的十年，二十年主流系统可能只有三个，新的系统很难有成功的概率，我知道有一些企业创新做新的操作系统，这个其实是很困难的，并不是说没有机会，机会在别的方面。

第二个讲是云的平台，云的平台过去三年中可以说得到了快速的发展，在美国像亚马逊的、Web服务器，谷歌的，还有微软的蓝天的平台发展速度很快，国内也有很多在做云方面的平台技术，刚才看到姚星雨他们的公司，还有像阿里很多企业都在做云的平台，这里面的机会相当大。

第三个可能更加重要的是介于云和端之上的商务和社交的平台，这个我们都看到在美国的Skype、Facebook、Twitter、eBay，国内像新浪微博、人人、淘宝，还有很多商务平台都发展的相当快速。所以，未来若干年，就五年，十年这三大平台的竞争会愈演愈烈，谁赢得这个平台的竞争，谁就会有下一代IT产业的主导权。

为什么要建这个平台，为什么要争夺这个平台的控制权？最重要的还是要提供软件应用服务，提供数据。数据我们我经常碰到，我刚刚在台湾参加过会议，说到底数据和大数据有什么区别，大数据时髦起来了，你们做IT的人，每过两年就有一个新的热词出现。其实数据大数据也未必有很多，不是全新的概念，我总结一下可能有三个驱动力，为什么大数据现在变得如此的时髦。第一、大家所讲的大数据的三个V，也是怎么样定义大数据，三个位其实在Garner在十年前就有，第一个V是量变越来越大，现在每两年数据就翻倍，每两年产生的数据是过去历史的总和。整个这个大的数量的增长其实有三个阶段，最早期我们记得其实数据主要是人和电脑产生的，输入数据，到后来数字化媒体变成1和0了，所以很多媒体的数据。后面互联网出现了，出现之后不仅仅媒体可以产生数据，人也可以产生数据，把数据连在一块儿了，现在最新的趋势是不仅仅有网络的数据，互联网的数据，用户数据，而且还有物理的数据，传感的数据，移动的，位置的信息。那么，这些数据量可能比原来大的很多，可以说数据本身在产生数据，数据在发现新的数据。第二个V是不同种类的数据。刚才讲了各种各样的，数据过去早期更多是结构化的，是经过整理的现在新的数据可以说半结构化的，也可以是完全没有结构的，可以是实时的，可以是非实时的，可以是流数据，也可以是传感的数据，所以形式越来越多。第三个V是速度越来越快，包括两个方面，一个是产生的速度，另外一个是响应的速度，来了之后，不能像过去放几个星期，放一段时间，现在数据很多来了之后马上就要处理。比如说金融的数据，传感的数据，移动的东西，马上可能在多少毫秒中就马上要做出这个反映，这个是为什么大数据和数据不同，是三个V。

第二、云计算的发展。一些朋友也在问说云计算和大数据到底有什么区别？前两年你们都讲云计算，现在怎么变成大数据了？其实我觉得云计算和大数据是一个硬币的两边，大数据是云计算的一个杀手级的应用，由于云计算我们的存储、计算，包括通讯变得越来越便宜，越来越快，所以说可以处理大量的数据。另一方面由于数据越来越多，越来越分散，越来越实时，这就需要像云计算这样的平台去处理它，所以两个是相辅相成的。比如说我们30年前采集存储1T的数据大致的造价是16亿美金，今天只需要不到100美金，所以你看整个的价钱降低了很多很多倍。

第三个驱动力很重要是人工智能技术，特别是机器学习技术，数据挖掘技术，这个的发展。所以说像使得我们可以把大量的数据变成信息，把信息变成知识，知识可以变成决策，那么多的数据，最终其实就是需要一个比特，是做什么，这是我所讲的第四个V，前面三个V都很重要，第四个V怎么样找到数据的价值，获得洞察力，这个V比前面的三个V都更重要。

大数据其实已经应用的很广泛了，我讲2-3个案例，其实已经对整个社会的发展，对包括政治的透明化，包括公共的服务，对于社会的进步，对于整个行业的发展，科学的发展都有很大的影响。我举两个例子，第一个大家都知道美国总统竞选，奥巴马很幸运或者很不幸的当选了，大家有不同的看法。大家可以批评奥巴马，我自己很不喜欢他，这是个人的观点，但是有一点我很敬佩他，他确实是很成功的利用了IT的工具，包括社会化的媒体，包括大数据。我们知道08年他和MIKE竞选的时候及时的应用了Facebook、Twitter，获得了胜利，第二年可以说他成功的利用了大数据的智能，最后在决胜的时候起了关键作用。比如说他发现了在西部，在加州很多30-40岁的这些女性很喜欢一位演员，他找到在东部发现30-40岁的一个演员，用同样数据的挖掘和分析找到了这些信息，对他的拉选票带来了很大的影响。最后的时刻，在两个摇摆洲，这两个演员很成功的找到了几个线，而且找到了固定的选民，最后获得胜利。我昨天看共和党副总统竞选人的采访，当时他们晚上还认为有一定的赢的机会，但是看到那两个演员，觉得时代已去。所以说，奥巴马竞选的胜利是大数据的胜利，另外奥巴马政府对大数据确实非常重视，在政府里面设立了CIO，制定了美国政府大数据的方案，把7000多组数据放到公开、透明的平台上面，把数据的战略认为是和当年克林顿政府信息高速公路战略同样重要的这么一个位置。

第二个例子是讲纽约警察局的怎么用数据，大家在80年代，包括90年代初期去纽约都知道纽约很乱，谋杀率很高，犯罪率很高，现在去发现纽约是一个很美的城市，很安全的城市。那么，这里面有几个故事，一个是可能70年末，80年代初，有一个年轻的警察，当时他发现他自己试图用一些经验制作一个图表，叫做未来的图表，这个人手动的会根据犯罪的这么一些抢劫案，比如说一些模式来预测未来的刑事案件取得一些成功。那么，后来这个办法，这种整个的方式被扩充到整个纽约市，后来，纽约建了一个数据库，作为一种图表的方式，到06、08年，到了2012年8月，这个数据库变得越来越大，到了今年已经包括了很多传感器，在纽约主要的接到、桥梁，或者通道都有实时的数据，用到微软的云的平台，纽约大家知道犯罪率降低了很多很多。

下面讲一下微软大数据的方案。微软从事大数据很多年了，我们其实战略很简单，我们希望我们能收集处理各种各样的数据。所以，我们现在基本上有三个层次，第一个层次是收集各种各样的数据，不管是什么样的数据，结构的，变结构的，非结构的，实时的，流的，还是非实时的。第二层是对它进行分析智能化、结构化，然后去把这个数据变得更加的智能。第三层是根据一些新的工具，让你获得更多的分析和洞察力。当然，传统上BI的工具可能很多人用过，商业智能的C或者BI工具，我们大数据的方案包括结构化的，也有非结构化的。微软的方案在底层是Windows蓝天这个平台，这个平台推出三年发展速度是相当快，我们现在的计算中心的计算量已经超过全球1999年时候整个全球计算量的总和，我们每6个月计算量增加一倍，每两个月存储量增加一倍，是现在所有云平台里面发展属于最快的，食用大数据最丰富的平台。两个星期之前我们宣布通过合作的方式把它带到中国，希望中国会更多的使用我们的解决方案。

总体来讲，数据是越来越重要，我们做这些平台，包括做各种智能的设备，其实就是为了软件、数据，为了提高大数据的服务。数据就像黄金一样，货币一样，是一种新的资源，新的竞争力，对任何的企业和个人都要有一种大数据的战略和方案。如果没有这样的储备，没有这样的方案，就会处于很不利的位置，所以我们把它叫做数字的鸿沟。最后，也希望微软公司能够和大家一块儿合作，能够拥抱大数据，让数据对企业，对你的商业有更大的竞争力，谢谢大家！