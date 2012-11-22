【CEO来信】王树彤：当下没有盛产小资的土壤

小资，曾代表着改革开放30年来的一种成就，代表着社会的进步、物质的丰富和生活的幸福程度，小资生活则是大多数年轻人的向往和追求。而如今，连被大家都公认为非常“小资”的互联网成功人士李彦宏都宣称要“淘汰小资”，“小资生活”这个概念没有现实生存余地

在我看来，现实情况是，当下的中国并没有小资成长壮大的土壤，整个竞争环境、社会保障机制恐怕并不支持小资的生活理念和生活方式。这恐怕才是李彦宏“小资与狼性”话题引起轰动的深层原因

敦煌网CEO王树彤（配图：中国企业家网）

周末早上坐在星巴克里喝着温暖的咖啡，店堂的布置和音乐已经很有浓浓的圣诞气氛了，看着窗外北京冬日的景象，心里盘算着下周去上海出差时绕道苏州听一次我喜欢的评弹，趁着江南现在还是金秋……想到此不禁笑出声来：是不是有点小资?最近说自己是“小资”可得小心点了。

回想不久前似乎还是“小资”盛行的美好时代，小资的价值观一直受到追捧和社会的肯定，因为小资代表着改革开放30年来的一种成就，代表着社会的进步、物质的丰富和生活的幸福程度。小资生活则是大多数年轻人的向往和追求，不仅时尚、美食、旅游等消费市场为吸引主流喜欢打“小资”牌，外企、互联网行业更是小资人群占领的主要阵地。尤其是谷歌、苹果等倡导的互联网文化给“小资”一词增添了浓厚的传奇色彩：人性化的工作环境，上班从事创造性的劳动，下班过着精致有格调的生活，特别是更多广为流传的互联网暴富故事，都让大家满怀对互联网企业员工能够45岁前退休的小资生活充满想象。

可形势看来急转直下，几乎在一夜之间，连被大家都公认为非常“小资”的互联网成功人士李彦宏都宣称要“淘汰小资”，仿佛捅破了一个美丽的肥皂泡：“小资生活”这个概念没有现实生存余地。大家还没回过神来，“小资”一词已经被划归为贬义了。

在我看来，现实情况是，当下的中国并没有小资成长壮大的土壤，整个竞争环境、社会保障机制恐怕并不支持小资的生活理念和生活方式。这恐怕才是李彦宏“小资与狼性”话题引起轰动的深层原因：绝大部分人也许只能偶尔浅尝小资情调，但“小资”不可能成为常态的生活方式。虽然星巴克越开越多，但我们的真实人生离小资却越来越远!

本来嘛，小资信奉的价值观：“稳定的收入，工作只是人生的一部分”不仅没有错，而且应该说是我们的终极理想：努力工作不就是为了更好、更舒适的生活吗?正常、富裕、幸福的社会，小资人群应该越来越壮大才对呵。然而我们这个社会，仿佛已经铁定有了一些富人，却越来越缺乏培养小资人群的水土了。

李彦宏从管理者的角度把小资定义为“流利英语，稳定的收入，信奉工作只是人生的一部分，不思进取，追求个人生活的舒适”。的确，没有一个老板会喜欢没有进取心的员工。但从另一方面来看，他道出了一个现实：环境会越来越艰难，竞争会愈加残酷，这样的环境里做小资是不利的，小资缺乏竞争力，小资扎堆的企业更容易被消灭，特别是中国互联网这个生死拼杀、没有壁垒、不讲规则的行业，在这样的危机感下，鼓励“狼性”自然成为治理“小资”的解药。

很现实的情况就是，每年有大量的毕业生在找工作，更有二三线城市青年涌入一线城市，在人才市场上，大家除了比学历和背景，更多的时候比拼的还是吃苦精神、危机感、学习能力、创新力。即便是对那些资历较为丰富或者已经过上小资生活的职场人士来说，环境的变化有时超乎想象，也需要有归零心态。我经常说从来没有绝对的安全感，所谓的安逸哪怕是在一个看起来完美的公司也并不存在。很多人喜欢拿谷歌员工带宠物上班，上班可以去理发等来说事儿，其实谷歌创造这样的环境，更说明公司其实压力很大，对员工的自律、创新力的要求非常高，这样的环境只是给员工减压而非享受。

小资不只是喝喝咖啡，听听爵士，泡泡吧，去几次普吉岛、马尔代夫海岛度假。小资是一种安逸心态，并以稳定的物质生活作为保障。小资也不见都得是“英语流利”，中国古人“采菊东篱下，悠然见南山”的生活状态未尝不小资呢。而在现阶段的中国，如果没有危机感、进取心，你即便有小资的情调，也无福享受小资生活，甚至可能连饭碗都难保住。对大多数人来说，现在来谈“小资”的生活态度仍是一种奢侈。

最后想说的是，无论是那些具有小资情怀的员工，还是崇尚狼性的企业家，最好都能够摆脱“小资”和“狼性”的表述框架。“小资”未必和“狼性”对立，工作上的事业心、进取心、自律等，非见得一定是狼性，而更是一种高度的专业精神和勇于突破的冒险精神。从企业家的角度来说，员工的竞争能力，更多的来自于有效率的工作方式，特别是创新的动力和能力。面对外部激烈凶猛的竞争，企业家应该创造相对宽松的工作环境，来激发员工的内在驱动。这不是一味的吃苦、加班就能解决问题的。而对员工来说，有一点很明确，上班如果没有进取心，绝对不会有下班后的小资生活，小资的梦想只会离我们越来越远。

（摘自王树彤新浪博客）