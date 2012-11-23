【CEO来信】李嘉诚：做自己命运的行动英雄

我认为人最大的悲哀是无聊，患上漠不关心的冷淡症，套上自命不凡的枷锁，在专业、行业和权力的高岗上，掌控庞大社会资源和机会，却失去自重心，哪些沉醉在过往，滞留在今日，那些对社会问题视而不见、无动于衷的借口大王，一定被社会唾弃和淘汰

李嘉诚（资料图）

【中国企业家网】“无论别人如何看轻你，你都要做自己的行动英雄。”近日（11月22日），华人企业领袖李嘉诚在长江商学院十周年庆上发表题为《行动英雄》演讲，分享成功“秘籍”和人生感悟。

作为全球华人所敬仰的首富级人物，李嘉诚早年发家历程却是充满艰辛。15岁的时候，父亲因病去世。为了养活母亲和三个弟弟，李嘉诚被迫中断学业，开始养家糊口。当过茶楼的跑堂、做过钟表店的店员、跑过五金厂的推销员。会看相的同乡还曾认为他“眼眸无神，骨架瘦弱，未来恐难成大器”。

“未来跟明天是两回事，天命和命运是不同的。明天只是新的一天，而未来是自己在一生各种偶然性中，不断选择的结果。追求自我，努力改善自己是一股正面的驱动力，当你把思维、想象和行动谱成乐章，在科技、人文、商业无限机会中实践自我；知识、责任感和目标融汇成智慧，天命不一定是命运的蓝图。”

李嘉诚没有向天命低头，而是不断追求自我、努力改善自己，打造属于自己的命运。当一家生活在战乱、父亲病故、贫穷三重合奏的悲歌中，李嘉诚依然坚守唯一的信念：建立更好的自己，才能建立更好的未来，也正是如此造就李氏的财富王国。

“回想过往，人生似梦非梦，七十年匆匆而去，那个同乡看不起、瘦弱、无神的少年，一直凭努力和自信建立自我，追求无我。”李嘉诚勉励大家，我们不一定是拯救世界的英雄，但我们谨守正知、正行、正念，并应高声回应社会：我们一生未曾不仁不义、不善不正。那些 掌控庞大社会资源和机会，却失去自重心，对社会问题视而不见，是人最大的悲哀。（文/姚欢）

以下为现场讲话实录：

行动英雄

李嘉诚

尊敬的各位领导、项兵院长、各位教授、同学、校友、朋友们：

下午好，今天很高兴和大家共聚，一起庆祝长江商学院成立十周年。

我十四岁那年，一位会看相的同乡对我母亲说：你儿子眼眸无神，骨架瘦弱，未来恐难成大器。他安分守己，终日乾乾，勉强谋生是可以的，但飞黄腾达，怕没有他的福分！

我妈妈刚刚失去丈夫不久，这番话令她多心酸。妈妈把失望放在一旁，安慰和鼓励我，说：“阿诚！天命难算，上天一定会厚待善良、努力的人。再艰难，只要一家人相依一起就不错啦。”我当然相信母亲，但我更相信我自己！我请妈妈放心，我内心相信，只有自己双手创造的未来，才是唯一能信任的命运。

当年我们一家生活在战乱、父亲病故、贫穷三重合奏的悲歌中。抬头白云悠悠，前景一片黯愁，仰啸问天，人情茫如风影，四方没有回应。我唯一的信念——建立更好的自己，才能建立更好的未来。

在我眼中，未来跟明天是两回事，天命和命运是不同的。明天只是新的一天，而未来是自己在一生各种偶然性中，不断选择的结果。追求自我，努力改善自己是一股正面的驱动力，当你把思维、想象和行动谱成乐章，在科技、人文、商业无限机会中实践自我；知识、责任感和目标融汇成智慧，天命不一定是命运的蓝图。

你成功追求自我，前途光明远大，你下一阶段的追求是什么？你的价值取向，你的理想是什么？我们活着又是为了什么？世界上千千万万的人，今天依然活在悲惨、孤寂、贫病的绝望之谷，承担社会的责任，是不是我们的义务？

我认为人最大的悲哀是无聊，患上漠不关心的冷淡症，套上自命不凡的枷锁，在专业、行业和权力的高岗上，掌控庞大社会资源和机会，却失去自重心，哪些沉醉在过往，滞留在今日，那些对社会问题视而不见、无动于衷的借口大王，一定被社会唾弃和淘汰。

有能力的人，要为人类谋幸福，这是任务。历史中有很多具有创意、有抱负的人和群体，同心合力，在追求无我中，推动社会改革进步。天地之间有一不可衡量、永恒价值的元素，只有具使命感的人才能享有的。这不是秘密，可惜，三岁小孩知道的事，不是人人做得到。回想过往，人生似梦非梦，七十年匆匆而去，那个同乡看不起、瘦弱、无神的少年，一直凭努力和自信建立自我，追求无我。

各位同学，你们活在机遇的时代，在这片充满机会的大地上，我深信你们的成就一定比我更高、更好，能量一定比我更大，我们不一定是拯救世界的英雄，但我们谨守正知、正行、正念，应该可以高声回应社会：我们一生未曾不仁不义、不善不正。我盼望，为下一代建立和守望未来，是每一位长江商学院同学的承诺，让我们一起共勉，同塑更美好的世界，世世代代能再尊严、自由和快乐中，活出我们民族的精彩。

谢谢各位。

2012年11月22日