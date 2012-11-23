【CEO来信】李开复：创业如婚姻，充满浓郁的爱

好的创业者是深深地爱着他们的产品的，和雷军一样爱小米，和周鸿祎一样爱360，不离不弃，发的每个微博都充满着浓郁的爱，不允许任何人诋毁你的最爱，谁批评你的最爱就跟他没完没了

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】此文是李开复作为天使投资人，送给一对新人婚姻的投资协议与祝福。在文中，李开复说，创业和结婚其实很相似，因为有缘走到一起的人，一定有一致的目标、动力、价值观、匹配性。

“但是仅仅优秀登对，还是不够的。好的创业者更需要彼此互补，凡事包容，凡事相信，凡事忍耐。就算明星创业伙伴，包括苹果微软的创始人，如果彼此不信任，不包容，也无法走到最后。”

李开复认为，结婚和创业都需要激情，需要刻苦耐劳，重视细节，全心投入。“好的创业者是深深地爱着他们的产品的，和雷军一样爱小米，和周鸿祎一样爱360，不离不弃，发的每个微博都充满着浓郁的爱，不允许任何人诋毁你的最爱，谁批评你的最爱就跟他没完没了。”

李开复：

今天很荣幸见证肇辉和莎莎的创业宣誓，作为天使投资人，我将朗读对他们婚姻的投资协议。

结婚和创业很相似，因为有缘走到一起的人，一定有一致的目标、动力、价值观、匹配性。肇辉和莎莎认识数年，如影随形，出双入对，我们周围的人都深深地认为他们是天生的一对。

但是仅仅优秀登对，还是不够的。好的创业者更需要彼此互补，凡事包容，凡事相信，凡事忍耐。就算明星创业伙伴，包括苹果微软的创始人，如果彼此不信任，不包容，也无法走到最后。所以，我建议肇辉：有意见不和的时候，大事你决定，小事她决定。什么是大事呢？只要彼此相爱，没什么大事，所以大事化小就可。我也劝莎莎：婚姻男女平等，所以，你们意见相同的时候他听你的，意见不同的时候你听他的。这样，你们就会永不分离了！

结婚和创业都需要激情。好的创业者是深深地爱着他们的产品的。希望你们对彼此的爱情也一样，和雷军一样爱小米，和周鸿祎一样爱360，不离不弃，发的每个微博都充满着浓郁的爱，不允许任何人诋毁你的最爱，谁批评你的最爱就跟他没完没了。

结婚和创业都需要刻苦耐劳，重视细节，全心投入。你们两位都有让人羡慕的工作，但是一定要分配足够的高质量时间（“Quality time”）给对方。我建议肇辉：工作力度可以降低一点，小龙虾可以少吃一点，多陪陪你的新娘。你的情诗不要结了婚就搁笔了，每年情人节，生日，结婚纪念都要提笔的，一年写三首，这是必须的。我也建议莎莎：陪着冰冰遨游世界，每天别忘了微信你的新郎，回来后别忘了带个小礼物，也多陪陪他。肇辉虽然平时感觉很豪迈，其实他有一颗细致的心，在乎着你为他做的每个点滴，每个细节。

作为肇辉十年的朋友，我今天正式交出一份完美的尽职报告，保证他是你的蓝筹。作为你们婚姻的天使投资人，我相信在座的每一位都愿意为你做出破天荒的逆向对赌协议，保证你们婚姻一定幸福。

让我们大家期待着肇辉和莎莎的婚姻，走向IPO之路，在你们几年后的IPO Party上，让我们再见证你们爱情的结晶。