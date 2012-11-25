俞敏洪：知识分子的“九大素质”和“四不糊涂”

“九大素质”：有个性，但是却能圆润地表达出来；思想可以敏锐，甚至可以尖锐，但是不能极端；在专业领域要拔尖，但同时要博学通识；要保持人格尊严，但是要以“仁”达天；要追求财富和名声，但又要安于清贫；在热闹时，要懂得热闹；在寂寞时，要懂得升华；要善于陈述表达，但不要口出狂言；喜欢生活要大于羡慕浮华。

“四不糊涂”：第一，嫁娶之事不能糊涂；第二，欲望之事不能糊涂；第三， 学业之事不能糊涂；第四，朋友之事不能糊涂。

俞敏洪所说的“九大素质”和“四不糊涂”，其实不只是一个知识分子应该具备的素质，而实际上是任何人都应该具备的素质。



新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪（配图：中国企业家网）

我一直认为，个人的发展比新东方的发展更加重要，个人的发展能直接助力新东方的发展。这跟国家与公民的关系是一样的，当一个国家注重每一个公民、个人的时候，这个国家必定有很好的发展。如果这个国家只注重经济发展、政治方向，而疏忽了对每个人的教育，疏忽了对每个人人性和人格的尊重，这个国家就会有问题。我们中国的问题实际上就出在这里，不是对每个人进行尊重，不是对每个人的人格进行尊重。其实中华民族是一个很有集体主义精神的地方，是个大团结的地方，56个民族一直都很和睦，为什么还有很多不完善的地方，最根本的因素是中国的个人发展问题没有解决。

我一直认为，个人的发展比新东方的发展更加重要，个人的发展能直接助力新东方的发展。这跟国家与公民的关系是一样的，当一个国家注重每一个公民、个人的时候，这个国家必定有很好的发展。如果这个国家只注重经济发展、政治方向，而疏忽了对每个人的教育，疏忽了对每个人人性和人格的尊重，这个国家就会有问题。我们中国的问题实际上就出在这里，不是对每个人进行尊重，不是对每个人的人格进行尊重。其实中华民族是一个很有集体主义精神的地方，是个大团结的地方，56个民族一直都很和睦，为什么还有很多不完善的地方，最根本的因素是中国的个人发展问题没有解决。

谈新东方，就要谈新东方每位老师、每位员工的发展。这个不单单指薪酬，更多的是指自我能力上的提升和完善。我个人的价值观也始终坚持：一个人拥有物质上的一切，比如房子、汽车、金钱，以及拥有社会地位，包括名声、社会资源等，一定是能力的副产品，一定是你展现个人才能的副产品。如果你没有能力，却有财富，那一定是父辈留下的，最后也会坐吃山空。

谈新东方，就要谈新东方每位老师、每位员工的发展。这个不单单指薪酬，更多的是指自我能力上的提升和完善。我个人的价值观也始终坚持：一个人拥有物质上的一切，比如房子、汽车、金钱，以及拥有社会地位，包括名声、社会资源等，一定是能力的副产品，一定是你展现个人才能的副产品。如果你没有能力，却有财富，那一定是父辈留下的，最后也会坐吃山空。

在座的老师不一定每个人都在新东方待一辈子，有的可能只待几年，有的可能更长一点，但是在这个世界上混，肯定是要混一辈子的。不管这一辈子有多长，你可以活到一百岁，也可能短一点，人寿命的长短我们可以部分控制，但却不能全部控制。通过对于饮食的注意、体育的锻炼、身心健康的调节，我们可以使寿命更长一些，但是还有另一个方面，基因决定你的寿命，比饮食和身体状态更加管用。当然，这并不意味着我们就不要注意身体了。我想说的是人的生命有长短，生命怎么过是由我们自己选择的。我上个礼拜刚刚度过50岁的生日。年过半百，前半辈子我做了不少事情，也留下很多遗憾、困惑。我在思考怎么让后半辈子活得更加丰富，少些遗憾。而在座的老师年龄平均在20至30岁之间，所谓“三十而立”也就是在30岁这个时候可以确定自己的志向，明确一辈子要去奋斗的目标或明确使自己能够获得物质财富、名声地位的路径。

今天在座的各位都是老师，不管你未来当不当老师，你都是一个知识分子。就像我在北大当过几年老师，出来以后我就把自己当成一个知识分子，所以下面要讲的是做一个知识分子应该具备的素质，但实际上也是做任何人都应该具备的素质。

第一个素质是有个性，但是却能圆润地表达出来。

个性，不是指脾气好坏，是你作为一个独特的人能被世界认识，不是窝囊废、不是摇摆者、有自己的主见、对生活有看法、对朋友有选择标准，并且能坚持主见不改变，这叫个性。含蓄是个性、直率也是个性，每个人的个性都不一样。有个性是件好事，有时候没有个性给人一种模糊的印象，有的人以胖为美也是弘扬自己的一种个性。但个性是可以用圆润的方式表现出来的，不是刺头，不是用棱角让别人到处受伤，要把自己打磨到在人群当中让人感觉舒服。

当一个人变得成熟，走进人群，不管你多么有个性，还是受人欢迎的，只有做到这一点，你的个性才有施展的余地。不然，你走到哪里都被人挡着，因为你有个性别人也有，你乱发挥个性别人就会把你顶回来。任何人的自由都是以限制自己的行为为前提的，当你自由到想杀人放火的时候，你的自由很快就会消失。希特勒自由地杀害了那么多犹太人，但没风光几年，就被迫自杀在地下室了，死无葬身之地。

我对自己提的要求是，我要做一个有个性的人，但又是一个圆润的人。大家应该能够明白，如果我没有个性也不能做到今天，有个性就是我有自己的主见，自己的价值观，自己的主张。有个性并不是脸上刺青，鼻子上戴环，凡是有这种表现的人我都认为是内心自卑才会产生外表的异化。我也知道，我要把新东方做长久，就必须要圆润，所以我一直尽力做得圆润。昨天我在清华大学跟学生座谈，我说“清华北大的学生什么都不缺，唯一缺的就是谦虚。怎么谦虚都不过分，你们提问题的眼神和语言都是特别过分的，对我这样的人都过分的话，你们对社会的过分可想而知，很多人都是有知识但却无知的人”。人最怕的就是变成有知识但却无知的人，知识和有知、无知完全是两个概念，这是我要讲的第一个素质。

第二个素质是思想可以敏锐，甚至可以尖锐，但是不能极端。

极端的体现，比如说现在网络很开放，在网络上对什么事情都骂骂咧咧的人，就是特别极端的人。不管你发表什么样的言论，背后都在骂娘的人，也是极端的人。愤青没有问题，但是变成一个无厘头的愤青，一个没有价值观的愤青，就是一个重大问题。在座的老师，你们思想敏锐和尖锐都没问题，我的思想有时候也是很尖锐的，我在微博上发的言论，有时候领导人给我打电话：“俞老师，你说话要稍微缓和一点。”尽管我有自己的思想，甚至是对社会尖锐的批评，但我是有底线的，我是抱着对社会的希望，认为不管处于怎样状态，中国的社会格局会走向更美好的前提下，来讨论问题。人不能没有自己的思想，不能没有对于各种事情的看法，比如对于中国政治局面、社会局面的看法，对于中国经济的看法、知识的看法、教育的看法，人与人的看法，但是如果走极端，就表明你这个人实际上没思想。尤其我们在座的各位老师，当你向学生传达理念的时候，你可以明确地表达自己的价值观和思想，但是不能走极端。因为你走极端就变成了偏激，偏激的东西，都是杀伤性很大的东西。有极端思想的人，到最后都会出问题；有极端行为的人，大部分都在监狱里。理由非常简单，这个社会需要思想，但不需要极端行为。

第三个素质是在专业领域要拔尖，但同时要博学通识。

什么叫专业领域？比如在座各位，现在当老师就是专业，即使你以后不想当老师，也会拥有自己一辈子想做的专业领域。我的专业领域最初是英语，但是英语还是太宽了，听说读写到底专哪个？听说写都不是我的专长，读还可以。后来我觉得既然那么多的学生需要背单词，那我搞词汇研究，变成我的专长。现在培训教育的管理变成了我的专长。如果要找中国培训教育管理的专家，我应该是其中一个。人的一辈子总要有一个专业、一个领域能让你作为自己的依靠，不管在什么时候，都能拿它来换饭吃，除非全世界都失业了，否则你就不应该失业。只要中国人想学英语，我谋取一份饭碗还是有可能的，这就是专业领域。

博学通识是什么概念呢？就是各个领域都要懂一点，大家看看民国时期的知识分子，每个知识分子在某个领域都是大将，但实际上他们又通达很多领域，比如说陈寅恪是搞历史研究的，但是对于物理、化学、地理、人文、考古几乎是门门精通。因为只有博学通识，你才能用更加全面的眼光来看问题，也才能让自己的专业领域触类旁通。那怎么才能做到博学通识呢？最重要的还是要多读书，我对新东方老师的要求非常简单，每年要读30本书，我对新东方全体员工的要求是每年读20本书。一说读书，大家都会说没有时间。其实你们的时间至少比我多出一倍以上，我是真正的没时间，但是我近五年平均每年读50到80本书，今年我统计了一下，我现在已经读了近60本书，我争取今年读到70到80本书。我不知道大家今年“十一”在干什么，大部分老师可能都在教课，也有很多老师可能出去旅游了。我是最害怕“十一”出去旅游的，到处都是人挤人的，所以我就在家里读书，“十一”的八天，我读了五本书，而且都是不错的书。读书是让自己能够保持对世界的好奇心、对知识的好奇心的重要源泉。

另外我建议大家，一定要精通几本书，就是说有几本书对于你来说是能倒背如流的，这几本书到底是哪些由自己来选择，你可以选择《论语》、《庄子》、《老子》等古代的书，你也可以选择《唐诗三百首》、《宋词三百首》，你也可以选择罗素的《西方哲学史》、朱光潜的《西方美学史》，你也可以选择《莎士比亚全集》，你可以选择其他任何文科、理科的书籍，有那么三四本，特别精通和滚瓜烂熟的。在这个前提下，再博览群书，读的书越多就越好。有的书是用来翻阅的，有的书是一页页读过去的，有的书是读过后一辈子就不再碰的，有的书是可以连续读两遍，甚至几十遍的。我现在读书的方法是，拿到一本书之后，不看别人对这本书的评价，先前面读上三页，中间读上三页，最后读上三页，如果我连读三个三页，发现这本书有吸引力，我再从第一页认真读到最后一页。如果我连读三个三页，发现这本书从语言上、思想上对我来说都不具备吸引力，我翻翻就扔到一边了。比如最近我读的一本书，文笔特别灿烂，但发现除了文笔富有诗意外，没有内容也没有思想。我翻到中间再读一篇，发现还是同样的感觉，文笔很流畅，但没有内容。因为我不欣赏一个光有文笔没有思想的人，所以我就不读这样的书了。当然，一个人能同时拥有文笔和思想是最好的了。如果实在没办法，就读有思想的书，宁可没有文笔。当然，有思想、有文笔、又有感情的书，那就是顶级好书。我喜欢中国作家野夫的作品，野夫是个散文家，他写自己的经历写得比较多，他的作品把古代文学和现代文字，情感的丰富和自己的思想结合在一起了。

总而言之，有很多好的作家可以去欣赏，可以去阅读他们的书，精通几本书，博览群书，有自己的专业领域，同时博学通识，对大家来说是非常重要的。