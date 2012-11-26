陈华：唱吧为什么会火？

在今天举行的第五届创业家年会上，陈华分享了唱吧从K歌工具到社区再到平台的过程，以下为演讲全文：

唱吧前传

我是一个连续创业者，其实我在2006年的时候也做过一个应该还算比较有名的公司，现在还在的酷讯旅游网，离开酷讯之后其实我也在想，是不是要二次创业，但是当时环境没有那么好，所以去阿里巴巴做了一阵子。从去年2月份出来之后，就组建了今天这家公司。第二次创业其实没有想像的一帆风顺，唱吧是今年5月底才上线的，也就是说，我们这个团队差不多有一年多的黑暗期，我们花了很长的时间，终于找到一个我们认为值得拼搏的一个很好的方向。唱吧从5月底到现在也只有几个月，这个产品可能很多人也都听说过了。这个产品说实在的，它的火爆程度远远超出我的想像，比我第一次做的酷讯火车票搜索要好得多。我想跟大家分享一下唱吧这个产品我们是怎么想的，以及我们对于未来的一些思路。

唱吧为什么能够火起来？

唱吧是今年5月31日上线，我们5天就登录了App Store的第一名，大概有连续三个月的时间，我们保持在前五名，我相信这个记录，我想不出来还有哪个App能够保持这么长的时间。现在其实对于唱吧来说为什么能够火起来?我觉得有几个特点：一是这个产品形式非常创新，可能很多人看到唱吧之后都是感觉拍案叫绝，这个想法为什么原来没有人想到呢?二是这个产品确实非常符合中国人的文化氛围，尤其是亚洲这种娱乐文化的特色。三是现在的整个移动互联网的浪潮，大家都看到，基本上每个会都在讲未来是移动互联网的，大家都要往移动互联网上走，今天其实唱吧就是抓住了这个时机。

唱吧为什么能火?其实简单来说，唱吧就是一个手机里的KTV软件，让大家可以在家里面拿手机就可以玩KTV，而且可以跟你的朋友进行分享和互动。大家可以看到，这是我们一些网友在微博上面分享的照片，各种各样玩唱吧的场景。有很多的明星也在玩唱吧，这个也是出乎我们预料的。一开始我们以为明星对声音质量的要求可能会非常高，他们不见得会用手机这样相对差的平台唱歌。但是实际上我们后面发现，太多的明星他们本身也非常热爱音乐，也非常愿意唱歌，所以如果有一个机会让他随时随地唱歌，他是可以容忍有一些质量上的问题的。今天在唱吧上我们可以看到有一些明星，他的狂热程度远远超过一些普通用户，他们每天都唱歌。

跟大家大概讲一下，我们分析一下为什么唱吧能火起来。其实也包括我们在字这个产品之前的一个想法，也包括我们之后的一些总结。唱吧是一个K歌的工具，如果说唱歌这个需求的话，K歌也许是几千年来人类的需求，K歌是亚洲的一种文化特征，大家都愿意去K歌，这是一个本来就存在的需求。把这个需求的实现做到手机上去，而且这个工具我们要做到最好。如果只是唱吧把一个最好的手机K歌工具做好，也许已经可以非常火了。唱吧工具有些什么特点呢?主要是声音的处理上面。我们花了很大的精力，使得用户在手机里面唱歌就能唱出KTV包房的效果。这种工具的属性就会使得用户安装的时候更加容易，比如说我买了一个新的手机，我就会想说我这个手机里面可能需要手电筒的功能，需要一些计算器的功能，K歌也可以作为一个工具。用户觉得我买了这么一个好的手机，必须要让我的手机也能K歌。所以工具属性会使得这样的APP更容易被用户接受，更容易安装。

上面也有社交的属性，会使得用户比较难卸载。唱吧我们一直强调的还是一个工具属性的特点，今天去唱吧看我们下载的地址介绍，第一句口号就是叫做唱吧，你的手机KTV。我相信如果说大家做的是移动的产品的话，你强调你的工具属性，实际上是更容易获得安装的。如果你第一天说你是一个社区的话，其实用户不知道什么叫社区，他可能安装的意愿会稍微低很多。其实唱吧的本质上核心的竞争力应该在社区上，就是用户在装完唱吧之后就发现，原来这个不止是一个简单的可以唱歌的地方，在这里可以看到很多的美女帅哥，很多在围观你，你也许会成为一个手机的明星。并且可以和一些社交网络进行结合，使得这个唱吧的产品形成了病毒式的传播。一个人觉得很好玩，很快他周围所有的朋友就会发现，原来有唱吧这样一个产品，就会跑过来安装唱吧，使用唱吧。

唱吧作为一个结合现有社交网络的社区，它的传播实现了所谓的病毒式的效果。尤其是我们在唱吧分享的网页上加入了用户的互动行为，假如说你在新浪的微博上看到了一个分享的链接，你只能唱歌，除此之外就是下载APP，会使得更多的用户下载，成为你的忠实用户。唱吧同时还有一个榜单会刺激产生一批非常狂热的用户，如果有些人去观察唱吧的用户，会经常看到类似于当年李宇春、张靓颖那种明星和粉丝的关系。每个人都带着几万、几十万，甚至可能是上百万的粉丝，可能有两批明星会打架，也许打起来的时候，会发现唱吧上有各种各样的让人难以忍受的骂战都会出现，就是因为这个地方真正产生了这种竞争性的榜单，使得有一批人非常愿意去抢这样一个榜单，同时产生了这种明星和他粉丝很强的关系网络。

当唱吧有工具属性和社交属性之后，我们认为唱吧这样一个机会可能长远来看会更加稳定。当唱吧刚刚上线的时候，有人说唱吧是一个现象级产品，可能用了一阵子大家就会忘掉了。但是实际上我们经过半年以来，我们看到的是说用户的使用热度是很持续的，我们的新增用户也是非常稳定的。所以我们觉得，这样一个基于一种强需求的工具和我们一个很强的这种社交网络，这样整个社区是可以持续很长时间的。对于未来，我们希望唱吧不止是作为我们自己和用户玩的平台，我们希望能不能跟其他的公司实体产生更多的互动，比如说我们最近跟很多的唱片公司有合作，我们会推他们的艺人和新歌，同时能不能跟传统的企业品牌进行合作。所以我们现在马上在10月份会出一个新的产品，接下来我会大概介绍一下我们的思路，大家可以了解一下。

唱吧的用户特征

跟大家分享一下唱吧用户的群体特征，这些数字都是非常真实的。首先这是以女性为主的社区，女的比男的多，这些人非常年轻，20岁上下。这些人很追求潮流，他们有一定的消费能力，他们喜欢流行音乐，非常梦想着有一天能够成为明星，这些人群其实跟我们今天所知道的大部分消费品的品牌其实是非常匹配的，而且我们的用户分布还是比较均匀的。所以我们想了一个想法，就是说可能唱吧是一个很适合作为一些品牌宣传的平台。所以现在唱吧上有一个K歌比赛的页面，那个东西其实已经吸引了很多企业主的关注。在我们刚刚上线的时候，就已经有很多，包括像淘宝店，一些小的厂家，包括大的像联通、移动、电信，包括像百事等等都找到我们说能不能在唱吧的群体当中搞一些活动。

唱吧的商业价值

唱吧这样一个平台能达到什么效果呢?举一个例子，比如说可能像雪花啤酒这样一个品牌，他可能希望他的品牌形象是代表着越野、登山这样一种形象的，他可以在唱吧上说选一堆代表这种形象的歌曲，让唱吧的用户来演唱和传播，让所有唱吧的粉丝们都听到这样一首歌曲，产生对它品牌影像一种更深的植入。包括现在的阿里巴巴集团，目前正在唱吧上搞企业内部的海选比赛，有三四万员工，这些员工怎么样找出一些有天分的人出现在他们的年终晚会上?所以他们现在搞了一个阿里放声音的一个唱歌比赛，就在唱吧上。让阿里的员工填员工号，就能进来参加比赛了。唱吧的比赛平台是比较开放，而且有意思，而且能够形成强互动的功能。你可以找到一种新的宣传的方法，不像以前说我们打硬广的方法，只能告诉用户，比如说可口可乐这个产品好，除此之外不知道说什么东西。今天有了唱吧，你可以宣传你的品牌价值，可以让你现有的用户参与到你的互动，甚至从里面挑出你未来的形象代言人。这是一个比较经典的案例，最近我们跟丰田一款新车的合作，花冠在线下投入了很大的资源去组建线下唱花冠主题曲的实体网点。线上唱吧也帮他们去推荐，让所有的用户唱跟他们新歌相关的歌曲。这是移动在推广3G业务的时候搞的各种各样的比赛，比如从iPhone5或者是送套餐的，都是用唱吧作为一个工具，去激活现有的用户。

我们同时也看到有很多的比赛是直接跳过唱吧的官方渠道，他们不找唱吧合作，他直接说我就自己在微博上，让大家唱完歌，发微博，加公司的名字或者是活动的名字就可以参加比赛，我们现在看到有几十个，接近上百个各种各样大大小小的比赛。我们唱吧即将会推出这样一个产品，估计在下周就出来了，所以希望大家在之后各个企业都可以去看一眼，可以把我们的比赛二维码贴到你们的公司和产品里面去，让用户参与互动。

我们希望唱吧不止是一个简单的工具，不止是一个社区，未来也能够形成跟各种公司有互动的一个平台。这个平台可能有微博上的用户说，唱吧这个平台好像概念太大了，其实根本就不大，因为我们今年还没有做所谓的API开放的平台，我们只是一种功能开放的机遇。