【来信】冯仑：理想是墙上的美人，现实是炕上的媳妇

创业的逻辑，就是从梦想出发，落实到我们的坚持，把梦想和现实结合在一起，最终靠我们的智慧去赢得未来我们不知从不而来的掌声和吹捧，同时准备下一个失败和另一次成功

万通控股董事长 冯仑（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】 一向幽默的冯仑，总是喜欢用生动的段子来阐述他对创业与人生的理解。比如，理想和现实的关系，“理想是墙上的美人，现实是炕上的媳妇，从理想变成现实，最重要的是让墙上的美人上到炕上，最后生出儿子，而且儿子还会叫爹，是活的。”这是所有追求理想的过程，到底理想和现实怎么往一块走，还有很多现实问题，有法律问题、商务问题，也有技术问题。

那创业过程什么时候变成真的？冯仑说，“这就相当于你追一个人，你天天说我爱你，你说上10年，你就不信他不相信。有一天你不说了，他一早上起来就会觉得，我今天做错事了？怎么他不说了呢？一定是我容颜已逝，或者说我犯了错误，或者说我不再具有魅力，我自己就开始反省了。所以我觉得你就要一直说，说到大家相信为止。”

这个过程又改如何坚持呢？冯仑指出，扛着。扛着就是坚持，坚持是为了等待高潮，这就叫创业。所有的成功，几十年坚持，或者更简化为一个“熬”字，只有熬住你才能挺住，才能坚持，才能成功，最后才能达到你的高潮。这就是我们所有创业的逻辑。

冯仑：

最近四年我在跟大家做一样的事情，做一个立体城市的梦想。这件事情是一个全新的创业过程，所以我跟大家经历一次完全的创业和创新的过程。我接下来跟大家分享这四年的心得，而不是我21年的心得。我讲一下这四年我遇到的各种各样的问题，和大家对我的疑问。

我在这个过程当中，最近这一段大家见了我就问怎么样了，怎么样了，就仿佛在问一个孕妇，你怀了四年，这个孩子到底生没生？我就告诉他第一是生了，一拍屁股出声了，活着，但是别忘了，这孩子躺着。什么时候站起来，一年以后站起来，目前立体城市就是这样一个情况。我们已经生了，落地了，在哪里？在成都、西安和温州，但是都还躺着，明年这个时候大概能站起来，而且我相信，一定不弱智，不软骨，另外心脏、头脑都很正常，这就是目前的状况。

大家都会问，你怎么就想出这个事来？天下有无奇不有的一些怪事，你怎么偏偏想这个事？这个事可以正说反说，我们今天就是正说。就是我们叫使命驱使，价值观引导，这是正说。等到未来，10年以后，可能我会反说，讲一点故事。所谓价值观引导，使命驱使是什么呢？我们所谓的使命作为不动产，我们对于住宅、城市、环境的关爱，这就是我们的使命。而我以前也讲过，使命意味着责任，责任意味着没事找事，把别人的事当自己的事，自己的事不当事。就像今天你对任何一个人表达爱的时候，你首先就是没事找事。把别人的事当自己的事，因为你要承诺他一辈子幸福，最终自己为爱牺牲了，自己的身体不当身体了，这都是一个逻辑。

所以现在我们对这个城市的爱就变成了我们的使命，由此我们就发现，城市在发展过程当中有哪些事我们没事要找事了，无限摊大饼，城市的土地浪费，城市的密度太低，无限的蔓延，造成了土地资源浪费。城市的功能混乱，交通紊乱，以至于我们矿泉水瓶都脱销了，因为所有的出租车司机都需要备一份，免得堵车的时候内急而污染了车内的环境。所有的环境污染造成了我们疾病的增加。我们每一次体检，公司都会发现有各种各样奇怪的疾病，我们所有的人因为堵车都往医院去治前列腺，所以我们各种疾病都因为环境而造成困扰。我们的城市发展了，叫嚷不幸福，越娶媳妇越觉得不幸福，因为要买房，越看电视越不幸福，因为各种动人的情节逼着我们身边的人给我施加压力。越看媒体越觉得不幸福，因为很多贪腐的现象让我们失去了道德底线，所以我们整个不幸福。