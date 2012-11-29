通用电气CEO：互联网的未来是什么？

在不久的未来，将出现一种开放的、遍布全球的高智能机器，可以为我们连接、沟通和协作。这个工业互联网并不是由机器人管理的世界，而是整合世界上最好的技术，解决我们最大的挑战。这是为了实现经济和环境可持续的能源发展，实现绝症的治愈，为接下来的百年伟业建设基础设施和城市

通用电气董事长兼CEO杰弗·伊梅尔特

北京时间11月29日消息，据国外媒体报道，通用电气董事长兼CEO杰弗·伊梅尔特（Jeff Immelt）日前发表文章称，互联网使得消费者只需点击鼠标就可以获得几乎一切，包括信息和商品，但是对于企业而言，互联网带来的好处还远远不够。随着工业互联网（Industrial Internet）的到来，这种情况将发生变化。

以下为杰弗·伊梅尔特文章：

一场互联网革命正在临近。

正如我们今天所知，互联网主要用于连接人与信息、人与人、人与企业。盈利战略五花八门，成功者众多，失败者更是不计其数。很多进步都具有非凡效果，甚至在很短时间之前都无法想象，但我们仍然经常被问到：“走向何处？”

有了互联网，消费者只需点击鼠标就可以购买几乎一切商品，但全球经济仍然面临着挑战。互联网已经成为世界上最大的图书馆，但教育才刚刚开始利用并发生改变。互联网可以为企业提供前所未有的数据，但真正的卓识仍然充满争议，变革速率缓慢。

对于我们而言，真正的改变机遇尚未来临，超越了消费互联网的发展和普及规模。这正是我们所称的“工业互联网”，一个开放、全球的网络，连接人、数据与机器。工业互联网旨在在支撑世界、推动世界、保护世界的关键产业起到推进作用。

现在世界上有数亿种机器，从简单的发动机到复杂的核磁共振（MRI）机器。还有数万种经验丰富的机械团队，从生产电力的火电厂，到帮助人们环游世界的飞行制造厂。另外还有数千个复杂的网络，从电网到路网，将机器与团队连接起来。

在这个广阔的实体世界里，机器、设备、团队和网络可以更深入地与数字世界的大数据和分析连接在一起。这正是工业互联网革命的要义。

生产力革命

工业互联网利用“云”的力量，通过内置传感器和先进的软件把机器连接起来，这样我们就可以提取数据进行分析，并发现过去不曾做到的事情。机器，从飞机引擎到燃气涡轮，再到CT扫描器，都将具备智能分析、自我诊断和自我修复功能。他们或许可以为适当的人实时提供适当的信息。机器可以感知环境与交流，这样就可以成为理想的辅助工具。借助这些机器，我们可以获取知识，快速采取行动，节约金钱，提升效果。

例如，我们打破了飞机引擎方面的物理和材料科学界限，推动引擎更加强大，效果更高。我们将继续在物理方面进行提升，但与此同时，我们可以利用软件监测和大数据分析，弥补航空业每年因燃油效率低下、计划外飞机维修，以及航班延误导致的2840亿浪费。因此，飞机引擎维护效率每提升1%，每年就可以节省2.5亿美元支出，类似的1%燃料节约可以为全球经济贡献40亿美元。

在运营、性能和维护方面，各个行业都期待着下一个重大的生产力提升。医疗行业的负担是，医护人员不得不寻找生命讯息，最好的结果是效率低下，最糟的结果是威胁生命。我们需要使数据更加智能和综合，更加具有预见性和前瞻性，这样信息可以找到医生，而不是反向寻找。

智能数据的流通可以加快治疗速度，在第一时间给予治疗并预防慢性后果。与此类似，在医疗管理成本方面，“智能”医院可以为医务人员和设备部署一个类似于航空控制的系统，提供全面、详细医疗资料信息。这种系统的更好利用有助于减少成本支出，更好的资产配置有助于给护士更多时间来专注于病人，更好的管理有助于提升病人流能这，削减运营成本，为医院节约经费。

每个大型行业都有类似的情况，经济效益巨大。假如能出现像互联网繁荣时期那样的发展，那么到2030年，工业互联网革命可以为全球GDP贡献大约15万亿美元。这相当于为世界增加一个美国。

这种美好的发展前景来自于简单的生产力提升。在通用电气，我们拥有5000名软件工程师，还有9000名IT工程师。我们致力于这1%的生产力提升。发展潜力不可阻挡。

革命路线图

我预计，在不久的未来，将出现一种开放的、遍布全球的高智能机器，可以为我们连接、沟通和协作。这个工业互联网并不是由机器人管理的世界，而是整合世界上最好的技术，解决我们最大的挑战。这是为了实现经济和环境可持续的能源发展，实现绝症的治愈，为接下来的百年伟业建设基础设施和城市。

要实现这一目标，行业和政府需要在两个方面携手合作：标准化和安全。我们要建立一个通用的标准，这样创新思维可以为推动世界前进的机器和系统打造最佳解决方案。正如移动设备和操作系统的发展已经缔造出繁荣的应用经济一样，标准的机器语言将释放出创新的波涛，真正改变世界的运行。这是需要政府政策支持的关键一步。

实现工业互联网愿景还需要有效的互联网安全架构。网络安全既包括网络的安全（专门为云打造防御体系），还包括连网设备的安全。我们需要各行各业有效维护设备和网络安全，政府应当加强监管，推动创新解决方案和国际标准的实现。

工业互联网时代已经开启。在全球经济出现复苏迹象但仍然动荡不安、政府企业和人仍然面临资源紧缺的时期，我们的当务之急就是不要忽略这个真正的机遇，能够为世界带来有意义变革的机遇。

毕竟，这才是变革的要义。