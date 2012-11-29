聚美优品CEO 陈欧是个怎样的人？

第一次见到陈欧是在Google的实习生房间。有个星期一，他加入实习，听说是做PM。在周三的时候，我打电话报名托福考试，打完之后他主动上来和我说 话，给我第一感觉就是帅，相当帅。但当他介绍自己的时候，我确实被他说的stanford MBA震了一下，当时我还在同济傻读研究生，心想这小子难道是实力＋偶像派？后来他给了我一些出国和选专业的建议，他推荐的program基本都是 Stanford，当时我根本没有打算申请。





后来，晚上我经常留在办公室，很晚才走，而他也是，于是没事就聊各种话题。我记得有此晚上９ 点多买了牛肉面去到公司词，他告诉我晚饭要按时，他认识的不少创业的朋友一日三餐不准点，最后导致“玻璃胃”。。。有时我打星际，他就在旁边一边看一边说 自己对电竞的了解。还说了当时他在新加坡创业，做了一个叫Garena的游戏平台，类似于国内的浩方或者VS。当时根本没听过，后来出来后，发现这就是外 面留学生圈子非常流行的GG平台，和朋友Dota或者星际的首选。当时他实习的时候，就和我说他不做技术了，在了解中国的产品和市场，不久将要创业。我问 了一下他在新加坡读本科，以及斯坦福读MBA的情况，还有在中国创业和美国创业的比较，以及以后的发展。



再后来就有时在食堂碰到，或者在MSN上面有点联系。暑假完后，他继续回到加州读书。再过一年，我出国读书后，在MSN上看到他的状态是已经在国内开始做自己的公司了。印象最深的一次是在youku上面看到他参加招聘活动以及聚美优品的推广活动，挺佩服的。