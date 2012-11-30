【CEO来信】冯仑：投资的天时、地利、人和

如果一直跟着牟其中，花同样的时间，跟他在一起，叫参与经济犯罪活动，肯定被抓起来；如果是跟柳传志在一起，那就是做一个职业经理人；但我们自己做呢，叫创业。所以同样的时间下，你跟什么人在一起，也很重要

万通控股董事长 冯仑（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】 通俗的说，让钱去 生钱，这就叫投资。世界投资大师沃伦·巴菲特曾说过：聪明的投资并不复杂，尽管也绝非易事。投资也讲究“天时、地利、人和”，花相同的时间及同样的钱，要想有更好的回报，一定要选对投资对象，去发掘被投资对象的价值。

冯仑：

投资、投机、赌博的不同预期

为什么会有投资？投资是一个什么样的行为？经济学上的解释是，投资就是用钱去生钱、以盈利为目的的一个花钱方式。用老百姓的话说，让钱去生钱，这就叫投资。

所以经济学上有时候把它列成一个公式，就是从 money到money，就是由钱到钱，这就是一种投资行为。投资的冲动来源于金钱本身，那就是人们对财富的占有欲望引致的冲动。人类社会由钱到钱的行为，实际上有三种，一种是赌博，赌博也是由钱到钱，押着钱，又生出钱。第二种就是投机，第三种是投资。这三件事情都是由钱再生出钱来，但它们又是不一样的。从时间上划分，赌博是最短的，基本上放进去用不了一小时，就看出结果了，知道赚了还是赔了，所以由钱到钱，赌博就是瞬间的事，非常快。一般在经济学上分析说，把钱放到股票或其他投资产品上，不超过一年，然后再把它卖了，多数被理解为投机；但一年以上才卖，往往被理解为投资。所以从时间上比较，赌博是最短的，其次是投机，一年以上叫投资。比如我们做房地产，时间非常长，项目前期都得18个月到20个月，然后等到全部做完得五年七年了。在北京20万平米以上的项目都得7~10年，这个行为就是投资行为。但这过程中，也有从事房地产投机的，比如买了个地，不到一年，来了一个人要，就又把它卖出去了，所以人家就会说他是投机。

这是从时间上划分。另外从对象上划分，投资的对象多数是一个企业，或者一个物业，或者一个工程，所以投资的对象是一个比较确定的、很具体的、看得清楚的东西；投机呢，往往针对一个短期的机会；而赌博呢，往往这个对象就更不确定了，比如有各种赌法，你赌一个大小点，赌一个二十一点，赌一个轮盘赌，各有不同的赌法，所设计的风险是不一样的。

更重要的是，这三种方式在预期上有很大差别。赌博是最没有预期的，就是你没有办法预期你的收益能覆盖住你的风险，因为每一次你都不知道结果如何，所以赌博这件事情是最不能够确定预期收益和你前面压的钱的关系的。但是投资就不同，你的预期一开始就很清楚，你是知道每年要赚多少的，而且这个收益是一定能覆盖住你的风险的，只要你按照投资计划做，80%是可以实现这个预期的。

投机是介于赌博和投资两者之间，它的预期有时候确定，有时候不确定，所以投机有一定的赌博成分，但也有一定的投资成分。

目前重要的是研究投资。在投资当中，有很多的理论方法和人物故事，在这里我不讲这些，教科书上有的，不是我要讲的重点。我只讲一些跟人类行为有特别多关系的投资活动，亦即把投资的概念，引申到一些社会行为和人生态度上去观察。

时间既是投资品又是消费品，甚至是奢侈品

在时间的投资上有一个叫做排挤效应，是个二律背反。时间这个东西特别有趣，它既是生产资料，也是消费资料，它既是资本品(投资品)，也是消费品。比如说我们到欧洲去，看到欧洲人很悠闲，一瓶啤酒就能坐在那儿泡一下午，对这些人来说，时间就是消费品。人家已经活到那份儿上，生活质量高到了可以消费时间了。同样，在海滩上晒太阳，那也是消费时间。但对我们来说，每天加班加点，那时间就是资本品，相当于是一种资本，我们是要靠这个时间去换取金钱的。在这个过程中消耗时间就是生产。所以，在人类有限的一生当中，有一个互相排挤的效应，也就是说，你拿多少时间用来生产，它是挤兑你的消费时间的。就比如我们通常说的，一个警察天天抓坏人，然后不能回家，小孩儿上学也没人管，这就属于你大量的时间用于生存和工作，但你不能大量享受和消费你自己的时间。所以在时间的投资上，你可能得到的回报是金钱，但也可能就是时间本身。当温饱不成问题的时候，时间本身就变成了特殊的消费品，甚至是奢侈品。

所以如果我们在有效的时间内，尽可能地去做好一件专业的事情，用持久、专注的办法来对待，我们可能会得到很多的金钱，同时我们又能省出很多的时间来，而省下的那些时间，就相当于投资的回报，我们可以拿出来消费，可以去度假，可以去画画，去满足个人的其他兴趣。在人的一生当中，时间作为消费品和作为资本品是互相挤兑的。你有这个就没那个，有那个就没这个。因为人一生的时间就这么多，而且对每一段时间内享受的层次要求和品质是不一样的。时间转瞬即逝，过去了就回不来了，比如孩童时的那种欢乐，待你到50岁的时候，就再也找不到了；你那时候会享受，但同样给你一小时，能找到同样的童年快乐吗？绝对不可能啊！

所以在时间方面，要特别细分出你自己作为投资品的时间和作为消费品的时间，然后，用做事情的专业化、精细化，提高你在生意上的金钱的回报，同时，提高生产效率，腾出更多的时间，去满足你消费时间的欲望，你就能够很好地支配时间，享受生活。我们身边有很多老板，在这方面都做得不够好。但是你看王石，他现在就是在大量地消费时间，时间对他来说，就越来越多地成为消费品，因为他前面的事情都做对了，这个时候就可以消费时间。如果没有做对呢？那你可能还在拼命奔忙，为了一笔贷款、为了一个是非、为了一个公司的法律纠纷，天天请法院的人、公安的人，不是在酒楼茶肆泡着，就是在歌厅桑拿生磕。一个企业领导人，如果一生都把时间作为资本品的话，那就变成了资本的奴隶，就变成了事情的奴隶。

投资在时间上，会有几种有趣的规律。第一，在时间的方向上，时间是单向的、不可逆的，所以人在时间选择上具有唯一性和不可替代性。相反，人在空间的选择上就可以重复，比如我们今天来这儿，明天还来这儿，空间上是没有变的，像有句古诗写的，"去年今日此门中"，一年后"桃花依旧笑春风"，但时间却已经完全不一样了。所以我们每个人行为的选择都是有限的。正因为时间本身是一维的，所以你就必须在有限的时间里，去做一些特定的活动。但究竟怎么做才能收益最大化呢？我们往往是自以为聪明地去想一件事，好像能做甲也能做乙，能做这件事，也能做那件事。但是即便你是聪明人，由于时间有限，假定说大家都只活80岁，你做10件事，你就是从小开始，每件事也只能用不到 10年的工夫去做。而一个比你笨的人，可能一生就做了一件事，他就是在这事上花出多你一倍(20年)的时间，还富裕出好多年呢！所以他连玩带做，一定很轻松，他实际上在这件事上面的收益会大于你每件事做10年的收获。为什么阿迪力走钢丝掉不下去，而我们走一下就可能摔死？他走钢丝这个活儿，练了20年，所以艺高人胆大，他不仅摔不下去，还能靠这挣钱。也就是说，如果专心在一件事上花时间，花到足够多，你既可能成为这件事情的主宰，又可能因此而获得收入。更重要的是，时间还游刃有余，你还会有很多闲暇，去消费时间，做别的事情。

就像在万通的历史上，曾经有过一段困难的时候，我们有很多旧的事情，怀柔的项目是个旧事，新世界商城是个旧事，当时的新城国际、理想世界(后改名新城国际)也是个旧事。这几个事堆在一块儿确实困难，大家都不愿意做这事，都想去做新的事。但实际上，最后我们恰恰是因为做好这些旧事而获得了最大收益。所以就一件事情持续地用功，按一个方向投资，在时间上不吝啬，把时间往同一个方向去追加，就能把事情和时间按量搭配好，收入才能不断提高，边际收益会越来越大。过去的老话叫"只要功夫深，铁杵磨成针"。十年磨一剑，也是讲这个道理。

所以，想在人生的路上投资并有所收益、有所回报， 第一件事就是必须在一个方向上去积累，连续地正向积累比什么都重要。比如一个企业，你一会儿做这个，一会儿做那个，和你朝一个方向、连续地正向积累，差别就很大。连续地正向积累，你哪怕是做少一点，慢一点，一件事花30年，也比那聪明的人做10件事、每件事做10年效果来得好，结果也一定证明你比那个"聪明的人"聪明。