【CEO来信】吴海：创新没有导师，靠的是“瞎想”

首先把自己当做一张白纸，当一个白痴，什么都不懂，这个时候你才有可能创新，创新的最大的敌人是自己，而不是说有没有钱，没钱你可以用创新的方法找到钱，而创新的来源最重要的就是瞎想

桔子酒店CEO吴海（资料图）

【中国企业家网】 对于创新的定义，桔子酒店CEO吴海认为就两个字——不同，即用不同的方法做相同的事情，或者用相同的方法做不同的事情，或者用不同的方法做不同的事情。

如何做创新的人，“这就需要首先把自己当做一张白纸，当一个白痴，什么都不懂，这个时候你才有可能创新。”

吴海指出，能不能创新，最大的敌人是自己，而不是说外界有没有钱，没钱你可以用创新的方法找到钱。而创新的来源最重要的就是瞎想，“你要敢瞎想，很多新的东西，为什么不能这样做？你不敢瞎想不可能，所以很多东西就是瞎想来的。”

“创新的导师是没有的，只能是有人给你讲一些创新的经历，讲他失败的过程。”在吴海看来，真正的创业导师是没有的。

吴海：

我不太会讲话，有点社交恐惧症，请大家谅解，我主要想讲一下我对创新的一些理解。记得我上EMBA课的时候，在国外讲创新那节课的时候睡着了，什么创新我还真的不知道。一直到现在，我还真的不知道官方的定义，我就讲讲我的看法。创新的定义，创新的人，创新的敌人，创新的导师，创新的来源，创新的方法，最后讲讲我们的小案例，就是软宣，讲到自己公司的都有点广告性质，别人也一样。

创新的定义我觉得就是两个字——不同。别人怎么定义我不知道，创新就是用不同的方法做相同的事情，或者用相同的方法做不同的事情，或者用不同的方法做不同的事情。其实没有太多的东西在里面，比如说我们的校友酒仙网的老总，他们是卖酒的。他们是用不同的方法做相同的东西，就是在互联网上来卖酒。有的东西看起来是用相同的方法做相同的东西，比如有小米手机，AK47这样的手机，其实从用户的角度来说没有什么本质的区别，你看着好像是用相同的方法做相同的事情，实际上他们还有不同的地方，就是市场营销手段有创新，品牌建设上有创新。包括做工程队的揽活也有一个办法，建筑商请一个小丫头，拍了片子出来威胁人这种，也是营销手段的一种创新，只是不道德。所以创新这个东西每个人都有，不要觉得太复杂，这是我感觉的，只要想到做不同的就行。

什么样的人是创新的人？我觉得从我的角度来说，首先自己把自己当做一张白纸，在某个方面要创新的时候，当一个白痴，什么都不懂，这个时候你才有可能创新。如果你认为你什么都懂了，就应该怎么做，我觉得这样就不行。所以创新的人有点在某些时候像一张白纸或者是白痴，什么东西都会问为什么不行。

创新的敌人我觉得只有自己。上午说到自宫这些问题，我不知道我这属不属于自宫或者什么，我觉得你能不能创新，最大的敌人是自己，而不是说外界有没有钱，没钱你可以用创新的方法找到钱。

我觉得创新的导师是没有的，只能是有人给你讲一些创新的经历，讲他失败的过程，真正的导师是没有的。我们大学EMBA讲课的那些讲创新的导师，他这么有创新，自己干吗在那里教书呢？当然，最后都是我上去讲。

创新的来源我觉得最重要的就是瞎想，你要敢瞎想。很多新的东西，为什么不能这样做？你不敢瞎想不可能，所以很多东西就是瞎想来的。

创新方法的问题就是大脑短路。比如写计算机程序或者是做电路的人都知道，不管怎么走，走出来的东西永远是一样的。所以我觉得最重要的就是有必要短路，我就不这样走，线路搭错了，这么走试试行不行，所以我觉得创新的方法就是别按常规来走，就不走常规的路，我看这样走行不行。

接下来讲一下我们自己做的小创新的事情。我觉得这个说得没错，我们是一个传统行业，上千年的历史，原来叫客栈，后来到旅馆，到宾馆，这个行业一直竞争非常厉害。从过去到现在到将来都会有很多的竞争，所以从我这个角度来说，我想的更多的是怎么能做得不一样。但是我们跟互联网行业的区别会比较大，毕竟你去宾馆要睡一张床，床舒服不舒服，多大这些都是基础的东西。所以我们把创新分成两个方面，一个是硬的方面，一个是软的方面。

硬的方面是从硬件方面入手，这是我们最小的一个创新。我们都习惯了到宾馆住房间的时候，取电的时候把取电卡插进去，我想为什么非要这么做，为什么不在墙上掏一个洞，艺术一点，一扔进去就行了？这是一个小的创新，但是用户觉得很有意思，会到处去传，当然这个将来也不算什么东西了。

还有一个小的创新就是夜灯。我觉得酒店是一种体验性消费，任何一个细节都非常重要，这是我们的一个夜灯。白天你可能不注意，它是一个黑色的烤漆玻璃，上面雕刻了不同的花，白天看不见，当晚上你睡觉的时候夜灯亮了，你看到是一朵暗暗的花，这种小创新我觉得用户能记得住，能出去跟别人说，这是非常重要的。

在大一点的方面，我们想房子能不能做得跟别人不一样，酒店的房子在城市里面都那样，我就想为什么不能做一个房间可以躺在房子里面看到天空，我们做了一间房子，外面可以看到天，是一间套房，可以看到星星。我想房间为什么不能做成榻榻米？所以我就作出了有榻榻米的房间。我还想房间为什么不能做成错层，所以我就有了错层的房间。很多方面我都是按照硬件的顺序走，一个大的结构方面能不能不同，小的地方能不能不同。我为什么不能做成一个房间让人把它当营房，我就做了一个。

比如说好一点的酒店有浴缸是很正常的事情，大家都不注意，我就想为什么不能把浴缸放在落地窗边上。我们的设计师是一个老美，他在中国呆的时间比较长，他说中国人能接受这个东西吗？我说你做吧，做完之后，这个是卖得最好的一个房间。我想浴缸是长方形的，为什么不能是圆的呢？我就做了圆形的浴缸。