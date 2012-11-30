【来信】李开复：国内大学生创业成功率不高

【中国企业家网】 如今的大学生，创业热情都很高，但很多投资人往往不太敢投。那么大学生该如何选择创业项目，他们又该进行怎样的锻炼。

创新工场董事长兼CEO李开复表示，由于中国教育是应试的体制，加上中国互联网创业比美国更难，所以导致中国大学生创业的成功率并不高。对此，李开复建议，大学生应该多注重实习，多去尝试，挖掘自己的兴趣所在，别一开始想的就像做大，而应该从小做起，踏踏实实地做出东西。

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

李开复：

虽然我曾经也写书鼓励过大学生，但是也确实认为大学生创业的成功率不高。两个原因：第一、中国的教育是应试的，僵化的。这种教育的结果就是，它给了大学生很好的基础，但是它把你僵化了，这不仅是教育体制的问题，还是文化的问题。美国人鼓励你问为什么，鼓励你去挑战权威，中国不这么鼓励，所以就把创新思维压回去了。但是绝对还是可以释放出来的，只是你需要一段时间一个过程，让你更有思维。第二、中国互联网创业比美国更难。所以大学生还是需要给自己累积一点经验、人脉，再去创业，成功的几率会大很多。

当代大学生很大的错误就是大学四年没有去实习。现在的大学很多教的是比较应试和空虚的，有些老师也真的没工作过，只是比较理论化的教授。你只有去做了之后才知道自己要的是什么。所以你需要的是赶快找一个实习的经验，赶快挖掘你的兴趣，如果你实在找不到的话，至少找一个你认为不错的公司，或者找一个你认为诚信的专业，或者更多时间去尝试，脚踏实地去做才能得到方向。

曾经去某个学校参观了创业园，他们给我看很多项目，但在我看来只有一个项目可以，就是孩子在鞋子上作画，然后拿去卖。所以不妨去考虑一些可能不是最热门的领域，可能做一些服务业，办个小吃，或者画点画，做些工艺，这些都是学习的过程。实在要创业的话，可能做一个移动互联网上一个小小的免费的移动APP，当然这也可能是边缘的。一开始想的越大越不可行，从小做起，最重要的是踏踏实实地做出了东西。

美国的成功在于，创业环境不难，但是这点我们真的比不上。而互联网对于初期创业者是挑战，并不是我们不愿意帮助你，而是帮助有理想年轻的创业者先加入创业的行列，然后再慢慢做交流和培训。YC模式在中国不是不能成功，但是可能需要更多的耐心，需要投更多的项目才能得到回报，然后回报率远远不如YC，还要抱着多年赔钱的打算。而且YC成功秘诀在于它的品牌，当一个品牌做大到审查都不用，闭着眼睛就给你投的地步，你不成功也难。但是要怎么打造这样一个平台，不是你做了两件事情就能完成的，所以我认为这是一个很艰难但有意义的事情。