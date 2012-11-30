【来信】蔡文胜：什么样的项目适合投资

人一定要坚持才能成功，但最可怕，为什么世界上大部分的人是不成功的呢，因为他们坚持的方向错了。如果你走的路是对的，哪怕走的慢一点，最后都会到的

天使投资人、4399董事长蔡文胜(资料图)

【中国企业家网】 “单凭一个创业企划书就能拿到投资已经成为传说。”天使投资人、4399董事长蔡文胜分享了他在寻找和挑选创业者时看中的三点：第一，从用户角度看产品价值；第二观察用户规模，规模越大，赚钱就容易；第三，看创业的团队。

以下为蔡文胜观点节选：

关于成功

人一定要坚持才能成功，但最可怕，为什么世界上大部分的人是不成功的呢，因为他们坚持的方向错了。如果你走的路是对的，哪怕走的慢一点，最后都会到的。

一个人成功经验，或是别人的所谓成功学，可能是他成功的经验，但很多东西未必适合你。当时他最成功的某个部分可能是没办法和别人讲的，我们在了解别人成功经验的时候，更多的应该是理解他做事的方法和技巧，而不是复制他走过的路。创业，从你自己的兴趣爱好开始努力最关键，不要一开始就光想着赚钱。创业，得是你真心喜欢，是你兴趣激情所在，你才能把它做好！但是在中国能不能做成谷歌或者QQ呢？它有天时地利人和等无数的因素，只要你有兴趣又乐意去坚持做那么一件事，你结果都不会太差。

投资者如何挑选项目

关于寻找项目，就我个人而言，因为我是从个人网站做起。那么，我会比较关注个人流量方面。庞大的站长资源和市场上我第一时间了解到的产品相关数据，是两个很重要的渠道。第三个就是朋友同人之间的介绍。

至于如何判断，有三个点：第一、用户角度。你做的这个事情，未来可发展的空间有多大。比如你现在告诉我你做的产品是基于PC方面的项目，我就没有多大兴趣。因为在我看来PC已经开始没落，这个趋势很清楚，大家也都知道。

第二，用户规模。这很关键。产品初期，比如说关于小游戏的项目，一天100万的流量是没有意义的，因为赚不到多少钱。但如果对于某些行业，比如钢铁，虽然网站一天的访问量在三万，但它是有价值的，因为中国钢铁厂也就几百上千家，它的访问量足够，而且这个行业的价值太大了，你要赚它的钱就容易。

第三，团队。十年前，4399都是一个人在做，但07、08年开始，个人再去做大一个产品、一个公司就很困难了。hao123在03年的时候，一天已经是一千万的访问量，但整个中国没几个人知道是谁做的，也不知道有这个网站，可以说是市场给了三年的时间，让它慢慢来做。但是今天，大家每天都在想做什么公司赚钱，包括大公司也虎视眈眈，很少有那种时间让你三年的时间慢慢来，所以我们需要有一个团队，能够很快的把事情做起来，包括找到一些互补。

如今，单凭一个创业企划书就能拿到投资已经成为传说，这种传说只会在00年，互联网刚刚开始以前，但现在基本上很少了。你必须要先做出一点东西，在小规模上尝试这个东西是行得通的，那么将来你融资，只是为了加大它的力度，加快它的速度，这个才是有意义的。

关于大学生创业

对于大学生创业，成功率非常低，这里面有很多因素。在美国相对来说好点，那是因为美国的体制已经非常开放，拿到投资的流程都是非常好的，而在中国则非常难的。但如果大学生有决心，尝试一下是可以的，但不要抱太大的期望。作为学校来讲，就把创业当做一个锻炼，鼓励学生去尝试一个新东西，哪怕他去画画，学音乐，其实都是一个创业。你就把它当做一个磨练，但不要去影响正常的学业。除非这个创业已经得到别人的认同，也有机会去把它做大，那样的话就坚持去做。

每个创业者在创业之初，都可能因为钱或者是其他很多因素，不能马上开始，这样的情况很正常，也可以接受，先兼职再做大事的人有很多。但这个时间不能太久，它只能是短时间，在你对创业只是有个概念还不确定的时候，如果发现有一点起色，或已经决定要做，就不能再犹豫。特别是一个人兼职还好，要是已经有两三个人的团队，其他人已经在全力以赴了，你自己还患得患失，一方面想兼职不放弃工作，一方面想跟人家干，这个就不值得鼓励。如果有一个团队，一定要破釜沉舟，用坚定的心来干这个事。实在不行了再回去工作。一个人的精力有限，最好都用在一件事情上，才能把它做好。