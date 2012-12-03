【CEO来信】季琦：苹果的坠落

【中国企业家网】 后乔布斯时代，苹果未来何去何从？作为三年前世界上最具创新力的公司，苹果以创新而闻名于科技界，然而现在的苹果似乎已经到了发展的瓶颈期，开始出现止步不前的局面，并且苹果的股价也呈现出脆弱的特点。作为国内连环创业最成功的企业家之一，汉庭创始人季琦对此有何见解，苹果是否真如他所断言的在走下坡路呢？中国企业家网将其观点整理如下：

季琦：

我曾经是苹果虔诚的粉丝，因此，我像大部分粉丝一样，期待着她的每一个新产品和创新。乔布斯去世以后，我断言苹果会走下坡路，但是股价表现和盈利似乎跟我的预言唱反调。直至最近的iPhone 5 和iPad mini出来后，证明我的预感似乎有几分道理。

应该讲，iPhone 4S是乔布斯时代的最后一件作品，虽然有许多改进，但是，还不够突破性，所以，冠以一个谦虚的名字“4S”。那么自信的5是个啥东东呢？

为了缩短耳机线路和喇叭、麦克风的距离，将耳机插座移到了下面，因此也挤占了原先的USB插头的位置，苹果为了自身的方便，不顾广大现有苹果用户的已有投资，将标准宽插头改成窄插头。

这两个小小的变动，看上去不起眼，但是，可以看出苹果设计者的逻辑和指导思想——完全从他们自己方便角度考虑，不考虑用户的方便和习惯，也不考虑广大苹果拥簇者的原有投资。

这是乔布斯从没做过的事情——向消费者道歉

比如，耳机放在上端的好处是听音乐的时候，手机容易放置，平放、竖放都可以，还可以将手机放在充电的DOCK上，边充电，边听音乐。这样的改变，也使得原先的许多苹果手机护套变成了废物。

USB连线接头的变窄，使得大量的苹果音乐播放器成了摆设，出差的时候，你也必须带上两个不同的充电器为iPhone 4S和iPhone 5 充电。我花了几千块钱买的飞利浦苹果闹钟也没法使用，还要去买那个讨厌的转换器。

屏幕的增大并不明显，根本没有太实际的意义。再怎么大，还是不如三星的大。而且拉长后的手机显得尖酸刻薄，没有原先的苹果圆润敦实，从审美的角度看，完全是个败笔。至于屏幕真彩色，在这么小的屏上毫无作用，肉眼根本难以区分。分辨率高，在较大屏幕的PAD上和电脑上才能有明显分别。

而大家使用较多的拍照功能，没有显著改变，倒是三星的手机被大家公认为拍照利器。

苹果为了轻薄，再一次将3G卡尺寸减小。而我为了能够使用，不得不去移动柜台更换成小卡。用上iPhone 5，可谓大费周折，可得到的好处几乎没有。整个设计，看不到为消费者的习惯和喜爱而出发的部分，对于这样的产品设计思路，作为苹果的粉丝的我倍感失望，甚至沮丧。