【来信】蔡文胜：业界大佬们的投资“脉门”

徐小平喜欢忽悠，给他讲梦想就可以。李开复难被忽悠，需要可以被验证的故事。雷军喜欢投资大公司出来的，要找熟人推荐。薛蛮子是大小通吃，什么都投，弱点是告诉他别人要投，并且再打点折扣就搞定了。蔡文胜喜欢草根和千万用户，有用户就有一切

天使投资人、北京联网时代科技董事长蔡文胜(资料图)

【中国企业家网】 北京联网时代科技董事长蔡文胜分享了如何做好一个好的天使投资人，并指出了创业者在找天使投资过程中常常出现的几个误区，同时与创业们透露了天使投资业界徐小平、李开复、雷军、薛蛮子等大佬们的“脉门”。中国企业家网现将观点整理如下：

如何做一个好天使：

第一关键要找到人，这是做天使投资最关键的，找到合适的人，比如找到一个跟你理念相近的人合作，会更容易成功，有的项目虽然很好，但是某个创业者可能跟你的理念做法不太相近，这样的投资其实一定会有问题的。

第二尽量投资熟悉的行业，如果投的项目不了解，其实是很难成功的。

第三作为一个天使投资人，关键一点就是更多的给一个建议，而不是一个命令行的指导，

创业者融资的几个误区：

一个误区是不要认为，拿到天使投资就是万事大吉了，就已经成功了，其实拿到天使投资只是你的一个想法，或者一个主意，很多事情都是刚刚开始。

第二，很多创业者拿到天使投资，就认为一定能拿到下一轮的VC，因为很多天使投资，有很多的合作机会，但并不代表就是一定能帮你找到下一个VC，因为下一个VC还要看你本身的项目发展，包括你本人跟VC的沟通方式。

第三个是很多人认为找到天使投资，什么都能够帮你的忙，比如说你要招个人，或者比如你要新浪微博合作，腾讯的微信合作，就认为什么都能帮你搞定，这也是一个很大的误区。

大佬们的“脉门”

徐小平：理想主义者

秘诀：创业者要讲理想，讲梦想

“他要找的创业者更多的是激情澎湃，我们说的重一点就比较可以懂得忽悠的，所以最好能够跟徐小平老师讲理想，讲梦想，包括甚至谈到中国的未来，这些都符合他的口味。”

李开复：严谨投资者

秘诀：专注于产品，商业模式靠谱

“如果你要找他的投资，我觉得他是一个非常严谨的，包括挺多东西都讲究科学性，所以你要找他投资，第一你的产品要具备可验证，第二是你的商业模式一定要经得起推敲，他才会去投。”

雷军：青睐“熟人”

秘诀：搞定他身边的朋友

“雷军有两个特点，一个他偏喜欢大公司出来，有一定管理经验的人，而他之前没有做过。第二，你要想办法找到他身边熟悉的人来做介绍人，具备这两点基本上就能搞定他。”

薛蛮子：通吃！

秘诀：别人已经投了

“薛蛮子老师我觉得他是一个大小通吃，什么都通，他也不管海归还是草根，不管什么行业，他几乎什么都投，而什么都跟你讲，他的缺点在哪里？告诉你们，如果你要找他投，你就告诉他已经别人投了，你先打个折扣，他就基本上会投了。”

蔡文胜：草根

秘诀：耕耘用户吧！至少做足几百万的用户

“挖掘草根我最喜欢投入的项目，第一就是你要有千万以上的用户，最少能做到千万以上的用户，最好是能达到一亿的用户，当然最终极的梦想是能五亿以上的用户，因为我一直觉得有用户就有一切。第二，哪怕这个有用户有挺多，但是不赚钱，但是它能对你有用，那么我觉得这个也很有成就感，因为作为投资不一定用金钱来衡量，所以你们想找我，最好先做足一个几百万的用户。”

以下为蔡文胜演讲实录：

蔡文胜： 拿到这个奖我心情兴奋，因为这是一个对我个人的肯定，其实从天使投资人的角度，我投的项目虽赚了很多钱，可能还不一定算是最好的几个，但是我一直很骄傲的就是我投的项目，能让千万人在使用，刚才说了，我投的项目里面，大家如果都有用到的，没用的举个手，非常棒，谢谢。

所以虽然之前我也投项目，自己也创立了企业，有卖过几个项目，一直没有IPU，非常幸运的，几天前终于有个企业在欧洲IPU，是TPG其实大家有时间也可以研究一下，它给大家有个启发，就是大家都挤到拉斯维加上市，对于创业者来讲，不要一味挤在一块空间里面，什么热做什么，其实整个的创业氛围，创业空间是非常大的，只要你敢去想。

第二，你要快速，我获得天使投资人这个奖项，所以今天跟大家分享一下，怎么样作好一个天使投资人。

我们知道，天使投资人一般都分三类，一个就是所谓的天使投资人，就相对比较聪明，这个在中国非常少，他们更多是起到带头的作用，还有机构天使投资，包括创新工厂，已经把这个慢慢演变成天使机构。

第三类是民间天使，在美国能统计到的民间天使有三百多万，在中国其实我们能念得出名字的就那么几百个，其实整个的天使投资，我觉得民间天使会起到更大的作用，所以我想说，通过我们这些有点名气的天使投资人，能够带动整个中国天使投资的发展，让更多的项目能够拿到天使投资。