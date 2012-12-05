【CEO来信】严介和：从背会国学到体会国学

思索

国学是几千年来短缺经济年代成功人士的作品，改革开放以来，过剩经济来临，传统的国学1/3有用，1/3没用，1/3有副作用。教育—文化—领导，都得重新反思：教育的失败，源于教得太多、育得太少，教是填鸭的传承，育是自发的创新；文化的苍白，源于文得太多、化得太少，文是背会的知识，化是体会的智慧；各行各业、大大小小的领导不尽人意，源于领得太多、导得太少，领是被动的跟随，导是主动的向往。党的十七届六中全会，提出了文化创新，我理解深层次的问题，是传统的革命思想远远不适应当今的建设理论，特色中国的市场经济、计划权力，我们应该从背会走向体会……

公元前551年，孔子诞生，中华文明开创新纪元。

萌发于农业文明、服务于官宦阶层的孔子思想，维系中国人文两千多年。1840年英国等新的帝国列强用大炮打开了号称中央帝国（当时中国的解读）的大门，从事实上宣告工业文明战胜了农业文明。世界迎来新的时代，只是主角不再属于中国。

崛起中，中国诞生了一批世纪伟人。

孙中山先生耗尽毕生心血，奋力推翻封建帝制的终身制和家袭制，高举民族、民权、民生的大旗，带领仁人志士进行资产阶级民主革命，最终留下一句“革命尚未成功，同志仍须努力”。

毛泽东领导的无产阶级革命抢先建立了国家独立政权，为脆弱的中华民族带来无穷的力量和无尽的希望。然而，中国经济总量从1735年占世界经济总量的37％，到1840年的11%，1945年的7%，1949年的5%；1978年滑落到0.6%，国民经济几乎到了崩溃的边缘。这似乎预示着中国历史的接力棒必将交给一位“政”和“治”都能掌握好的真正伟人。

这位伟人，就是当之无愧的邓小平。

1978年12月18日，党的十一届三中全会召开，中国步入改革开放的元年，也是真正意义上新中国的元年，形成了以邓小平为核心的新一代中央领导集体，我国进入了社会主义现代化建设的新时期。邓小平提出了“实践出真知”、“贫穷不是社会主义”、“发展是硬道理”等一系列思想理论，领导中国循序渐进地步入改革开放的轨道。1992年88岁的老人家南巡，提出走中国特色的社会主义道路，1978年改革开放的元年推进了1992年市场经济的元年。从此，中国步入党内民主与社会法制的伟大时代，中国特色的社会主义市场经济凸显出巨大的优越性和无穷的生命力。

今天的中国，正逢盛世。

党的十六大到十七大，中国执政党从高举马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的伟大旗帜到高举中国特色社会主义的伟大旗帜，淡化了政治领袖的个人色彩，国家权力更多地属于中华儿女精英阶层这个群体。中国共产党真正做到情为民所系、权为民所用、利为民所谋。

我国GDP从1978年的3600亿，到2011年的47万亿，翻了131倍，尤其是从2001年的11万亿到2011年的47万亿，十年间中国经济总量增长了425%，这就是对外韬光养晦、对内委曲求全的“不折腾，一心一意谋发展”，科学发展正在服务于和谐社会；从1978年GDP占世界总量的0.6%，到2011年的8.5%，增幅1417%，预计到2013年我们的GDP将占世界总量的10%以上。

一个国家的GDP占世界总量5%是大国，10%是强国，20%是帝国。经历了辉煌和苦难的中国，迎来了改革开放，用30多年的攻艰克难走出了发达资本主义国家百年的历程。前30年工业化助推了城市化，工业化绝对市场经济，城市化相对计划经济。1992年后20年的工业化，让我们从短缺经济走向了过剩经济，从卖方市场走向了买方市场；1992年后20年的城市化，走出了发达国家200年的历程，这是让世界震惊的。随着党的十八大的临近，在活着的人群中，一批最优秀、更卓越的五十年代、六十年代的民族精英将步入政坛的殿堂。从人治的政治，走向法制的政制，我们的政治更稳定，我们的政制更文明，我们的法制更透明，我们的经济更市场，我们的发展更科学、社会更和谐。必将从过去的工业化助推城市化，走向未来的城市化引领产业化。充分利用我们的特色优势，从城市化走向城镇化、城乡一体化、产业结群化、三农现代化、祖国现代化。中国正迈着激情而从容的步伐从大国向强国跨越。

践行

出生在饥饿年代，成长在动乱岁月，成熟在伟大的改革开放的今天，不安分的我上下求索、践行。

1986年，恰逢中国经济改革大潮乍起，地方国有企业第一轮人才洗牌，经过公开竞争，我一路过关斩将，连续坐上多家濒临倒闭的国有企业、集体企业的厂长、经理的“破座”，5年间企业的资产总额翻了几十倍，员工工资比同行高出50％。