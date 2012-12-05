【CEO来信】宋文洲：这个银行不靠谱

“理财经理真玄乎，一个人骗了客户1亿；理财百姓真傻，几十人一起被个年轻人骗走了1亿；银行真无奈，职员私自在银行店内诈取客户1亿元”。

这还是银行吗？

有人这么说，你相信吗？可是华夏银行却堂堂皇皇地公布说，它的一个职员在银行里私自销售了1亿元的理财产品，骗了几十人一个亿，而银行竟对此毫无所知。银行说，这是个人犯罪，其行为与银行无关，银行已经将此人开除。

我个人曾遭受银行代理理财巨亏，最终通过法律和道义的力量维护了自己的合法权益，因而媒体也称此事为“个人PK银行成功的里程碑式案例”。此事后，对金融行业的新闻多了些关注。上月末看到这桩“前代未闻”的案子，难免对某些企业的无底线感到惊诧和义愤。

我不知道华夏银行和客户之间纠纷的具体细节，也不知华夏银行和那个有纠纷的理财产品有什么关系。我只是从华夏银行公开承认的事实来说道说道，只以一个正常人的常识来看看这家银行的逻辑，来管窥一下中国金融产业的现状，或许这只是独例。

1.“凭印象”，这还是银行么？

11月26日华夏银行官网客服人员承认，中鼎相关理财产品“是我行代销的”。对此，华夏银行则称是“客服代表在投资人追问下，凭印象回答的”。我靠，这还是一家银行吗？你确认不是在回味莫奈的画作？银行职员的话，是客户投资时最重要的判断依据之一，若过几天对曾说过的话可以用这种方式否定的话，那我们客户以后怎敢再信你们的话呢？我们以后在柜台前，是不是要特别当地问一下你们的每一句话是真话还是凭印象？

2.为什么能在银行贵宾室签约？

客户多人证实理财经理是在正常工作时间，使用贵宾室签约，并由大堂经理引导到VIP室的理财经理。如果真的是理财经理的个人行为，那更说明银行问题严重。银行执照的前提是有管控能力，难道有人在那里开窑子铺也不是你的责任吗？这还有没有金融企业最基本的信誉和耻辱感？

3.为什么要开除客户经理？

如果华夏真的认为理财经理是个人行为，银行没有责任的话，华夏就更不应该开除此员工，连其主动辞职都不能接受，而是一定要等事情查清之后，才能考虑开除。但是华夏在事件暴露之后做的第一件事是开除那个经理，这不是做贼心虚吗？这还有诚意去把这件事查清吗？鬼知道！

4.为什么要等到游行了你才行动？

200多人的声音，早就到了银行的业务部、法律部以及总部。你们置之不理，互相推卸责任，抱着捂住压死的幻想，知道客户忍无可忍，结伙游行到门前，这才慌忙对应，仓促开除负责人，把责任推卸到个人头上。泥马这主意也真亏能想得出，绝对金融业界的天才啊。银行若真的认为自己无愧的话，你应该早期报案，并主动向司法当局和客户公开信息。

…………

失信吞噬自己生命

不用我在质问很多，这个事件无论从道义还是从法律上，银行都有不可逃脱的责任。如果华夏银行还有社会责任和正义感的话，他们就应该立即停止把责任推到职员身上的愚蠢做法。如果中国企业都这个德行的话，你敢想象我们的国家会是什么样子吗？

喝毒酒喝死人了，酒厂老板说那是职员的个人犯罪，客户死了也白死；汽车有缺陷出事故了，汽车厂商说那是工人个人没有精心检查，可以不管；公司管理人员都在贪污腐化，企业却说那是个人品德有问题，与公司无关；……当一个企业把责任推给个人的时候，也正是这个企业自己证明自己没有企业价值的时候，它应该退场才对。

这是从道义上讲的，如果从法律上讲，我相信那么多的客户的证言，司法部门也不会置之于不顾。就凭华夏自己曾承认的“是我行代销的”这一句话，就必须为此负责。一个国家许可的银行，一个上市公司，怎么能对自己说的话不负责任呢？“凭印象”说的也好，不“凭印象”说的也好，在法律上必须有明确的“Yes or No”。

我曾和某银行打过3年官司，最后以我取胜告终，被称为个人胜诉银行的里程碑。如果说“凭印象”，那我倒是要“凭印象”说几句。

我国银行的销售风气一直不正，经营层好吃懒做，只知道压任务拿分成，不管客户信誉，不问销售过程。为了激发职员，他们故意把基本工资压低，用分成来激励职员。

众所周知，越烂的金融产品，风险越高的项目，供应商就越愿意提供更多的利润空间，银行也就可以和职员分到更大的一杯羹。像这次出事儿的产品，恐怕最低也是5%以上的提分。试想，在存款利息都不到5%的现在，只要摇动三寸不烂之舌，就可赚到5%以上的话，这不是空手套白狼的好生意吗？

职员自动地拼命销售，银行自动收钱。卖得越多，赚得就越多，保赚不赔，这样的商业模型是最过瘾的了。但这是国家提供给银行的优质赚钱平台，你没有，我没有，只有受到国家许可的银行有。

要是在先进国家，这种银行早就该破产了，因为银行在吞噬金融业视为生命的一件东西，它叫信誉。