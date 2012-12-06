【CEO来信】王树彤：外企下岗白领正成为“新4050”

如果你自认为是屌丝，那么我告诉你，哪怕是中产的高帅富，也会在社会的转型中承受压力、面临困境；如果你目前自感安逸和满足，那么千万不要被眼前虚幻的安全感迷蒙了双眼

敦煌网CEO王树彤（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】 “ 这次，狼真的来了。”敦煌网创始人、美女CEO王树彤近日在博客中撰文称，最近一段时间，跨国企业陆续在中国实施大规模裁员计划，外企白领下岗潮比估计的来得更早。如果说之前的“4050”特指二三十年前国企改制中正值中年的下岗人群，那么眼下受到裁员风暴袭击的高薪高龄外企白领正在成为“新4050”。

文中，王树彤分享了几个故事，希望能给目前正在打拼的年轻白领一些启发。“未雨绸缪，永远做自己职业和生活的主人，而不要依托任何一个看似强大的机构，无论是政府机构、国营单位，还是知名外企。”

王树彤：

这次，狼真的来了。最近一段时间，跨国企业陆续在中国实施大规模裁员计划，外企白领下岗潮比估计的来得更早。12月1日的《21世纪经济报道》一篇题为“宝洁的悬崖”的文章披露：今年以来，宝洁已经连续宣布两轮裁员，累计最高裁员14%，总数接近8000人。类似的新闻自今年上半年频频被媒体报道：汇丰宣布2013年之前裁员3万人，惠普年中宣布将于两年内裁员2.7万人，7月诺基亚表示要关闭中国两个区域销售中心，8月摩托罗拉移动宣布裁员，涉及北京、南京、上海等地多个研发中心，不久前索尼公司也公布了今年1万人的裁员计划……

不单是媒体的报道，我从周围也切实感受到了这股寒流正在袭来。先是惊闻多年前在外企的多位老同事在公司全球性裁员中先后失去了工作。与此同时，最近敦煌网人事部收到由猎头推荐的外企高管及资深员工的简历也在明显增多。我几年前曾设想到的一个现象，发现已开始成为一个社会现实：如果说之前的“4050”特指二三十年前国企改制中正值中年的下岗人群，那么眼下受到裁员风暴袭击的高薪高龄外企白领正在成为“新4050”。

过去十多年间，外企员工的饭碗毋庸置疑是镀金的。可观的薪金、优厚的福利，加上舒适的工作环境和规范的管理制度，在外企工作成为年轻人最理想的一个职业。确实，伴随着外企在中国的迅速发展，白领精英们获得了相对丰厚的回报。但许多人并没有想过镀金饭碗也有被敲碎的一天。

不知不觉中第一代白领目前已经超过40岁甚至接近50岁，而接近40岁的70后资深白领目前也占了职场相当大的比例。高龄、高薪特别是没有机会升至高级管理层的老白领，在人才市场上渐渐失去优势，他们面对的是大量精力充沛、学习能力更强、起薪低廉、而且供应无限的年轻人。外企高效的培训体系有能力培训出一大批合格的年轻员工替代成本高昂的老白领。因此，对于那些多年打拼好不容易升到中高级职位的老白领来说，在全球市场萎缩的今天职业前景显得特别的脆弱。

最近我们在招聘过程中就遇到不少外企打拼多年却遭遇裁员的资深白领，其中有一位曾在一家欧洲跨国企业做了10多年的总监级员工。外企家大业大，他出差总是出入五星级酒店甚至常常商务舱来回。一个全职太太和一个正在上着国际学校的孩子，一家人习惯了高标准的中产生活。他之前从没想到过公司会裁员，尤其身处被公认为“很稳定”的欧洲企业。然而，正是这种安逸心态，使他在遭遇裁员时对突然发生的变故措手不及，虽然拿到了一笔可观的赔偿金，却对接下去的生活感到迷茫。由于之前心理准备不足，像我们这样的创业企业对他来说，确实有诸多的不适应，加上多年外企养成的工作和生活习惯，使他很难在人到中年之后再有归零的心态，做吃苦的准备。他说的一句话令我印象深刻：“金饭碗捧在手里太久了，重新找工作高不成低不就，从头开始创业似乎也已经太晚了。”

我们处在一个剧变的社会转型期，社会环境的突变往往比我们想象得发生得更快更激烈，况且中国的社会保障机制并不完善，对于白领精英来说提前退休基本上是没有可能的。居安思危，对每一个职场人士来说是必备的素质。要避免将来成为新一代4050，需要做好职业转型的准备，提早布局，这样才不至于事到临头措手不及。

还有一点很重要，就是要舍得放弃，不要过分追求虚幻的舒适和精英式的生活。这里我再跟大家分享我身边的朋友、一位外企资深白领的故事。同样他也在外企打拼了十多年，不过早在2008年，他由于一方面感到外企的工作过于安逸，不再具有挑战性，另一方面也可能出于先知先觉，主动砸掉了手中的金饭碗，开始凭着深厚的工作经验为企业做独立顾问，开始自己的创业生涯。他当时的这一决定令周围的亲朋好友大惑不解。因为他所在的公司不仅是很多年轻人梦想的一流外企，更因为他凭借自己的出色表现已做到高层管理的职位。高薪、频繁的出国培训机会、工作环境和出差条件自不用说，连家人都可以享受每年在外资医院免费体检的福利。但是，他仍然放弃了这些令人羡慕的种种安逸。之后的打拼自然很辛苦，出差经常入住经济型酒店，从表面来看，生活水平是降低了。但是，我却看到他一直都很积极乐观，丝毫看不到人到中年的惶惑和迷茫。如今，他的事业做得颇为有声有色。他说正是一直都有危机感，才需要始终以强大的内心挑战每一次面临的困难。

而就在这两天我又遇到几个以前在某著名国际广告公司工作的朋友，他们差不多都也年过40岁，开始筹划合伙创业。他们给我分享了自己设计的时尚茶饮品，尝试新的营销方式和销售渠道。他们的创业同样非常辛苦，原先打工时只需要做做文案，如今却需要实打实地从草根开始打拼，但是我很佩服他们的进取心和勇气，同样我也有外企打工的经历，我知道这批人在外企职场培养的韧劲和专业精神还在。

郎咸平教授曾语出惊人：90%的白领将来会破产。作为创业公司的领导者，我比他乐观，我想把以上这些故事分享给目前正在打拼的年轻白领：未雨绸缪，永远做自己职业和生活的主人，而不要依托任何一个看似强大的机构，无论是政府机构、国营单位，还是知名外企。如果你自认为是屌丝，那么我告诉你，哪怕是中产的高帅富，也会在社会的转型中承受压力、面临困境；如果你目前自感安逸和满足，那么千万不要被眼前虚幻的安全感迷蒙了双眼。