【CEO来信】王秋杨：做公益需要理性

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。苹果基金会理事长王秋杨参加了本次年会尖峰对话“公益3.0：企业价值新境界”。

王秋杨指出，做公益是不仅是感性，更要理性。”慈善不仅仅是你想做什么，就逼着人家接受什么，应该更关乎当地人的需要。”

以下为苹果基金会理事长王秋杨观点实录：

王秋杨：

现在国内有这么多的公益机构，参差不齐，我发现王兵他们很专业，有很多值得我们学习的地方。

我刚开始做公益，我们苹果基金会是03年开始做的，到明年正好是十年，我的公益路程见证了中国公益的十年的经历。我刚开始的时候做公益是很感性的，哪里人家说哪个孩子受灾了，我马上就回家拿上存折就要给人家钱，人家说谁受苦了，看了报纸就明天干什么，是从感性开始的。

03年非典的时候，全国都放假了，我当时自己开了车去西藏，我当时给自己印了一张名片，叫西藏教育原生态考察员，我拿了这个名片我就上路了，一路我看了很多学校，我比较关注学校，关注孩子，一路看了非常多的学校，直接走到阿里的时候，觉得自己是阿里人，我觉得很感动，我觉得好像有归属感，觉得自己的前世在那里的感觉，我得为家乡做点事。

我开始从基础教育开始，我当时做小学，建设四所小学，做的时候一开始也很不容易，以为我钱拿出来就可以做。那个地方的水泥从喀什运到阿里，建一所学校可能要200万，300万，那次我跟张宝全打了两次电话，哭了两次，我们当时拿了一千万做了四所学校。

因为我总是在那一带转游，我又注意到当地缺医少药。我走到宁木县（音）的地方，排着队的藏民给我领药，我把全部的药品都发完了，后来我就觉得，那时候因为我们国家的医疗只普及到乡以下，我就想我来做。在阿里我统计一下，有300多个行政村，我给他们每个村培训一个赤脚医生，我给他们发马匹，摩托车，每年给他们秋季，春季陪送药品，让他们巡回医疗。

当时因为毛主席当年提过一个号召，我们这个年龄的人都知道，赤脚医生，西藏人也特别热爱毛主席，他们家家都挂毛主席像，我说这个叫赤脚医生工程，在阿里非常深得人心。我们苹果基金会的车所到之处都会受到好评。

我们看到当地婴儿因为高海拔，出生的死亡率很高，但是出生率很低，我又给每个村又培训女接生员，又给她们普及知识。

后来我逐渐地发现，其实在西藏，慈善不仅仅是你想做什么，就逼着人家接受什么，应该你要关乎当地人的需要，这是从感性到理性的一个过程。我们应该做什么，我也在思考，我们是不是应该帮助当地人，改变他们的观念意识，帮助他们通过他们自身的努力，再改变他们自身的生活，给自己的家乡带来幸福，提高他们的生活质量。这其实更应该是我们外面去的人所应该做的，而不仅仅是他需要鸭子，我就给他20只鸭子。后来我逐渐开始做什么，比如说扶持非物质文化遗产。

我们的基金会是05年开始做的，我当时实际上根本没有研究私募公募。那时候我们基金会的口号是关注普通人的基本幸福，我只做民生类的项目。后来我觉得NGO组织应该做政府的补充，后来政府医疗覆盖到村一级的时候，他们在做的事情，我觉得我应该做另外的事情。所以我后来开始做藏医学院，古经书博物馆，我打造神山圣湖。