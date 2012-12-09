【CEO来信】张亚勤：新时代不仅是制造，而且是“智造”

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。 微软公司全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席张亚勤

先生参加了本次年会主题论坛“新工业革命：中国制造‘新赛道’”。

张亚勤先生表示，制造业一定要有一个新的飞跃、一个变革。目前的模式多用低的劳动力、很长的工作时间、高能源的消耗、环境的消耗这个模式已经没办法再持续了。制造业新的时代，最重要的是要靠新的技术，特别是信息技术、互联网的技术。

针对中国制造，张亚勤先生进而指出，新的制造时代，不仅仅是制造，而且是“智造”，不仅仅是劳动力，更多是我们的智商，是从原始的时代，怎么走向真正比特的时代。尤其在信息方面，大数据和云计算的平台，包括互联网的技术，彻底改变了整个制造业的现状。

以下为张亚勤先生观点实录：

张亚勤：

我们有很多的产品，比如软件，比如硬件，包括我手里拿的这个，制造业对于微软的影响很大，制造业一定要有一个新的飞跃，一个变革。目前的模式用低的劳动力，用很长的工作时间，高能源的消耗，环境的消耗这个模式已经没办法再持续了。下面制造业新的时代，我们最重要的还是要靠新的技术，特别是信息技术，特别是互联网的技术，并不是说我们在跨信息技术重要。

这里面给大家举几个例子，很重要在新的制造时代，不仅仅是制造，而且是“智造”，不仅仅是我们的劳动力，更多是我们的智商，是从原始的时代，怎么走向真正比特的时代。比如说在信息方面，我们大数据的平台，云计算的平台，包括互联网的技术，彻底改变了整个制造业的现状。而且，我们可以看到未来的制造业是依靠信息产业作用很重要的发展引擎。

举几个例子，两个星期前我在西雅图感恩节去一个Party，然后到这个餐馆里面，坐好就有一个大的框子，然后写上我的名字，然后写上今天的菜单，我看了很漂亮，我说做的很精细，而且很个性化的。停了一会儿，我太太说，你知道吗，这是可以吃的，是巧克力做成的，我就十分的好奇，我说这个怎么做的？店主说很简单，就是靠一个三维的打印机，打印机放不同的原料，接到电脑上面，可以把各种你的设计都可以放进去，而且造价没有比别的更高，有可能更低。所以，个性化的定制，三维打印机的技术，互联网的技术，新的设计理念彻底改变了制造业。

另外一个例子也是差不多一年多前，我在飞机上面碰到一对去西雅图的夫妻，他们也是做巧克力的。他说几年前他基本上每年的生产300多万箱的巧克力，但是需要100多人，现在我只需要我们家里三个人，然后可以生产比原来多10倍的3000多万箱，但是他说3000多万箱不一定卖的出去，为什么呢？就是用了很多信息化的技术，包括数据的平台，接到互联网上，整个的流程还有销售的网络都是可以自动化的。所以，自动化、智能化、信息化是未来中国制造，全球制造的一个方向，而且我认为制造业还是整个经济的一个支柱。美国现在2/3经济还是制造业，以后中国制造业只会越强，但是需要一个转型，信息化就是其中的关键。

信息技术对整个产业的价值分配产生很重要的影响，特别是劳动力的成本，在整个制造业里面占的份额很高。我讲一下它的制造的事实，像苹果90%以上的利润是非制造业的，是非人力的制造成本，这时候一个产业，包括制造业真正的要发展，一定不是靠老是节约成本。另外，很多个性化的定制并不会增加成本，可能会变得更加的便宜。个性化和大规模化并不是矛盾的，因为所改变的就是软件里面几行代码而已，或者设计里面的一个很小的一个改变，都是自动的。还有在很多高端制造业里面，价格并不是最重要的，刚才意大利这位朋友讲，他们很多的奢侈品牌，价格，劳动力的成本，包括原材料的成本在里面不是最重要的，它的品牌力量，设计和技术的因素。

所以，我觉得我们现在讲到制造的时候讲太多的成本，中国其实成本已经越来越便宜了，经常有人说在中国做制造业也好，做开发也好，中国比较便宜，我跟他们讲，这个已经过了，跨国企业也好，中国企业也好，价格已经不会成为中国的优势了，以后可能会更贵。美国企业来说，制造可以发到美国，最终竞争的因素不能靠价格，不能靠人力的成本。

我想中国整个制造的成本，商业成本其实现在很高，接着我开始讲的，比如说能源和美国相比，我们基本上电费平均是美国的3-4倍，通信的带宽10倍左右，现在中国做生意很贵，我也呼吁一下，我们的运营商也好，电能、网络商也好，降低成本，降低基础设施的成本，这个我觉得国家是可以做很多事儿的，让更多的企业在中国投资，让中国的制造业变得越来越富有竞争力。

另一方面，制造业本身在全球其实一直在重新的分配，比如我们这个产品，微软的芯片设计在英国做，CPU是英国做，制造是在台湾做，屏幕是韩国的，最后当然制造组装是在中国做的。它本身已经有很多的软件，包括移动硬件在美国制造，这里面有很多全球的合作。所以，还会发生各种要素的重新的分配。我觉得中国应该考虑怎么样在里面占据更多的新的一些要素。

整体来讲，我对中国制造还是比较乐观的，有很多问题，我问过一个大陆最大的制造商ODM，他把有些边缘的厂开始给东南亚区域转移，抱怨中国的成本太高了，我就说为什么搬到东南亚？他说东南亚是便宜，但是那边工人比较散漫，效率比较低，中国的工人特别老实，特别好管，特别的敬业。所以，当然光靠这个是远远不够的，但是整个制造业的成功有很多因素，刚才又讲了，我觉得最大的优势还是巨大的内徐世昌，不断扩张的内需市场加上巨大的劳动力资源。

中国制造未来前景美好，加大信息技术的投入。