【CEO来信】宋志平：企业安全必须靠制度完成

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。中国建筑材料集团有限公司党委书记、董事长宋志平先生参加了本次年会闭幕论坛演讲。

宋志平是世界上唯一一个担任两家世界500强董事长的人士，他身兼中国建筑材料集团有限公司党委书记、董事长及中国医药集团总公司董事长。

就企业安全问题，宋志平指出今天对我们做企业来讲，我们为什么想到安全，因为不是说赚多少钱，而是今天我们能不能过得去。所以必须改变我们的经营方式，我们必须谨慎的投资，我们必须精细化的经营和管理，我觉得这些是我们处理安全的一个思想的底线。

随着整合的出现，越来越多的大企业出现了，去年有70多家进入世界500强，我想很快有 100家进入500向，这就带来一个问题，我们企业的稳定，大企业的安全，就今天提出来的问题。中小企业的安全危害小，但是一个大企业哄然倒下，这个影响 就会巨大。怎么保证它的安全呢？我觉得也没有更多的方法，就是严格的管控，建立一套科学的管控机制，没有人有三头六臂，只有靠制度体制来解决。

以下为宋志平先生精彩观点实录：

宋志平：

非常高兴在这个讲台上又与大家见面，这一次我们的主题是“重塑商业安全边界”，那么，我就感觉到安全这个字眼就格外的扎眼。因为我们经过了30多年 的改革开放，我们做企业一路向前向前，向上向上向上。今天我们回到了一个底线，马斯洛里面的那个底线安全。我们从那么高的一个高端突然降到了一个底线的边 界，所以我就觉得这个问题提出的让我感觉到当时看完一愣，但是我又觉得它也非常的重要。其实在我们发展的过程中，安全这个问题始终存在，而且它一直在伴随 着我们，只不过是说，现在这个时刻，我们感觉到它更重要。这个时刻是一个什么时刻呢？一个是国际的形势变幻，今天中午跟几个朋友聊，我说我有一个困惑，其 实中国人很友好，很和善，可是我们到全世界上去遇到的问题越来越多了，我们遇到了区域的纷争，像利比亚的问题，我们3万多人能撤回来就不错了。我们也遇到 了一些法律上的问题，美国的一个州的法院可以超越管辖权来打我们国内的官司，我们也遇到了贸易保护主义的问题，进行双反，使我们企业蒙受巨大损失。所有这 些都是因为环境发生了变化，我的朋友跟我说，宋总你知道为什么吗？我说为什么？他说其实是因为你动了他们的奶酪，是一个利益上的问题，我想想有道理。

从国内的情况来看，过去的一年很不容易度过，大家都觉得很艰难。但是，我觉得这仅仅是开始。所以，过去的一年里面，我们企业是在练兵，在一个新的经 济环境下，在一个新的游戏规则下，我们来进行练兵。所以，我感觉到这些都是今天我们企业所面临的大的问题。那么，我就在想，过去我们高速增长，现在中速增 长，虽然说到2020年我们有一个建成小康社会的目标，有一个经济倍增计划，但是毕竟速度降了下来。我们的企业是习惯了高速增长的时代，降下来我们其实非 常的不适应，我们还希望推动政府加大投资，回到高增长的时代。但是，我认为那个时代一去不复返了，也没有必要回到那个时代了，我们企业也没有必要再推动政 府加大投资，走过去的那种许多加面面多加水的重复的过度投资。

那怎么办呢？我觉得就要求我们的企业，我们应该适应这样的一个形势变化，我们要学会适得其位，学会适可而止。过去在整个的快速发展中，到处都是机 会，我们的财富很多人是靠机会加胆量形成的。但是，今天这个大的机遇应该说已经没有了，社会透明度、公平度也越来越高，法律也越来越健全，媒体的监督也越 来越充分，员工的待遇也越来越高，成本也越来越高。所以，我们又没有那样大的机遇了。今天对我们做企业来讲，我们为什么想到安全，因为不是说赚多少钱，而 是今天我们能不能过得去。所以必须改变我们的经营方式，我们必须谨慎的投资，我们必须精细化的经营和管理，我觉得这些是我们处理安全的一个思想的底线。