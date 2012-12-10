【CEO来信】黄秀虹：女性先解决婚姻，再解决创业

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。国美控股集团总裁黄秀虹参加了本次年会“中国企业家木兰汇暨木兰夜话”。

黄秀虹认为，作为一个女性朋友来说，大家先解决婚姻问题，再解决创业问题， 解决婚姻问题，我觉得越早越好，先把婚姻稳定下来，做一个妻子和做一个母亲，我觉得这是女性最伟大的事业，然后再做一个社会的女性。

黄秀虹说，她最幸福的有两件事儿，一个是我个人有一个18岁的女儿非常的乖，非常的懂事，我认为非常优秀。另外一个作为我们企业的法人，到今天我们能够为中国解决30万员工的就业，这是最幸福的事情。

以下为国美控股集团总裁黄秀虹精彩观点摘录：

黄秀虹： 我觉得作为一个女性创业者难在哪儿？首先，我觉得我比较幸运，因为我有两位哥哥在前面创业，我只是在后面干活。在我干活的过程当中，因为我们国美电器的模 式是从80年代一直到现在。从90年代末的时候，我们走出了北京，在走出北京的同时，那个时候应该说是我们第二次创业。为什么？因为从1999年我们走出 去的时候，这样的一个模式，还不是特别被大家认可和信任。在外边碰到的是什么？大家对你的不信任，然后作为我来说，还要负责采购这一块，最着急大家不给你 货，拿着钱给报社，一个月以后给我做广告，他们不同意，我不要，等等这些事情。

我觉得这个可以说是无论是男性还是女性都是一样的，在创业当中碰到的这些事情都是一样的。但是，可能因为这个社会是男性的社会，沟通起来可能夜生活 比较有更多的共同语言，更容易沟通一些，女性有很多不变。今天在座有很多男性和女性，我觉得作为一个女性朋友来说，大家先解决婚姻问题，再解决创业问题， 解决婚姻问题，我觉得越早越好，先把婚姻稳定下来，做一个妻子和做一个母亲，我觉得这是女性最伟大的事业，然后再做一个社会的女性。所以，该有的我们一定 要有，而且要早有。无论是事业也好，婚姻也好，我觉得都是挺不容易的。

我想作为一个女性来说，最幸福的两件事儿，我个人一个是我有一个18岁的女儿非常的乖，非常的懂事，我认为非常优秀。另外一个作为我们企业的法人，到今天我们能够为中国解决30万员工的就业，这是我认为最幸福的事情。

即将要创业的女性们，首先要不怕任何困难，不怕任何不理解，同时要给自己勾划一个美丽的春天，这样肯定能成功。