【CEO来信】蒋锡培：企业安全过冬 好合作伙伴很重要

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。远东控股集团董事局主席、总裁蒋锡培参加了本次年会尖峰对话“过冬术：如何穿越周期”。

蒋锡培指出，现在企业做大了，很多都会跟银行打交道，跟资本市场打交道，而银行总是“晴天送伞、雨天收伞”，嫌贫爱富。不如现在找一个很好的合作伙伴，度过现在这个的冬天，否则后面后果难以设想。

以下为远东控股集团董事局主席、总裁蒋锡培的观点实录：

蒋锡培：

本身是冬天了，但是在这个屋里感到很温暖。我们这个活动搞好，看来还得靠你这个主持人。刚刚美国赶回来一个礼拜，让我们很感动。

企业碰到的问题肯定会很多，特别是环境不好的时候，也是比较脆弱的时候，小的企业到了一定规模以后，遇到的问题会不同，但是外部的环境肯定都是相同 的。比如说你现在企业做大了，很多都会跟银行打交道，跟资本市场打交道，银行是晴天送伞雨天收伞，嫌贫爱富，你就是让你当行长，你也是这样。就像我们做企 业，我们也要考虑到我们的风险。

因此绝大部分企业，它需要去负债，同时在目前情况下，你又不得不跟一些企业联保，把你股东的大名签上，当银行要你签上你大名的时候，意味着签上了一 份卖身契，你就给他打工了。另外你得好好干，你不好好干，你杂砸了，一定没有好结果。所以在这种情况下，民营企业其实每天都要时刻奔前了。

当你做到今天，银行也要寻找好的企业，你可以有条件跟他谈条件。现在不是银行的问题，关键是现在市场问题，因为你没有一个行业不是过剩的行业，就像 医药，电缆，房地产，哪有几万家的房地产业，后面一定是一个优胜劣汰，你做不好一定会被兼并，不如现在你找一个很好的合作伙伴，度过现在这样的冬天，否则 后面后果难以设想。

我们都经历了这样的冬天，我们要时刻准备着，我们要过一个暖冬，让自己好好过下去。

冬天你无法抗拒，关键还是怎么样能够强身健体，早做准备。作为远东来讲，22年前就是一个电缆产业，涉及到电缆，医药，地产，每一个行业都大不相 同，跨度很大，对我们的要求也很高，如果没有很好的眼光，相关的基础条件是很难做成多元化的一个集团。我们在这里面毫无疑问，一，你要招到全球最优秀的人 才，才有可能成就一流的企业。第二，你的战略和方向一定要清晰，让大家认同和为之而努力。第三，是要有很好的商业模式，你盈利的模式是否是高效有效的，因 为最终你企业要有很好的现金流，要持续盈利的能力，特别是对一家上市公司而言。另外还要有很好的技术，一流的技术，技术很重要。有些公司可能也有资产，但 是他很有技术，很有价值。

再加上我们还是要有很好的管理，无论如何，你的开源节流，你挣钱，挣一分钱不容易，我们虽然是相对传统的行业，现在制造业和我们的电子商务要结合，现在我们的营销思路团队加技术，加电商，加专卖店，还有加品牌，一定营销的时代可能已经过去了，因为里面都是全球最大的客户。

我们在选择三个主业的同时，就选择的投资产业，我们投了将近50亿多一点，219家企业，有59家已经上市。未来的生命工程才是所有行业当中最重要 的产业之一，我们没有一个人可以离开它，能让你活150岁，还有生儿子的能力，你说是不是大家都很期待。谢谢。做企业家确实需要能够造就更多伟大的人。谢 谢。