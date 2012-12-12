【CEO来信】沈国军：中国制造要守住中国十几亿人口

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。中国银泰投资有限公司董事长沈国军东先生参加了本次年会主题论坛“新工业革命：中国制造‘新赛道’”。

对于中国制造，沈国军先生指出，前面30年中国的制造业确实很辉煌，但是我个人觉得这个辉煌的黄金时代一去不复返，今后不可能再有了。中国的制造业确实做的非常非常辛苦，原来因为主要是成本比较低，劳动成本等等，现在各类成本增加以后，中国制造业成本的优势已经失去了。

沈国军先生进一步指出，中国的制造业的发展我觉得今后还是要牢牢的守住中国十几亿人口的市场，我觉得这点，首先我们把这个市场守住很重要。

以下沈国军先生观点实录：

主持人王端端（中央电视台节目主持人）：您觉得中国制造业目前的出路最应该的着力点是哪些？

沈国军： 我是做投资的，我不是做制造的。公司创办十几年，我一直说我们这个公司尽量少做制造业。所以，这么多面我们一直很少参与做制造业。前面30年中国的制造业 确实很辉煌，但是我个人觉得这个辉煌的黄金时代一去不复返，今后不可能再有了。中国的制造业确实做的非常非常辛苦，原来因为主要是成本比较低，劳动成本等 等，现在各类成本增加以后，中国制造业成本的优势已经失去了。最近这几年纷纷的往外迁到东南亚的其他国家，技术含量高的现在还是有很强的竞争力。

但是，像主办方材料里写的一样，互联网今后会改变人类生活方式，同样制造业也不例外，这个制造业整个都会被颠覆，这是我个人的观点而已。个性化的定 制是必然的，刚才法拉帝的先生已经提到了，他的游艇是可以定制的。其实我觉得今后中国制造业很多产品都是会个性化定制的，像谢总是泸州老窖的，像原来大家 都知道1573，个性化的定制今后越来越多。C2B今后会越来越发展，我觉得这是一个趋势，是必然的。

那么，在这种情况下，中国的制造业如果说大家能够看明白，我觉得还是有很大的商机，只是你怎么做而已，怎么样迎合创新变革紧跟形势，在这里面寻找机会，这是我的一点想法。

王端端：谢谢沈先生，开始给我们一个稍微有点悲观的态度，但是又给我们指出其中商机，我们还是要紧随时代的进步。中国银泰集团以后是投资制造业吗？

沈国军： 我们自己不会投资一个工厂或者企业，因为以前我们曾经拥有过，我们集团下面有过比较大的水泥厂，电缆厂等等这些企业，还有一些食品加工行业的。7、8年以 前我们都已经把这些企业跟人家合作了，说直接的就已经股权转让了。现在要做也只会做一些技术含量比较高的，今后创新能力比较强的一些企业，做一些股权的投 资而已，不会做一个直接的产业投资。

王端端：现在摆在中国制造业还有一个现状，就是信息技术的发展使制造业更多向欧洲的一些国家，甚至美国这样的发达国家来倾斜。面对这样的现状，我们中国制造业应该作出什么样的调整呢？沈先生。

沈国军： 这几年确实中国的制造业往外转移这种情况蛮普遍的，尤其技术含量比较低的转移到东南亚的比较多。因为我们企业有做零售的，跟很多服装厂家品牌合作比较多， 这几年他们由于国内成本增加以后，转移到东南亚的国家的特别特别的多。中国的企业是制造业，往外转移这种情况我觉得今后还会不断的出现，因为这个会很持 续。因为能源结构改变也是一个很重要的因素，大家都知道了，中国能源成本非常高，美国最近这些年有能源结构的改变，页岩气等等这些东西，新的能源产品出来 以后，大大的降低了他的能源的成本，这也是很多化工行业在回归到美国去的一个很重要的因素，很多制造业等等这些。

中国的制造业的发展我觉得今后还是要牢牢的守住中国十几亿人口的市场，我觉得这点，首先我们把这个市场守住很重要。这就回到我刚才说的，你要去迎合 移动互联网的发展去做一些随时定制的一些产品，这我觉得今后市场前景是非常好，特别个性化的生产。因为我是浙江人，浙江好多像杭州周边的义乌、宁波，很多 附近的一些中小企业他们现在开始做这些产品，目前尽管规模不是特别大，但是他们做的效果非常好，非常高，并且成长非常快。印证了今后随时定制的需求以及中 国制造业转型的一种方向。我觉得在这方面做制造业的这些朋友我觉得应该多多去思考。