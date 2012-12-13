---为2012(第十一届)中国企业领袖年会而作

2012.11.30 03:11 北京长河湾

作者：骆英（黄怒波）

我们 是一种在原野中寻找星星的人

那些星星闪烁 冷峻 遥远 扑朔迷离

在荒石上走 在小路上走 在雨夜中走 我们不能回头

寻找 让我们风餐露宿 精疲力竭以及夜半惊梦

星星时而灿烂 时而黯淡 时而飞驰 时而划越

天空时而辉煌 时而空旷 时而冰冷 时而黑暗

那些淡紫色的叶子被风吹起来时就像和星星一起在飞

我们裹紧衣领 在马背上 在露水中 在电闪雷鸣时仰望

一切都在鸣叫着 我们把步伐踏成一种节拍 让天地抖动起来

十万八千里 我们也会走 因为我们的美丽商业

那些时代过去了又来 我们衰老了又年轻 我们是寻找的人

得到时悲喜 失落时伤感 迷茫时痛苦 我们是寻找的人

夜空中 鹰不会飞起来 我们也不会温暖 然而我们坚定

其实 我们只需要走 只需要找 只需要一个火热的岁月

我们需要民族的长河激起惊天骇浪 铺天盖地

我们是母亲的儿女 时代的孩子 沧桑疲惫 然而满怀深情

今日今夜 此时此刻 让我们举杯 赞美我们的“美丽商业”