马蔚华：银行就是IT企业

【编者按】马蔚华为中国企业领袖年会2009年度的终身成就奖获得者。在今年2012中国企业领袖年会中，他也受邀出 席，并做了主题演讲。他指出，中国经济发展到今天面临当今这个世界竞争的格局，增长速度固然不可忽视。但是，在未来的十年，尤其不能单靠钢铁、水泥、玻璃，要靠经济增长中的技术含量，要提出经济发展的质量。

面对这样的转型，这样一个大的宏观环境，马蔚华又表示，我们没有别的选择，只有用自己的转型来支持经济大局的转型，因为现在商业银行也在面临前所未有的新的挑战和矛盾，包括经济增长速度放缓。因此，应该定位成抓两小企业，小企业和微小企业，而且特别重视在小企业中的成长型的高科技的这样的小企业。因为这是全世界创新的历史经验表明了的。

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银行实际上变成了企业融资的解决方案提供商，变成了中介机构和组织者，要对银行重新定义。

1999年我刚到招行的时候，作为一个很小的、年轻的股份制银行，招行在亚洲金融危机中受到了伤害，离岸业务受冲击较大，不良贷款率也很高。作为一个中小银行，我们必须找到自己的方向。那时，中国银行业的业务基本上都是同质化的，主要做大企业批发业务，靠利差盈利，零售业务刚刚起步，基本上还是存折时代。但互联网已经开始发展，中国开始有1-2千万网民。

站在新的起点上回顾过去，招商银行交出了漂亮的成绩单。作为中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，招行成立25年来，艰苦创业，从当初只有1亿元资本金、1个营业网点和34名员工的小银行，发展成为了资本净额超过2000亿元、资产总额3.1万亿元、机构网点超过900家、员工近5万人，在上海和香港两地上市的全国第6大、全球第56大商业银行及世界500强企业。招行现已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。在中国银监会对商业银行的综合评级中，招行多年来一直名列前茅。

招行之所以发展得比较好、比较快，主要得益于近年来率先在中国境内同业中提出并实施了“三步走”和“两次转型”。即业务网络化、资本市场化、发展国际化和2004年开始的一次转型和目前正在实施的二次转型。

业务网络化中，比尔·盖茨对我影响很大。我到招行以后，读了比尔·盖茨的一些IT方面的书。他说：“传统的银行如果不改变现状，他们就是一群21世纪行将灭绝的恐龙。”

在我看来，银行就是IT企业，IT的发展会对银行业产生重大影响。在历史上，特别是近代有了IT以后，通讯技术的每次变革，都对传统的银行产生了非常革命性的影响。重大的科技变革，会给人们的生活方式、生产方式带来强烈的冲击，进而产生新的需求，这种需求也包括对金融的需求。

所幸招行抓住了互联网兴起带来的历史机遇，于1999年推出了中国境内第一个系统的网上银行“一网通”，并以此为基础逐步构建了包括自助银行、电话银行、手机银行等在内的网络服务体系。网上银行解决了招行物理网点不足的问题，现在招行互联网的业务替代率是89%。

今天看来，“一网通”和此前推出的“一卡通”成了零售银行的两个轮子，我们抓住这个机会发展零售业务。后来的第一次转型，即2004年开始的转型，我们明确提出加快发展零售业务、中间业务和中小企业业务。以此为基础，我们又不断创新，比如发展信用卡，还被哈佛大学编写成MBA教学案例。

在资本市场化方面，我们在资本市场经历过5次大的融资活动，A股上市、可转债发行、H股上市、次级债发行和A+H股配股融资。融入资本市场，给我们最大的一个意义就是促使招行内部治理结构完善，招行不仅由此得以补充资本，更重要的是在管理上实现了脱胎换骨。而发行可转债让我们认识到如何让你的行为得到投资者的认可，跟投资者建立很好的交流机制。到H股上市，让我们学会了怎样适应国际游戏规则。招行H股上市六年，每年我都去路演，这可能在银行业里绝无仅有。但正因为如此，保证了我们与投资者的充分交流，获得了他们的支持。

第三步是国际化，国际化有两种含义：一种含义是，我们“走出去”的探索；第二种是管理本身的国际化。走出去的探索有两种模式：一种是在境外设分行，一种是并购，当然还有一种是合资。这几种形式我们都做了探索，比如2008年，招行纽约分行成立，是第一个进入美国市场的中国银行。之后并购香港永隆银行，以及建立合资保险公司招商信诺人寿保险公司，都是我们在国际化方面进行的良好的尝试。