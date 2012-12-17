马化腾演讲实录：明年腾讯将继续开放云平台

2012年广东互联网大会于12月14日至15日在广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆五号馆举行。本次会议由广东省互联网协会主办，广东互联网大会组委会和艾媒咨询集团承办。大会着眼于互联网产业新思路与数字媒体新时代，深度聚焦互联网产业资源大整合。腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾发表主题演讲。

马化腾表示，1月份微信用户数将突破3亿，而目前腾讯云平台整体规模超过2万台服务器，明年我们将继续开放云平台，而且向所有开发商进行开放，不管它是否加入我们开放平台，都可以应用我们的云服务。

同时，马化腾认为，在过去一年移动互联网呈现爆发性增长，未来所有互联网公司都必须非常重视移动互联网。

数据显示，截至2012年9月份，广东移动电话用户达到1.17亿用户，总比增长11.3%，3G用户2486万户，同比增长93%。

以下为演讲实录：

马化腾：

各位领导、各位业界的朋友、媒体朋友，大家上午好！

非常荣幸能够参加2012广东互联网大会，也非常高兴在这里见到来自全国各地的互联网业界的朋友。广东是中国互联网的重要发源地，也是互联网和移动互联网的超级大省，腾讯成为首批被参观企业，这是对广东互联网的重视。在16年前，广东深圳数据局是全国最早数据业务互联网开通的城市，在四年前我们在深圳创办了腾讯。互联网浪潮已经起来了，广东依然处于市场领先的位置，到今年9月份，广东移动电话用户达到1.17亿用户，总比增长11.3%，3G用户2486万户，同比增长93%。很多项目早期都是从广东开始，广东对互联网很重视，要把互联网打造成新兴产业。2013年讲是互联网高速发展的一年，尤其随着安卓手机增长速度，大大超越苹果手机，移动开发者有了更加广阔的发展空间。随着千元以下安卓智能手机发展，明年中国智能手机用户可能将达到5亿部。

过去两年，2011年、2012年，腾讯和所有互联网业界伙伴一起经历移动互联网浪潮的洗礼。

我们对移动互联网几点看法：第一，腾讯在未来将继续专注于扩大开放，而且帮助开发者在创业的同时也能成就自己。我们的开放平台计划推进有一年半了，最初在PC互联网推出，未来我们会把计划推广到移动互联网。今年我们分给开发者累计收入达到10亿元，今年底我们分成收入将更多，当各开发者月收入超过2千万元有3家。腾讯云平台运营2年，在大数据方面也为众多开发平台提供了支持，我们日活跃用户数超过百万开发商超过25家，在线数超过10万开发商也超过30家，云平台整体规模超过2万台服务器，明年我们将继续开放云平台，而且向所有开发商进行开放，不管它是否加入我们开放平台，都可以应用我们的云服务。