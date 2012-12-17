蒋锡培：成就名企的四个关键

怎样成为“名企”？我在这里谈四个关键。

第一个关键：要有一个好的领导和团队。优秀的领导和团队有七个标准：有梦想、有理想；有激情；有智慧；执着；实干；有担当；热爱生活。

第二个关键：要选择好的产业并坚持做下去。所谓好产业，是指符合社会经济发展规律、能满足老百姓生活需要、政府鼓励的、绿色环保的、节能的、可持续发展的、空间大的行业。选行业就像找对象，如果找错了，结婚两年后要离婚，成本就高了。电缆产业是一个朝阳产业，在全球范围内已经持续发展了半个世纪，近二三十年还在高速增长，未来还会以高于GDP增速5个百分点的速度增长。虽然电缆产业的利润率只有2%-3%，但如果做好了，机会巨大。远东的医药、中高端住房和投资业务，也都在稳步成长中。

第三个关键：创建系统性的制度，使之成为核心竞争力。22年来，远东在制度建设上花的心血很多，建立了很多制度，包括员工手册、薪酬福利制度、干部晋升制度、营销制度、创新制度、监察守纪制度等等。企业都希望员工有奉献精神，但永远让员工奉献是不可能的，所以激励机制非常重要。今天能激励的绝不拖到明天，当月能激励的绝不拖到下月，今年的激励不拖到明年。在远东，大型表彰会几乎每月都有。公司成立第二年就建立了法律事务部和审计监察部，20年来这两个部门已经发展到近100人，从董事长、总经理到一般的员工，都接受监察人员的监察。员工的晋升通道也很清晰，做到什么程度，就可以得到什么职位，能量化的绝不含糊。

第四个关键：要有广大员工认可的企业文化。远东集团的“和灵文化”早已融入员工的意识和行为中，“和”是远东的价值理念，代表和睦、和谐，互利；“灵”是远东的方法论，代表灵活、善变、创新。