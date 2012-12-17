【CEO来信】俞敏洪：创业无贵贱 小苗成大树

直到今天，这一行的准入门槛仍然非常低，开饭馆与高科技没有高低贵贱之分。创业没有贵贱，但不代表没有原则，尤其是诚信的底线决不能突破。

——俞敏洪

新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】 “直到今天，这一行的准入门槛仍然非常低。”新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪认为，从创业的角度，开饭馆与高科技没有高低贵贱之分。“创业没有贵贱，但不代表没有原则，尤其是诚信的底线决不能突破。”

对于企业家精神，俞敏洪指出有四个维度：

第一、冒险精神，“创业没有百分百的保险，准备创业就意味着你要准备接受90%的失败”；

第二、愈挫愈勇，“在创业的路上，成功与失败是孪生兄弟，普通人遭遇挫折容易一蹶不振”；

第三、团队精神，“创业企业家一定是个人英雄，但绝不能犯个人英雄主义”；

第四、创新精神，“创新与创业一样，不求惊天动地，只要在原有基础上有所改动就是创新”。

以下为观点原文：

创业无贵贱 小苗成大树

在分享企业家精神之前，俞敏洪先分享了他的一些特别感悟。俞敏洪说，今天很多人谈到创业，都是很宏伟的计划书，但真正伟大的创业往往都是从小做起的。新东方最早就是教英语的培训班，只有十几个学生，连个执照都没有。直到今天，这一行的准入门槛仍然非常低。全球第一大零售巨头沃尔玛也是从小店做起，创始人萨姆·沃尔顿就是在小镇上开一家小店卖便宜衣服。从创业的角度，开饭馆与高科技没有高低贵贱之分。饭馆开得好，可以成为麦当劳、肯得基，比新浪、百度不差。在星巴克之前，也没人想到咖啡馆可以连锁全球。

底线不可破 诚信不可丢

创业没有贵贱，但不代表没有原则，尤其是诚信的底线决不能突破。新东方能成功走出浑水事件，凭借的就是诚信。俞敏洪表示，在创业的路上，你会遇到各种危机，尤其是准入门槛很低的行业，意味着你的对手既有狼也有老鼠，狼会让人见识血淋淋的竞争，老鼠则可能无孔不入。他们肯定会在某些阶段、某些领域给你带来巨大压力，这非常考验你的定力。新东方很多竞争对手以销售为导向，拼价格、做规模，但把最本质的教学没有做实。当浑水事件袭来，投资界对教育领域不再盲目投资，而是非常注重调查研究时，所有只为融资而盲目扩张的花架子机构全部应声倒下。他说，企业不守底线，就是自取灭亡，只是时间早晚。

企业如帝国 英雄加制度

俞敏洪表示，企业与社会是两个不同的系统，社会和国家需要民主，保证公民人权的平等和机会的公正，但作为一个创业的企业，民主就未必最好，尤其是在初创期，由企业家才华出众的人更集权一些，反而可能更好。

对于企业而言，领导人和制度都非常重要。领导人的重要性在于做到最好，通过出众的企业家才华把企业做大做强，而制度的重要性在于防止最坏，以严格的规矩防止坏人胡作非为。对此，他从历史的角度进行阐述，开国皇帝所开创的帝国能否长久，关键看有没有能像汉武帝、唐高宗一样带来中兴的领导人。同时制度在基业长青路上也至关重要。古罗马帝国能超越千年，中国的朝代只有几百年，很重要的差异就是制度。古罗马有元老院制度制衡皇帝的权力。

企业家精神的四个维度

接下来，俞敏洪详细阐述了他所理解的企业家精神。

第一、冒险精神。创业没有百分百的保险，准备创业就意味着你要准备接受90%的失败，因为每100家创业公司只有十家能留下来，最后能做成顶级公司的可能只有一家。创业是生活方式的博弈，要计算你现在和将来稳定预期的东西，换成创业的风险和收益值不值。创业前还要简单权衡一下你是否输得起。

第二、愈挫愈勇。在创业的路上，成功与失败是孪生兄弟，普通人遭遇挫折容易一蹶不振，但企业家会从挫折和危机中努力寻找机会，波折反而容易激起他们的兴奋点，平淡反而是他们难以接受的。马云、史玉柱都有这个特质。除了三次高考和大学肺结核住院一年，俞敏洪还以最近经历的浑水事件，形象而深刻地解释了他从这场危机中找到的三大收益：回购股票、竞争环境净化和管理层激励。

第三、团队精神。俞敏洪表示，创业企业家一定是个人英雄，但绝不能犯个人英雄主义。个人英雄和个人英雄主义共同点是都有极强的个人能力，但绝对不同的是，个人英雄有容乃大，广纳英才为我所用，有强烈的团队精神。个人英雄主义唯我独尊，排斥团队，视英才为威胁，除之而后快。他表示，如果没有王强、徐小平等组成一个强大的团队，新东方不可能有今天的成就。

第四、创新精神。俞敏洪表示，创新与创业一样，不求惊天动地，只要在原有基础上有所改动就是创新。在他眼里，创新如水，水随万物而变，可结冰、化雨，可环山、入海。

随后，俞敏洪又对企业家精神做了理想层面的总结。他说，真正的企业家本质上都是有理想的人，而不仅仅是追求财富的人。企业家没有理想，企业就没有文化，没有文化的企业无异于冰冷的商业机器，最终会被社会淘汰。企业家如果有余力，还应积极承担社会责任。