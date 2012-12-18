【中国企业家网】李东生为中国企业领袖年会2011年度的终身成就奖获得者。在今年2012中国企业领袖年会中，他也受邀出 席，并做了主题演讲。针对 2012全球大国的换届年下的世界格局， 李东生 先生提出中国企业正在逆袭，他认为目前许多在经济危机的影响之下，许多国际知名的企业今年也举步维艰，他认为危机往往孕育着机会，给我们中国企业带来一个重新崛起的机会。

对此，针对如何建立一个强大的企业，他还犀利地提出了要“三箭齐发”：国际化、技术革新、产业转型。并指出全力以赴和坚韧不拔是企业家成功的必要条件。

相关链接：李东生：建立强大企业要“三箭齐发”

而下文则是李东生先生给些《中国企业家》的独家来信，在这封信中，李东生先生不仅谈到了他对于家电行业的看法，更重要的是他对当下中国面临的发展局势发表了自己的见解，并提出未来十年，中国法治、民主、公平、和谐的方向发展。这些真知灼见的提出，引人深思。

作为一个公民，我希望下一个十年，中国社会能够向更加法治、民主、公平、和谐的方向发展

过去十年，TCL的关键词是“国际化”；未来十年，TCL的关键词是“国际化+创新”。国际化是我们未来十年—也许更长时间—的一个持续战略，我们还在国际化的路上，还要继续完成国际化布局，目前TCL只有38%的销售收入来自海外，未来我们希望能够达到50%。要实现这个目标，技术创新是最重要的驱动力，我们一定要有更好的技术创新能力才能在未来立得住。

在技术创新方面，中国企业要吸取日本企业的教训。日本家电巨头之所以一蹶不振，一方面是管理体制僵化，难以对市场变化做出及时反应，另一方面就是由于技术创新能力不足。它们以往的领先技术，更多是在精益制造技术上；而现在的多媒体技术，往往需要突破性的创新，比如当年苹果设计出了iPhone，这确实需要一种非常大胆的创新概念，而这种创新机制和基因，恰恰是日本企业不太具备的。

我们现在在努力地建立这种能力。与苹果和三星这样的公司比，中国企业还是有差距的。但是，我们可以向三星这样的公司学习，因为大家发展的历程有点相似，都是从传统产业向新的互联网技术转变，这需要在观念上更多强调创新、效率和速度。

现在TCL在研发方面的投入，占销售收入的3%左右。我们去年收入600亿元，大概投了20亿元在研发方面。未来，这个比例可能会进一步提高，TCL通讯会把这个比例提到5%，多媒体公司也准备把这个比例提到4%，家电业务这个比例会略低一点。

未来十年，TCL会继续将精力集中在主业彩电上，因为彩电还有很大的发展空间：中国液晶电视销量已超过4000万台，以美国平板电视总销量3600万台来算的话，中国如果达到美国消费能力的70%，意味着我们的电视机销量应该会达到8000万台，也就是说，我们还有将近一倍的增长空间。所以彩电业绝不是夕阳产业。

当然，如果固守原来的技术，彩电业肯定会日渐式微；但倘若企业能跟上技术发展潮流，彩电业仍然大有可为。平板化、图像显示质量的持续改善与互联网技术、云计算技术相结合……随着这些技术的发展，未来多媒体终端显示产品—彩电—将蕴藏无限商机。

现在这种趋势已经初露端倪，两大国际IT巨头苹果和谷歌已经开始推出各自的智能电视来争夺客厅了。中国企业也要在未来的客厅里分一杯羹。TCL不久前刚刚发布了一个智能电视操作系统，基于Android架构开发的。未来，在智能电视这一领域，我估计中国企业有很大机会和国外巨头并驾齐驱。我们肯定不会沦为给苹果、谷歌代工的境地。和这些巨头相比，我们的优势在于，在智能电视或者多媒体终端显示这一领域我们有非常深厚的产业技术积累和生产工艺经验的积累，这些都是那些IT公司所不具备的。