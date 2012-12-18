蔡文胜：壮士断臂才能成功

【编者按】本文摘编自创业邦对蔡文胜进行的访谈，从移动互联网如何寻求创业机会的角度重新解读。

英雄不问出处，有许多现在移动互联网的老大都是从屌丝一路走过来的，他们的成功励志故事也许你早已滚瓜烂熟，但到底是什么使他们成功的呢？

一、感觉趋势

似乎大部分老大都是因为没有完成学业、辍学或没有显赫的学历而成功的，比如乔布斯，蔡文胜也一样。但这真的是重要的元素之一吗？显然不是，这只是给一些不想读书或感叹自己命运的那些失败的人所需求的借口。现在有许多大学生都急着出来创业，似乎以为中途辍学出来创业便可成功一样，这最后可能只会沦为异地他乡里那一个不起眼的上班族而已。

2000年的那个午后，香港的一份报纸上报道了“business”域名卖出750万美元的一则新闻。

估计国内外有不下几十万甚至更多的人看到或知道了这则新闻，但其中又有多少人能感觉到其中的趋势？更多的人估计十分钟之后就将这则新闻抛出脑外，然后继续忙碌着这一生。这些人注定是错过了这么好的一次机遇，但蔡文胜抓住了，他感觉到域名的这个趋势。这一个感觉，让蔡文胜离现在的成功踏出了重要的一步。

从这小小的故事里告诉我们，敏感的行业触觉是成功不可缺少的因素之一。每一则新闻，每一个事件，都可能包含着巨大的商机。你看或不看，它都在哪里。如何感觉趋势？最好的办法是大量阅读和交流，只有不断的与外界接触，才能看得更多、更远。

二、路对 出色 钱来

感觉到了趋势就能成功吗？当然不行，感觉到趋势并去做这是不够的，必须路子走对，要将项目做得出色，出名才行。什么命中注定，碰巧那都是用来忽悠人的。

蔡文胜做了一个叫265的导航网站并且成功卖给了Google，这是命中注定吗？这是碰巧吗？扯蛋去！如果不是路子走对，导航网站做得出色，谁会看上它并收购？难道Google的人都是瞎的吗？只有好的东西才能惹人注目。

如果你想成功，就首先需要专注并做好自己的项目，因为成功没有捷径，失败都是捷径的死胡同。

三、壮士断臂才能成功

成功的路走到了尽头怎么办？2009年的时候，诺基亚还是行业的老大哥。但它的不思进取和不敢壮士断臂注定了它随之而来的失败，最后连老家的总部大楼都得卖掉。

蔡文胜投资了塞班论坛的苏光升，并让他直接放弃塞班论坛，迅速抓住Android这个浪潮。虽然苏光升一开始并不情愿，而塞班也已经悄然从仙果变成了毒品，继续吸下去只会换来死亡。最终苏光升还是选择壮士断臂，赶上了Android这一大浪潮，也由此注定了今后的成功。

没有成功是注定的，也不是碰巧的。只有努力不懈，走对方向才能迈向成功。不管你是谁，也希望此篇文章能给你带来启发和思考。