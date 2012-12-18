比尔·盖茨：成为优秀员工的10项标准

比尔·盖茨提出优秀员工的10项标准

当然，一个人的自信不是轻易就能获得的，而需要一定的方法和不断地磨炼。关于如何增强自信，英国心理学家克列尔·拉依涅尔提出了10条非常有效的规则：

(1)每天照三遍镜子。清晨走出宿舍之前，对着镜子修饰仪表，整理着装，务必使自己的外表处于最佳状态。午饭后，再照一遍镜子，修饰一下自己，保持整洁。晚上就寝前洗脸时再照照镜子。消除对自己仪表的不必要的担心，更有利于你将注意力集中到工作、学习上。

(2)不要总想着自己的身体缺陷。每个人都有各自的身体缺陷，完美无缺的人是不存在的，对自身的缺陷不要念念不忘，其实人们往往并没有那么在意你的缺陷。只要少想，自我感觉就会更好。

(3)你感觉明显的事情，其他人不一定注意得到。当你在众人面前讲话感到面红耳赤时，你的听众可能只是看到你两腮红润，认为你感觉愉快而已。事实上，你的窘态并没有那么容易被其他人发现。

(4)不要过多地指责别人。如果你常在心里指责别人，这种毛病就可能成为习惯。应逐渐地克服这种缺点，总爱批评别人的人是缺乏自信的表现。

(5)多数人喜欢的是听众。因此，当别人讲话时，你不要急于用机智幽默的插话来博得别人对你的好感。你只要认真地倾听别人的讲话，他们就一定会喜欢你。

(6)为人坦诚，不要不懂装懂。对不懂装懂的东西坦白地承认，这不仅不会损害你的形象，还会给人以诚实可信的感觉；对别人的魅力和取得的成就要勇于承认，并致以钦佩和赞赏。

(7)在自己的身边找一个患难相助、荣辱与共的朋友。这样，在任何情况下你都不会感到孤独。

(8)不要试图用酒来壮胆提神。如果你害羞腼腆，那么就是喝干了酒瓶也无济于事。只要你潇洒大方，滴酒不沾也会受到大家的欢迎。

(9)拘谨可能使某些人对你含有敌意。如果某人不爱理你，则不要总觉得自己有错。对于有敌意的人，不讲话虽不是最好的方法，但却是唯一的方法。

(10)一定要避免使自己处于一种不利的环境中。否则，当你处于这种不利情况时，虽然人们会对你表示同情，但他们同时也会感到比你地位优越而在心里轻视你。

在职场上，那些成功的人都有一个非常相似的特点：对自己有极高的要求。他们都要求自己努力做到完美的状态，用最高职业标准要求自己，要求自己能够为公司和同事创造真正的利益与价值。这对我们来说，其实就是一条成为骨干的秘诀。

中国有句名言：“取法其上，得乎其中。取法其中，得乎其下。”这句话说得很好，充分说明了严格要求自己的道理。只要我们能坚持“取法其上”，以骨干的标准严格要求自己，必然也会像那些职场成功的人一样，获得非凡的成就。

18世纪的讽刺文学作家伏尔泰创作的悲剧《查伊尔》公演后，得到了观众很高的评价，许多行家也认为这是一部不可多得的成功之作。

但当时，伏尔泰本人对这一剧作却并不十分满意，他认为剧中对人物性格的刻画和故事情节的描写还有许多不足之处。因此，他拿起笔来一次又一次地反复修改，直到自己满意了才肯罢休。为此，伏尔泰还惹下了一个不大不小的风波。

经伏尔泰这样精心修改后，剧本确实一次比一次好。但是，演员们却非常厌烦，因为他每修改一次，演员们总要重新按修改本排练一次，这要让他们多花费许多时间和精力。

那么，骨干的标准有哪些呢？其实，比尔·盖茨提出了优秀员工的10项标准，很适合作为骨干的标准。这10项标准具体为：

标准1：对自己公司的产品抱有极大的兴趣；

标准2：以传教士般的热情和执著打动客户；

标准3：乐于思考，让产品更贴近客户；

标准4：与公司制定的长期目标保持一致；

标准5：具有远见卓识，并提高专业知识和技能；

标准6：灵活地利用那些有利于你发展的机会；

标准7：学习经营管理之道，关注企业发展；

标准8：密切关注和分析公司的竞争对手；

标准9：有效利用时间，用大脑去工作；

标准10：员工必须具备忠诚、守时、勤奋等美德。

作为普通的员工，当我们以这些标准严格地要求自己的时候，必然会不断进步，逐渐获得老板的赏识和青睐，最终成为公司的骨干。