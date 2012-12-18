【来信】熊晓鸽：寒冬永远是风投播种最好的季节

做早期的投资，尤其风险投资的话，市场上的寒冷或者说冬天永远是我们播种最好的一个季节

IDG资本创始合伙人熊晓鸽（资料图）

【中国企业家网】(编者按) 近日，IDG资本创始合伙人熊晓鸽在参加“第四届中国行业领袖论坛”时，发表题为《2013资本市场的投资智慧》主题演讲，与大家分享了他在国内投资整整二十年的经验与看法。

“做早期的投资，尤其风险投资的话，市场上的寒冷或者说冬天永远是我们播种最好的一个季节。”在熊晓鸽看来，越是在这个时候，保持头脑比较清醒是最重要的智慧，切勿头脑发热。

另外，他指出，对未来三年、五年以后有什么样一个企业、一个行业能够做大，要有长远的眼光。尤其是对主流技术，未来领导这个市场的主要技术，五年乃至十年要有一个基本把握。

以下为观点原文：

熊晓鸽：

谈到2013年资本投资的智慧，这个题目比较大，首先一点，要我来讲的话，好像我有点智慧的，怎么样分享一下我的智慧，我就试图来当做一个有智慧的人，来看看我们是怎么看待的。

如果看过去一年市场来讲，应该说这是一年比较难过的市场，而且大家看到股市不是很好，我是做风险投资的。做早期的投资，尤其风险投资的话，市场上的寒冷或者说冬天永远是我们播种最好的一个季节，这个话我已经讲了好几年，确实事实证明也是这样。

因为在这个时候，一个头脑比较清醒一点，没那么发热，这是最重要的智慧，不要头脑发热。

第二点，未来这三年、五年以后有什么样一个企业、一个行业能够做大，要有长远的眼光。

还有一点，对主流技术，未来领导这个市场的主要技术，五年乃至十年要有一个基本把握，这是我在中国做风投到现在，正好是二十年，总结了一些经验，谈不上智慧，跟大家分享一下。

我们谈到创业，一定想到技术的投资，大家都知道我们要创新，这个也创新，那个也创新，在中国市场上“创新”已经说滥了，但是你看这个创新来自于什么，我认为来自于创意。

在创新之前，最重要一定要把创意想出来，创意才是创新很重要的一点，谈到创新，无非是技术上的创新或者是商业模式上的创新。那么如果说创意本身的话，没有一个未来远景的考虑，这种短期的拍脑袋一想、一热，就那么一创新的话，可能给你带来巨大的损失，这是一个非常重要的事情。

最后才是创业，创业的话，我们这些做风投的、做PE的，一起来谈怎么样我们的资本和企业来合作。

创意是什么意思？说到底就是一个梦想，我们每一个人从商，去花钱做投资，每一个人都是一个梦想家，没有一个人说带着一个梦想说我要赔钱的。

每一个人做事情带着这个梦想要去创造一个很牛的公司，也许是一个比较小的公司，但是一定是一个高质量的公司，所以提供很好的服务、很好的产品，使更多人受益，得到很好的回报，每个人都有美好的梦想。

这个梦想你的基础是什么？刚才我谈到你要有一个很好的梦想，一定要对基本面有比较好的把握。在过去来讲，我们在中国做了二十年，取得很好的回报的一点，很重要的一点，我们在每一个十年都把握好了一个主导技术。