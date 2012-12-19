周鸿祎：腾讯将来可能会是中国最大的运营商

近日，本刊记者采访了周鸿祎近一个小时，探讨未来互联网的变化、颠覆及未来，周鸿祎怎么看待互联网巨头的崛起对传统产业的影响和变化？在巨头林立的时代怎样才能颠覆式创新打败对手？如何选择你的对手和伙伴，周鸿祎说，“未来的世界属于颠覆式创新者的世界，企业的首席执行官，要把自己的名字改成首席体验官。”

结合最近万达王健林和淘宝马云打的赌局：未来电商在整体经济规模中是否能占到50%以上，如果是，王健林输掉一亿元给马云，反之马云则还给王健林一亿。看似玩笑的赌局背后实际上蕴含着互联网行业和传统行业的一次即将到来的伟大交锋。

以下是周鸿祎的采访记录，记者根据录音整理：

大公司是被趋势打败的

在历史上中国互联网整个来说原来是比较缺乏创新的，所以最后你会发现，无论产品怎么千变万化，最后收入模式就变成了要么就是广告，特别是搜索推荐类的广告，要么就是向用户直接收费，比如各种游戏、各种服务。

所以，这几种收入模式就决定了很多公司在刚开始做的时候可能产品相距比较远，但当发展到一定阶段，他们的商业模式就会有比较激烈的竞争。

比如说淘宝看起来是像是做C2C或者B2C，但是淘宝因为是免费的开店的模式，所以最后淘宝实际上变成了一个电商搜索，它的电商模式跟百度的搜索模式基本是一样的，而且他把在百度最有支付能力的那些商家都吸引走了，所以这就出现了竞争。

所以，我觉得这就说明一个巨大产业的融合和碰撞的机会，就像我形容互联网是一个大的星系、星团，手机行业零售业可能也是个巨大的星团，这两个星团过去可能由于各种原因相距很远，但现在随着整个宇宙的运动，这两个距离很近，发生了剧烈的碰撞，这个碰撞中一定会毁灭掉很多东西，但可能也会产生新的星系、星球和新的力量。

大家都希望主动的做什么，所以就产生了大家都想创新，就变成了你中有我、我中有你。我跟很多手机厂商在谈，他们最早不相信，但经过差不多半年，我觉得不管是不是跟360合作，其实国内众多的手机厂商，比如我们接触的华为、中兴、联想很多这些厂商，他们都接受了360的这个观点，未来很难区别，纯粹的硬件厂商是不会再存在的，硬件厂商要么变成MOTO，要么转型成一个具有硬件能力的互联网厂商。

所以在这个过程中，他们可能需要跟互联网公司合作，一些互联网公司拥有他们不具备的比如互联网巨大的用户群、巨大的流量、互联网的产品、体验，但最重要的实际是我认为还有互联网的商业模式，这经常不是简单的拿一个东西卖给用户，而是通过便宜、低价甚至免费的服务赢得用户，再对用户中一部分人群提供收费的增值服务。

最重要的是，未来这种跨界能不能成功？我觉得是基因决定的。

未来要传统产业想胜出只有两种可能：一种可能就是基因突变，就像地球进化似的，在出现大的物种变迁，比如海洋动物爬到陆地，一定是海洋出现了什么问题，否则他就不会往地上爬了，但这种基因变迁从进化论的角度来说，像是概率，像是上帝掷色子，当然不排除有些公司可以自我改变，但是整个来讲是很难的。

还有一种方式我认为就是所谓的跨界融合、合作，或者某种角度来说叫杂交，不同跨界的公司有不同的基因，大家可能也会通过资本购并的方式，或者通过商业合作的方式，或者通过双方共同做合资公司的方式，看看能不能把双方优势的基因结合起来，能够在新的环境下发展成一种新的模式。

所以，你不觉得企业界也特别像生物界吗？在这种情况下就适者生存了，特别是当产业发生巨大变化的时候，比如说地球变冷，然后遭到小行星撞击，这时候不是最大的动物能生存，也不是最强的动物能生存，恐龙都灭绝了，往往是谁最能够适应，谁最能够变化，谁最能生存。

在这个时候，以前所谓的大公司就变得危险了。

比如百思买其实不是被沃尔玛干掉的，而是被亚马逊干掉的。很多企业其实不是被竞争对手打败，而是被趋势打败，所谓趋势就是我们刚才说的消费者习惯变了，过去流行的东西不流行了，包括惠普为什么不流行了？因为PC到头了，打印机过去说照出来可以打印出来，今天我们有了平板电脑有了手机，你照的无数照片都是在这上面欣赏的，不需要把它打印出来了，而且大家都在网上分享照片，这种情况下打印机就不一定很多人需要了，所以这时候是趋势改变了、消费者变化了。我经常讲恐龙不是被某个天敌打败的，说能打的掉恐龙呢？是气温变冷或者变暖了，植物没了。