【来信】刘兴亮：2012中国十大网络流行语

互联网时代有很多属于这个时代的鲜明特点，在众多的特点中，网络流行语无疑是最具有代表性的。屌丝、逆袭、表叔、高富帅、白富美、元芳你怎么看……每一个活色生香的流行语的背后，都有一个独特的故事，都是一个独特的世界。这一个个独特的故事，组合在一起，用另外一种方式，凸显了这个时代的特点。

1、屌丝

流行指数：10

娱乐指数：10

综合评定：10

出处：屌丝一词起源于雷霆三巨头吧对李毅吧毅丝的恶搞称谓，后被魔兽世界吧会员用于嘲讽毅丝，意为劣等毅丝。此后李毅吧友儿童多篇讲述了自己的猥琐吊丝故事，众毅丝不挂纷纷表示男默女泪。自此，吊丝文化诞生。2012年2月，凤凰网报道专题《屌丝：一个字头的诞生》，腾讯网紧跟其后发表《屌丝：庶民的文化胜利》，此后吊丝文化被发扬光大，被社会广泛接受。

释义：是一种网络流行的新称谓，是“非常苦B青年”的自称，它代表了一类人群，多指出身卑微、相貌平凡的年轻男性。屌丝们自称“穷丑矮挫胖笨撸”，自称“见人就给人下跪”，屌丝二字蕴含着无奈与自嘲的意味。

高潮：11月3日，“屌丝”一词登上《人民日报》十八大特刊，进一步引发了网络和社会热议，文中称“市场经济的冲击余波未了，全球化、民主化、信息化的浪潮又不期叠加。分配焦虑、环境恐慌，拼爹时代、屌丝心态，极端事件、群体抗议，百姓、社会、市场、政府的关系进入“敏感期”。”

点评：望文生义，“屌丝”一词不但充满贬义，更是不雅，甚至有辱斯文。而其传递出的消极情绪和负面社会影响更是给人不好的印象。从另外一个角度看，“屌丝文化”是种解构文化，既有自暴自弃的颓废，也有蔑视主流的骨气。“屌丝”看上去轻薄而肤浅，却藏着双重嘲弄的意味：既是对自己缺乏资源、缺乏向上流动机会、日益边缘化的生存现状的嘲弄，也是对主流品位以及成功学的嘲弄。如果和一个文学形象相呼应的话，则非鲁迅笔下的阿Q莫属。然而可喜的是，屌丝们比阿Q们更清醒。“屌丝”文化不过是一种新的网络亚文化的崛起，它意味着中国人更多的获得了自己诠释生活的角度与权利。从这个意义上看，屌丝文化是网络文化的一种进步。