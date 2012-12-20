高哲铭：球星与创业公司

风险投资家与足球经纪人一样，工作都是要从一堆石头里发现璞玉

文|高哲铭 英飞尼迪投资集团总裁及创始人

把你想象成一家投资公司的老板，就像是那些著名球员如罗纳尔多或梅西的体育经纪人。你最好是期望他们一个接一个的进球，这样才能不断从广告、俱乐部合同，以及成功带来的人气中获得收益。作为他们的经纪人，你应该为他们取得的成绩感到自豪，因为如果没有你，这所有的一切都不会存在。正是因为你的指导、支持和几十年的经验带领着他们走到今天。更重要的是，你在他们的菜鸟阶段发掘了他们，并用你的慧眼和财富帮助他们走向成功。

你还必须说服这些新秀以及他们的家人朋友跟你合作。你必须向他们展示你的宝贵的关系网和资源。就像《甜心先生》（Jerry Maguire）的那句台词：“亮出你的大钞。”

跟体育经纪人相似的机制也存在于投资界。当年英特尔，checkpoint和谷歌都是这样的“新秀”。想象当年它们第一次和投资者合作，就像是那些新秀签订自己的第一份职业合同。第一个投资者发现这些创业公司的才华，把他们引荐给市场里合适的朋友，帮助他们一步步融资成为卓越的公司并最终成功IPO上市。

无论你是经纪人还是风险投资家，你的工作就是要从一堆石头里发现璞玉。只要你发现它，它巨大的潜力就是无价之宝，所以一双慧眼是极为重要的。

跟经纪人类似，教练也需要长时间和球员相处。不同之处是教练必须统筹全局而不是单独培养一个球员，另外他还需要留心球员之间的关系。教练的职责之一就是把全体队员的潜力最大化，培养球员的团队精神，在场内场下起到领袖作用。

有一些风险投资公司注重团队精神，有一些是机会主义者。机会投资者会投资一些没有任何关系的项目。这些投资组合公司的策略是独立的，因为各个投资组合之间没有共性，所以协同也就没有必要了；相反的，另一些风险投资家在选择他们的投资组合时会要求更多。他们会投资一群相互关联的公司而且试图建立一个生态系统。生态系统里各个公司可以分享专业知识以及杠杆渠道和关系网。哪一种模式更好呢？这是一个开放的问题。

英飞尼迪在中国采用的是第二种战略，我们会投资一群“知道怎么做”的关联公司。我们假设这些关联公司可以相互配合和学习。这个战略帮助我们设计更好的产品，维护我们的声誉，并更加接近产业内的人士和专家。这个战略的弱点是什么呢？它的操作方式更加复杂——它限制了可选项，要求更长的周期并承受更大的风险。

在足球界，尽管经纪人比球员和球队老板赚更多钱，但是球员和球队老板更具有决定性作用。请允许我解释一下。经纪人大部分时候是负责那些“未知”的部分。他们可以保持低调并主要关注行业内的关系网，而他们的球员是直接站在聚光灯下。而球队的老板倒是相当知名。对于他们来说，他们更注重球队的荣誉而不是收益。类似的结构也存在于风险投资领域——只是风格不尽相同。有一些风险投资公司更像是球队老板而不是经理人。因为他们希望做一些有轰动效应的投资，并从中获得金钱之外的收益。

除此之外，大部分基金扮演的是球员经纪人的角色，只有很少时候会像是球队老板。虽然荣誉也很重要，但钱是主要的驱动力。交易成功的关键就是这些公司有多么热门，以及合伙人是否足够有名气——越热门和越有名就越能卖到一个好价钱。