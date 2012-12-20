【来信】李开复内心独白：环境淬炼了远见

【中国企业家网】 “大陆原料，台湾制造，美国加工，卖回中国市场。”这是创新工场董事长兼CEO李开复给自己的人生总结，即“在充满传统中国文化的台湾成长，在世界顶尖教育的美国学习，在市场人才腾飞的中国大陆发展”，也正是环境淬炼了远见。

文中没有长篇大论，都是真诚和小事情，但却更加发人深省。他称自己其实真的很平凡，只是有幸在最佳的时间在最佳的环境里出生、学习、成长、发展。“每星期写一封家信，不可以娶美国老婆”，正是父母亲这种中国情结无声的影响了李开复的价值观。

“我希望用我的余生来帮助两岸青年拥有和我一样好的成长、学习、发展的环境，让每个人都能有机会成为最好的自己。”

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

李开复：

非常感谢高希均教授和郭台铭董事长颁发给我的《华人企业领袖远见奖》。我说不上企业领袖，更不敢自称有远见，我其实真的很平凡，只是有幸在最佳的时间在最佳的环境里出生、学习、成长、发展。我和朋友开玩笑说我是：“大陆原料，台湾制造，美国加工，卖回中国市场。”今天我就谈谈这四点吧！

先谈谈大陆原料。我出生在台湾，算是台湾“外省人”。父亲1949年内战后随着国民党来到台湾。父亲一生心系家国，放弃政坛生涯，专研并写作多本中国近代史和多篇政治评论，因为他总是希望能够看到中华民族的崛起。父亲病危时，告诉我们他最大的遗憾就是没有完成他的最后一本书，《中国人未来的希望》。母亲和父亲有着一样浓郁的中国情节。她从小对我要求甚高，我的每一篇作文、每一张毛笔字，她都会亲自督促我做到完美。只要我想买书，她一定答应。母亲做的这些其实都是希望我11岁赴美求学时，不要忘本。在我赴美时，我深刻地记得母亲对我说：“不要忘了自己是个中国人。”当她看到我不甚了解为何她这时说这句话时，她给了我两个要求：（1）每星期写一封家信，（2）不可以娶美国老婆。虽然儿时不能完全了解父母，但是父母亲的中国情结像一条无声的溪流，注入了我的价值观。

第二，台湾制造。今天我的大陆朋友到台湾最强烈的感觉不是阳明山、101、凤梨酥，而是台湾保留的中国传统人文气息：人情味、礼貌、真诚。其实这些都是我父亲的写照，也是我从小成长的环境。父亲是个谦谦君子，淡泊名利，力行着“以诚待人”的原则。无论对朋友、学生，他都选择先付出，先利人，不求回报。他最享受的事情就是请学生吃饭，和他们交流，帮助他们成长。朋友有任何需要，他总是真诚地尽力帮助他们。有人认为他这样可能被占便宜，但是他认为“吃亏就是占便宜”，因为你的真诚获得的信任和朋友远远远比偶尔的“吃亏”重要。父亲沉默寡言，但是用他的为人处事照亮了我的道路，像是一种无声的权威指引这我的未来。父亲过世时，两袖清风，但是留给我一件无价之宝，是钱穆先生书写的条幅：“有容德乃大，无求品自高”。这十个字是我父亲一生的写照，也是我一生的追求。

第三，美国加工。美国的教育是世界领先的。我在十一岁到了美国，让我最震撼的就是美国式教育。美国教育能够培养好奇心、批判式思维、创造力。美国教育先教你思考，鼓励你凡事理解why，允许你凡事追问why not，并且教导你学以致用。如果我曾经在科技界有一些小小成就，那要归功美国教育。但是美国教育对我影响最大的不是这些，而是我有幸碰到的三位老师。我的高中数学老师，告诉我人要“追求自己的心，培养自己的兴趣。”为了培养我的兴趣，她每周开车送我到附近大学进修，在路上用生动的故事让我理解了：“人生在世短短几十年，不要被教条束缚，要追求自己的爱好。”我的大学哲学教授，教我如何理解人生意义：“知道什么是make a difference吗？想象有两个世界，一个世界中有你，一个世界中没有你，让两者的不同最大，最大化你的影响力，这就是你一生的意义。”这句话引导了我的一生，也帮助我做了无数重大决定。最后，我的博士指导教授，当我提出和他不同的意见时，告诉我“我不同意你，但是我支持你。”这句话影响了我的职业生涯，因为随着我个人的成长，我慢慢理解，这句话不只是一种胸怀或言论自由的体现，更是最珍贵的领导力。聪明人不喜欢被管理，更希望被信任，更需要被放权，所以“用你想被管理的方法管理下属”成为了我的管理座右铭。

最后，中国市场。我非常有幸在1998、2005年分别在微软、谷歌负责开拓中国市场或研发。这段时间中国的IT和互联网企业正在起飞，无论在外企或民企，每个IT公司都可能享受爆发的市场，每个IT人都可能获得巨大的成长。能参与这样的一个百年一见的市场崛起是我的幸运。但是，这段时间让我最自豪的事情不是业务、产品，而是人才。过去，这些中国人才很难发挥潜力，但是改革开放20年后，市场和机遇并肩腾飞，中国青年的机会来到了！无论在微软还是谷歌，我有幸管理着中国顶尖的青年才俊，并帮助他们发挥他们的潜力。今天，这些人才分布在外企、国企、民企，当然还有很多创业公司，不但自己得到了成功，也提升了中国的科技研发水平。我非常欣慰我在他们的成长过程中可能曾经扮演小小的角色。看到这些优秀青年的成就，启发了我决定在这个蓬勃的中国市场谱出我自己事业的新乐章：创新工场。创新工场成立三年，我们投资并帮助了53个公司和3000多位青年。我们除了主营业务在大陆，在台湾也开始帮助创业青年。

记得我第一次到中国大陆时，看到中国的优秀青年。我的第一感触是：他们和我一样聪明，比我更努力，但是没有肥沃的土壤让他们成长。多年来，我一直记得我的幸运：我有幸在充满传统中国文化的台湾成长，在世界顶尖教育的美国学习，在市场人才腾飞的中国大陆发展。我希望用我的余生来帮助两岸青年拥有和我一样好的成长、学习、发展的环境，让每个人都能有机会成为最好的自己。