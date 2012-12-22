【来信】冯仑：“中国制造”为何不能升级成“中国创造”

“中国制造”为什么不能升级为“中国创造”？中国为什么没有乔布斯？怎样才能让“创新”从媒体的呼吁走进企业的使命和价值观？

要解决创新，最重要的是要有一个法律保护、产权清晰、充分竞争的市场经济

我想象有一天，再开这样正式的大会，大家都跳Style，社会更自由、更宽松，创新会成为现实

万通控股董事长 冯仑（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】 “中国制造”为什么不能升级为“中国创造”？中国为什么没有乔布斯？怎样才能让“创新”走进企业的使命和价值观？

对此，万通控股董事长冯仑认为，要解决创新，最重要的是要有一个法律保护、产权清晰、充分竞争的市场经济。“我想象有一天，再开这样正式的大会，大家都跳Style，社会更自由、更宽松，创新会成为现实。”

冯仑指出，产权充分保障，市场充分竞争，所有的人都公平地拥有机会，这是所有创新最大的外部环境保障。而外部环境如果具备以后，就要看我们自己了，“我们作为企业家自己，要想创新，第一件事情，对自己要有期待，有梦想，有特别强烈的获得成就的欲望。”

冯仑：

“要解决创新，最重要的是要有一个法律保护、产权清晰、充分竞争的市场经济”

在我们社会，大家总是疑问一件事情：“中国制造”为什么不能升级为“中国创造”？我也一直在思考这个事情。

从我们发展的过程来看，要形成一个持久的创新动力，作为一个企业来看，我觉得有几点：

第一，我们首先要从外面看，我们要有一个非常好的制度环境。不仅需要和谐，需要稳定，还要有利于开放、竞争，特别是要鼓励大家敢于在创新过程中犯错误。

我来（大河财富中国论坛）的路上，有一个朋友在车上问我：为什么您说话老是怪怪的？比较放松？我后来说，主要是我没有在台上，台上主要是说台词。我永远是人民，人民嘛，老百姓是说家常话的。我无非是说家常话，最大的优点是可以犯错误，说错话。当我们的制度环境不能给予说错话、办错事的人以包容和鼓励的时候，就不能鼓励创新，获得成功。比如说，我们看所有今天美国的创新者，他们在中国的道德环境，搁在河南、陕西，早就被唾沫淹死了，因为他们做的事情群众都不大会满意。像Lady GaGa，你看她那一头五颜六色的小辫子，搁咱们这儿，她妈早就叫她回家吃饭了。

最近在演《1942》，有一个情节给我的印象很深，那一场灾难导致300万人饿死，逃荒路上，一个东家，落魄成为一个难民，由最后出走，变成了逃荒。在这个过程当中，其中有一个情节非常有意思：东家的儿媳妇怀孕了，走不动了，也没车了，他就求农民，长工，把他的儿媳妇放车上，结果长工就对老婆说：他也求咱呢。他老婆说了一句话：解气。

这说明什么呢？就是这个社会动荡的过程当中，没有办法做一件事情，更不要说创造、创新。所以，要解决创新，最重要的我们要有一个法律保护、产权清晰、充分竞争的市场经济。

最近的大会报告当中，有一个提法非常重要，就是要保障民营企业获得资源分配、竞争机会等方面的平等，这个平等很关键，产权充分保障，市场充分竞争，所有的人都公平地拥有这么一个机会，这是所有创新最大的外部环境保障。

“我想象有一天，再开这样正式的大会，大家都跳Style，社会更自由、更宽松，创新会成为现实”

外部环境如果具备以后，我们看自己，我们作为企业家自己，要想创新，第一件事情，对自己要有期待，有梦想，有特别强烈的获得成就的欲望。

咱们还接着说《1942》，我看那里面的东家，有一点企业家才能。他逃到最后的时候，对长工说了一句，意思就是你就跟着我吧，我是东家，我知道怎么从穷人变成东家，以后这地还是咱的。你看，他就有这个本事，他知道怎么样从一无所有变成一个有财富的人。他对自己有要求，有很高的期待，这是所有的人创新的开始。

所谓梦想是什么？当你闭上眼睛的时候，你突然在想，人和人打哈欠的时候，能让对方感觉到。现在技术上已经实现了，叫做微信，你打个哈欠，朋友圈都能感觉。这些东西就是我们社会当中，很多企业家最重要的创新动力，这就是梦想。

梦想来自两个方面：一个是使命与趋势；一个是价值观的引导。

比如说，我们建业的老胡讲到，让河南人都住上好房子，这就是使命；做好公司，规范的上市公司，这就是价值观。这样你就会想到很多事情。比如说，炸油饼，如果只是挣钱，就没有太多的事儿，但是，你想到使命是让所有人健康，吃下去不光是长肉，还长知识，什么都长出来，这种情况下，就会看到很多东西；比如说，不能用地沟油，在油的问题上做创新；再比如说，不能烫嘴，烫手，那么包装方面也要创新。但是，没有这个使命感的时候，那就是弄几个钱算了，地沟油不行，还可以掺别的东西，这个事情的底线就沦落了。所以，使命、价值观是创新相当大的动力，它可以让你看别人没有看到的东西。

再比如我们盖房子，你如果就想赚点儿钱，可能就是盖几个小区。但我们有梦想，我们想让城市更有序、更节能、更高效，所以我们现在做立体城市，让城市“立体地成长”，而不是无限蔓延，这个创新，也是由梦想驱动的。

除了我们的使命和价值观的引导，我们觉得创新还有很多的偶然性，和个人兴趣有关系，现在IT行业很有意思，很多人都是先懂技术，再懂商务，最后懂江湖，传统行业是反过来的。

这些IT行业的人，很多都是工程师出身，专业人员出身，他们的创新有很多跟技术上的偏好、兴趣有关系。所以，一个社会要关注很多人很小的兴趣，就有可能创造很大的市场。我们以前有一个业主租我们的房子，有一次开会碰到他，我说你干吗？他说我卖亚当夏娃。我说你北大的，卖这个？他说：我北大的，我当然不一样。你看杜蕾斯，就是一个大而合法的产业。你看，他有兴趣、有文化，他把一个在中国的传统文化来说，非常敏感的事情，做成了一个产业，他自己成了企业家，最后还买了我们的房，所以，兴趣非常重要。所有的兴趣、爱好是你一生的导师，有兴趣，就可以不断地学习。

当然，还有一种创新，来自于危机，比如说，三星，甚至于韩国本身，就是危机以后转型的。苹果也发生过这样的事情，当乔布斯接手苹果的时候，一度也快死掉了，所以，有时候危机图存也有创新机会。

所以，要做到创新，从一个企业和社会来看，我们一定要期盼外部环境对于民营经济、市场经济有公平的法律的保护和充分的支持，同时，建立一个更加完善、更加良好、更加有序的市场经济秩序。

我们也需要企业家更多的使命感、价值观，另外，我们也包容所有有怪异需求、怪异的兴趣。另外，我们在危机的时候，也不放弃，仍然在置之死地而后生的道路上，寻找一线希望。只有这样，我们才有持续增长的动力，我们的生活才能因为创新而丰富，我想象有一天，我们再开这样正式的大会，大家都跳Style，这个时候我们的社会会更自由、更宽松，我们的创新会成为一个现实，而不再停留在媒体的呼吁。